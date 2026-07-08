Стены гостевой спальни квартиры Киркорова облицованы «морским» мрамором. Фото: Кадр из видео

На подходе к этому дому в Филипповском переулке столицы еще издалека слышны трели дрели. Звездный житель здешних хором Филипп Киркоров в очередной раз переделывает свою новую квартиру. Пять лет назад артист купил апартаменты, которые риелторы оценили в миллиард рублей. Раньше шикарным двухэтажным пентхаусом площадью 537 квадратных метров владел бывший президент Киргизии Аскар Акаев.

- Надеюсь, будем праздновать мой юбилей (в следующем году артисту исполнится 60 лет. - Ред.) на моей новой террасе. Оттуда видны Кремль и храм Христа Спасителя, - мечтательно говорит о своей квартире Киркоров.

Но пока до финального аккорда в этой стройке еще далеко.

В доме в Филипповском переулке артист поселился в начале нулевых. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стены в трещинах

Ремонт длится уже третий год. Все это время Филипп живет вместе со своими детьми - Аллой-Викторией и Мартином - в загородном доме в Мякинине. По оценкам специалистов, строительные работы уже обошлись Киркорову в 200 млн рублей. А все из-за того, что певец остался недоволен ремонтниками, которые делали ему мраморные стены, и в итоге решил все переделать.

В прошлом году Киркоров подал в суд и попросил взыскать с подрядчика 10 млн рублей в качестве морального ущерба за некачественную работу. По словам артиста, стены оказались бракованными. Плюс ко всему Киркоров посетовал, что компания выполнила монтаж каменных изделий с нарушением строительных норм. Мол, какой это ремонт, если на новых мраморных стенах повсюду сколы и трещины!

Пока суд да дело, Филипп нанял нового подрядчика и строительную бригаду, которая нагрянула к нему с отбойными молотками, чтобы для начала разрушить старые конструкции, а потом возвести новые. А это значит, за ремонт придется еще больше переплачивать.

Музыкант решил переделать даже подъезд. В нем повесят зеркала с золотыми рамами. Фото: Личная страница Дианы Балашовой в социальной сети

Интерьерами квартиры Киркорова занимается дизайнер Диана Балашова. Певец поручил ей не только отделку своих апартаментов, но и ремонт лифтового холла в подъезде дома. Там тоже будет шик-блеск: артист заказал зеркала с золотыми рамами и отделку стен мрамором.

Такая пальма украсит одну из комнат. Певец попросил сделать ее красной. Фото: Личная страница Дианы Балашовой в социальной сети

Фото: Личная страница Дианы Балашовой в социальной сети

Мрамор, судя по всему, - любимый материал исполнителя. Стены в гостевой комнате его роскошной квартиры тоже будут мраморными.

- Я нашел камень для гостевой спальни в морском стиле, - рассказывал Киркоров. - Смотришь на него, и сразу возникает ассоциация с океаном. Мне сразу вспомнилось мое детство, каникулы на море, шум волн и крик чаек. Хочется, чтобы и мои гости, оказавшись в этой комнате, окунулись бы в эту морскую негу.

Черепа и Волк из «Ну, погоди!»

Как мы уже рассказывали, артист приобрел для своего нового гнездышка немало элитной мебели. Например, диван в русском стиле за 2 млн рублей и итальянские люстры по 1,5 млн рублей за штуку. Для декора квартиры были заказаны два гигантских черепа от любимого дизайнера певца Филиппа Плейна. Цена каждого черепа Philipp Plein, инкрустированного стразами Swarovski, - около 2 млн рублей. Один из черепов установят на кухне, другой - в хозяйской спальне.

На выставке «Арт-Россия» музыкант накупил современного искусства почти на 25 млн рублей. Фото: Личная страница Дианы Балашовой в социальной сети

А недавно Киркоров побывал на выставке «Арт-Россия», где накупил образцы современного искусства на миллионы рублей: позолоченные кресла, матрешек, картины, фигурки собак, расписанные под гжель. Один только такой пес, стилизованный под робота, обошелся в 75 тысяч рублей. Певец обожает животных: дома у него живут два щенка породы мальтипу. На недавний день рождения Киркорову подарили белоснежную французскую болонку бишон-бризе, которой он дал кличку Сырник. А после Филипп приобрел еще одного щенка породы чау-чау светло-серого окраса, которого назвал Яхонтом.

Помимо любви к собакам, есть у Киркорова еще одно увлечение - всевозможные арт-объекты.

В коллекции Киркорова уже были Заяц из «Ну, погоди!» и Львенок художника Евгения Чеса. Фото: Личная страница Евгения Чеса в социальной сети

- Стены у нас уже закончились, но Филипп продолжает покупать российских художников, - прокомментировала новые приобретения звезды дизайнер Диана Балашова.

За Волка артист выложил 120 тысяч. Фото: Личная страница Евгения Чеса в социальной сети

- Я не люблю антиквариат, который стоит космических денег. Я люблю современное искусство, - сообщил певец, накупив на выставке «Арт-Россия» экспонатов на 25 млн рублей. Среди них - новые работы художника Евгения Чеса. У Филиппа в домашней коллекции уже была авторская фигурка Зайца из мультфильма «Ну, погоди!» и Львенок. Сейчас он пополнил ее новыми героями - Волком за 120 тысяч рублей и матрешкой в калошах за 170 тысяч.

А за матрешку в калошах - 170 тысяч. Фото: Личная страница Дианы Балашовой в социальной сетиА за матрешку в калошах - 170 тысяч. Фото: Личная страница Дианы Балашовой в социальной сети

Приглянулся Киркорову и плакат малайзийского художника, нарисованный в советском стиле. Правда, цена на экспонат кусалась - 1,5 млн рублей.

Постер в стиле советских плакатов стоит 1,5 млн рублей. Это подарок Филиппу на день рождения от певицы Жасмин. Фото: Руслан РОЩУПКИН/Личный архив Филиппа Киркорова

- Да, и вешать уже некуда, - расстроенно заметил Киркоров.

Но, видимо, серьезно прикипел к этой вещице и намекнул об этом друзьям. В итоге этот плакат ему подарила на день рождения певица Жасмин.

Цена собаки-робота, раскрашенной под гжель, - 75 тысяч рублей. Фото: Личная страница Дианы Балашовой в социальной сети

КСТАТИ

Старое жилье продает за 200 млн рублей

Киркоров переехал в Филипповский переулок в начале нулевых вслед за своей бывшей женой Аллой Пугачевой, которой квартиру в этом доме купил зять - бизнесмен Руслан Байсаров. Сейчас уехавшая из России Пугачева продает свои элитные метры. И так совпало, что и Филипп выставил на продажу старую квартиру в Филипповском переулке. Четырехкомнатные апартаменты артиста площадью 210 квадратных метров продаются за 200 млн рублей.

А ЧТО ЕЩЕ?

Двери, открывающиеся по отпечатку пальца

Дизайнер Диана Балашова специализируется на ремонте для состоятельных персон. Она сотрудничает с мастерами, которые изготавливают «умные» двери, открывающиеся с помощью системы распознавания лица либо по отпечатку пальца хозяина. Не исключено, что и Киркоров, как любитель всего передового, заказал у Балашовой такие двери.

Также с подачи Дианы одну из гостевых спальных комнат Киркорова украсило необычное панно в виде красной пальмы высотой 160 см. Изначально пальма была задумана в зеленом цвете (мастера уже изготавливали такую для других заказчиков. - Ред.), но по желанию артиста ее сделали в красном.

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