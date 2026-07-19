Группа t.A.T.u. появилась на сцене VK Fest после воссоединения Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

19 июля на ВДНХ продолжился VK Fest 2026. Второй день московского фестиваля вновь объединил музыкальные выступления главных артистов страны, встречи звезд с поклонниками, лекции и другие активности. Конечно же, как и днем ранее, знаменитости постарались удивить зрителей своими нарядами на синей дорожке и громкими высказываниями в беседах с журналистами.

MONA Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Образы звёзд на VK Fest 2026. Москва, день 2

Музыкальную программу главной, синей сцены открыла одна из самых прослушиваемых певиц страны MONA, которая вышла в легком бежевом платье с массивным черным ожерельем. Во время исполнения композиции «Есенин», записанной в дуэте с Navai, на экране включили караоке. Не обошлось и без ее главного хита — «Иордан», который тысячи слушателей пели хором и без текста на экране. После выступления артистка пообщалась с журналистами и призналась, какую тематическую зону она хотела бы создать.

«Это было бы что-то по компьютерным играм, аниме. Всему тому, что мне интересно, близко. Какие-то фигурки, коллекционирование, что-то в этом роде. Я думаю, что я бы посвятила… Ну, косплей-зона тут есть», — сказала MONA, отметив, что хочет туда попасть.

Ева Власова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После нее перед зрителями выступили Ева Власова, Pizza, Icegergert, OG Buda и Мот. Вечером эстафету приняли Xolidayboy и участники большого мегамикса, который собрал сразу несколько поколений артистов. Первой вышла Юлия Паршута, которая исполнила гимн России. Следом на сцене появился Олег Газманов в футболке «Рожден в СССР», он спел «Ясные дни» и попурри из огромного множества других своих хитов, не обошлось и без его знаменитых танцев в полуприседе.

Олег Газманов Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вместе с тем в рамках «Мегамикса» вышли Иракли, «Банд’Эрос» и «Город 312» с экс-солисткой Аей, которую вывезли на лавочке из-за того, что ей тяжело передвигаться после обширного инсульта, который случился в 2023 году. Публика приняла ее очень тепло, после выступления лавочку увезли, и на сцене осталась новая солистка коллектива Диана Макарова. Также выступили «Вирус», Артур Пирожков, Александр Серов, «Альянс», Юрий Лоза и многие другие.

«Город 312» с экс-солисткой Аей, которую вывезли на лавочке из-за того, что ей тяжело передвигаться после обширного инсульта, который случился в 2023 году. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, исполнитель песни про «Плот» в разговоре с журналистами разнес хит Татьяны Куртуковой «Матушка». «У нее одна строчка про зазнобушку, все остальное вообще никого не интересует. Там рифмуются «любовь» и «в лес густой». Не текст, а просто набор слов, образов. Все помнят одну кричалку эту», — разнес певицу Лоза. Днем ранее Куртукова на VK Fest рассказывала, как Лоза предлагал ей «Сосеночки».

Юрий Лоза Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Секретным артистом «Мегамикса» стал Баста, которому хором подпевало все ВДНХ.

Баста Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Предпоследними на синюю сцену вышла легендарная группа T.A.T.u., вернувшая зрителей в нулевые. Судя по искренним улыбкам Юли Волковой и Лены Катиной, они ничуть не пожалели о воссоединении коллектива. Главным хедлайнером стал секретный гость, имя которого организаторы раскрыли только в момент его выхода на сцену. Им оказался исполнитель хитов «Я твой номер один», «Молния», «Невозможное возможно» и многих других — Дима Билан. Легендарный артист после исполнения последней песни – кавера на «Седую ночь» Юрия Шатунова – застрял на подъемнике и провисел там минут десять. Билан шутил про проблемы с бензином и наблюдал за поклонниками свысока, пока кран пытались починить.

Группа T.A.T.u. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Группа t.A.T.u. на VK Fest

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Не менее насыщенной была программа белой сцены. Здесь выступили «Полка», Слава КПСС, Тима Ищет Свет, Lil Krystalll, Вадим Самойлов и группа «Агата Кристи», Словетский, Saluki и Gone.Fludd. Весело время провели и на сцене инфлюенсеров. Перед поклонниками появились Юля Гаврилина, Аня Покров и ее муж Артур Бабич, с которым они совсем недавно сыграли свадьбу. Парень в разговоре с «Комсомолкой» похвастался, как провел медовый месяц с женой. «Мы в Краснодарском крае отмечали. И в Анапу заезжали. Четко. Главное не где, главное — с кем. И, в целом, мы были в суперкрасивом месте, в Краснодарском крае, на виноградниках, у нас отельчик был. Мы просыпались, ели, спали. Что еще нужно для отдыха, скажите, пожалуйста?» — пошутил блогер.

Аня Покров и ее муж Артур Бабич Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На сцену блогеров также вышел угодивший в громкий скандал Ян Топлес, который на недавней вечеринке поцеловался с незнакомкой, хотя он уже восемь лет в браке с продюсером Екатериной Адаричевой. Кажется, попытка его «отменить» не увенчалась успехом.

Кроме концертов, на фестивале работал лекторий. Одной из тем встреч стала «Связка “Мы”: как быть командой на поле и в жизни». Модератором выступила журналистка Лаура Джугелия, а спикерами — футболист ПСЖ, единственный россиянин, дважды выигравший Лигу чемпионов, Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк. Во время беседы возлюбленные признались, что однажды поссорились из-за того, что девушка не взяла с собой во Францию подарки, которые им вручили на свадьбе.

Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Просто Мариша самолично решила, что их оставит, не посоветовавшись со мной в плане того, что это подарки моих друзей в том числе. И как бы ею было принято решение, что они остаются в Москве, и в один из дней мы их заберем. Я сказал о том, что это должно было быть общее решение, и мы немного поругались», — рассказал Сафонов.

О современных технологиях и автомобилях говорили на лекции «Смартфон на колесах: как автомобиль превращается в гаджет». В обсуждении приняли участие Артемий Лебедев, Игорь Поваразднюк, Евгения Плотникова, Михаил Полунин и Денис Прудник.

Музыкальную историю успеха обсудили на встрече «От первого трека до стадионных оваций: истории, которые мотивируют». Гостями стали Жасмин, Стас Пьеха, Иракли и другие артисты. Еще одной темой стала семья. На лекции «Крепкая семья: базовый минимум или роскошный максимум?» своими взглядами поделились Тимур Родригез, Катя Кабак, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По традиции московского VK Fest гости и артисты прошли по синей дорожке. Во второй день ее ведущими стали Илья Соболев, Роман Каграманов, Олег Пилягин, Алена Блин и Ида Галич. Одним из первых на дорожку вышел недавно вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный, который выбрал многослойный наряд черного цвета, и это несмотря на 30-градусную жару и палящее солнце!

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий тоже был одет не по погоде: он и вовсе нацепил на себя теплую шапку, разработанную лично им. По его словам, она 60-го размера, специально для «дредастых». Тони заявил, что ему совершенно не душно в таком наряде: «Обожаю жару. Это вот мое все. Если бы в России, в Москве точнее, росли пальмы, я бы был просто счастлив».

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Также в разговоре с корреспондентом KP.RU он высказался о дуэте с Ольгой Бузовой, которая в последнее время активно делает совместные треки с рэперами. «Я думаю, папа бы сказал «не стоит», — отшутился Толмацкий.

Сын Децла носит вещи своей девушки: Тони Толмацкий выбрал странный наряд

Наташа Королева появилась на дорожке в белом костюме с огромным одуванчиком. «Куда на нем полечу? Ну, на VK Fest прилетела уже на нем. А дальше по планам… Не знаю, куда эта летняя ночь может меня занести», — отшутилась Королева.

Наташа Королева Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Катя Лель была в более сдержанном, черном наряде, украшенном брошками в виде пчел. Певица в разговоре с журналистами похвасталась успехами своей дочери. «Мой ребенок окончила школу с медалью. Наконец-то она уже 18-летняя, почти девушка. И поступает в вуз на стоматолога, на мед. Поэтому я просто счастлива, что жизнь быстротечна. У нее очень хорошие результаты по ЕГЭ. Поэтому по-любому из пяти вузов будут несколько однозначно при таких хороших результатах», — сказала Лель, добавив, что надеется, что дочь поступит на бюджет, но на всякий случай уже приготовила деньги на платное обучение.

Катя Лель Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Катя Лель ответила на слова Григория Лепса о семьях с доходом в 200-300 тысяч

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удивила своим нарядом на синей дорожке. В этом году она перевоплотилась в шатенку, надев парик, а также выбрала элегантное бежевое платье. Уже по традиции Волочкова в очередной раз назвала всех своих критиков быдлом и кошелками.

Анастасия Волочкова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова на VK Fest

Также на синюю дорожку вышли Олег Газманов, Тимати, Слава КПСС, Азамат Мусагалиев, Лариса Долина и многие другие.

Лариса Долина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Артемий Лебедев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тимати Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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