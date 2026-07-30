Внебрачный сын политика Олег Жириновский (Эйдельштейн) у дома в Дарьино. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прошло уже четыре года, как не стало Владимира Жириновского. Примерно столько же наследники политика судятся из-за его квадратных метров. Несмотря на оставленное завещание, яблоком раздора в семье стал дом в деревне Дарьино, где сейчас живет внебрачный сын Владимира Вольфовича Олег Жириновский (Эйдельштейн).

Дом в деревне Дарьино, где живёт внебрачный сын Владимира Жириновского Олег

Пока мужчина мечтает превратить семейное гнездо в музей Владимира Жириновского, его брат и признанный сын политика Давид Гарсия (Игорь Лебедев, сменивший имя после переезда в США) пытается добиться выселения Олега.

2020 год. Игорь Лебедев на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

KP.RU побывал в гостях у Олега Жириновского в том самом доме, чтобы узнать, как на фоне скандалов и судов живет сын политика и ради чего встали на тропу войны братья.

ПОВСЮДУ ЧУЧЕЛА?

Огромный дом из сруба находится на участке в несколько гектаров. Вокруг еще множество построек — дом для охраны, гостевые дома, две бани, гаражи, ресторан и так далее.

Здание бани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Заходишь внутрь особняка, и в нос сначала бьет аромат дерева. Но он тут же сменяется запахом затхлости. Огромные комнаты, которые при строительстве явно были рассчитаны на прием большого количества гостей, сейчас фактически пустуют.

Самая большая комната в доме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— Мы с отцом этот дом строили вместе. Даже выкупом участков под строительство я занимался, сам переселял здешних жильцов, развозил, — вспоминает Олег. — Здесь я с ним и жил, помогал по хозяйству, в том числе.

Мы сидим в самой большой из комнат. Потолки здесь — около 13 метров высотой. Панорамные окна, завешенные плотными шторами. Но обустроена комната скромно. Никакой вам лепнины, позолоченных светильников, дорогих картин на стенах.

Старенькая стереосистема, телевизор (даже не во всю стену). За ними «красный угол», выглядывают иконы. Напротив пара диванов. В дальнем углу массивный, но пустующий, рабочий стол. По соседству беговая дорожка.

— Тренажер уже ваш, наверное?

— Нет, отец занимался. Редко, конечно, но бывало. При жизни отца так все в доме и было, я постарался сохранить. Убрал только чучела. Он же охоту любил, поэтому они по всему дому висели, а мне это как-то не по душе, — говорит Олег Жириновский.

Охотничий трофей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вроде и мебель есть, и портьеры, но нет в этой комнате уюта. Жизни что ли нет.

— Потому что задумывалась она отцом для больших собраний. Он думал, тут будет какая-нибудь партийная школа, будут люди приезжать, будут проводить собрания. Должно было оставаться много свободного места, чтобы всех разместить, — объясняет Олег.

Именные нарды лидера ЛДПР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ТРИЖДЫ ДАРЕНЫЙ КОНЬ

Но сейчас здесь не собирается не то что партия, даже семья. Олег хоть и часто ночует в доме, но фактически занимает всего одну спальню. Иногда в Дарьино приезжают уже его дети, но чаще они в Москве — там ходят в школу.

— Вот фотография, где мы с отцом купаемся в бассейне во дворе, а на днях я также здесь купался уже со своим сыном.

Бассейн во дворе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Олег перебирает семейные снимки. Вот он с отцом катается на каруселях в парке развлечений. Вот Владимир Вольфович впервые посадил его за руль мопеда. Вместе играли в настольный теннис, в пин-понг, ездили на речку.

Олег с отцом, фото из личного архива. Пересъёмка: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рядом с фотографиями лежит тест ДНК, с помощью которого Олег пытался доказать, что он сын своего отца.

— Стал бы он возиться так с чужим ребенком? Развлекать его? Возить куда-то? Отмечать вместе праздники? — задает риторические вопросы Олег.

Олег с отцом, фото из личного архива. Пересъёмка: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Добавим — забирать из роддома. Именно это семейное фото удостоилось места на стене в комнате. Рядом портрет самого Владимира Жириновского и его родителей. Эта стена, как единственный уютный уголок, выбивается из общего интерьера комнаты. В ней есть душа бывшего хозяина. Хоть и причудливая — в виде коллекции статуэток Жириновского.

Коллекция статуэток Жириновского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— Отец любил всякие такие статуэтки собирать. Вот этого клоуна мне, например, подарил в детстве.

Статуэтка, которую Жириновский подарил Олегу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— Дорогими подарками вас баловал?

— Он к этому вопросу никогда серьезно не подходил. Одну и ту же машину, например, мне трижды дарил, — смеется Олег. — На 17-летие сказал, что она будет моей. На 18-летие сказал, что переоформит документы. А уже в 19 лет подарил. Но я никогда не обижался на это. Он же отец, как на него можно обиду держать.

Олег с отцом, фото из личного архива. Пересъёмка: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СОБАКИ УМЕРЛИ, ЧАСЫ ЗАМЕРЛИ

Возвращаемся к коллекции.

— Какие-то из статуэток он привозил из поездок, какие-то ему дарили. Именные, например. Или есть одна необычная — там Чингисхан, но с лицом отца, — улыбается Жириновский-младший. — Сейчас ее здесь нет, я убрал.

Ходят слухи, что недалеко от дома до недавнего времени был антикварный магазин, куда любил заходить Жириновский и скупать всякого рода статуэтки. Закрылся он, собственно, после его смерти. Стал нерентабельным.

В коллекции Жириновского есть разное — от снеговиков и мультяшных мышек до каких-то совсем причудливых созданий, обещающих исполнить ваше желание. Но многое здесь все-таки не случайное. Вот, например, коровка. При жизни политика на участке была небольшая ферма, подавали домашнее молоко. И собаки были. Это сейчас остались только фарфоровые.

И сам дом, и жизнь в нем тоже будто застыли как эти статуэтки.

Олег с отцом, фото из личного архива. Пересъёмка: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жириновский всегда следил за временем. Сейчас стрелки больших круглых часов, развешанных по всему дому, смотрят в разные стороны, остановившись в разное время.

Под ними на пустой веранде стоят сани.

«Символом России всегда была русская тройка удалая с бубенцами, а сейчас вы во что превратились? Вот этот паршивый маленький ослик — символ нашей страны. Если я стану президентом, у нас вновь появится удалая тройка», — строчки из скандальной политической рекламы Жириновского 2012 года.

Сани из скандального предвыборного видеоролика Жириновского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Много шуму тогда наделал ролик, который зоозащитники и вовсе назвали омерзительным. А сани все стоят. На них вместо Жириновского поселился плетеный мишка.

Судя по всему, он сейчас единственный обитатель веранды. А раньше это было одно из любимых мест хозяина дома.

— Видите, в навесе крюки небольшие? Раньше летом мы здесь вешали ткань, делали такой «кабинет» на свежем воздухе. Отец здесь работал в тени. Обязательно только нужно было вынести сюда телевизор. Он фоном работал практически все время, шли новости, — вспоминает Олег.

Портреты Жириновского и его родителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас в доме тихо. И прохладно. Гигантские градусники, сопровождающие большие часы по всему дому, показывают 21 градус.

— Работают кондиционеры, а раньше отец всегда требовал поддерживать температуру в 26 градусов, отсюда и градусники везде. Я за этим следил, — рассказывает Олег. — И в больнице, когда он умирал, я добился, чтобы температура в палате была такая же.

Большие часы и градусники развешаны по всему дому Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вещи из больничной палаты отца Олег хранит. Это шерстяные носки, которые он надевал ему на ноги, когда тот мерз, и подушечка под голову. На ней Владимир Вольфович и умер.

Подушка, на которой умирал вождь ЛДПР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

А В БАНЕ НАС ЖДАЛА… ПЛЕТКА

Листья с эвкалиптового веника разлетаются в разные стороны. За столом ждут шашлык, рюмочка и разговоры о политике. Куда без этого.

Это 2005 год. Корреспондент «Комсомолки» Александр Гамов и фотокорреспондент Владимир Веленгурин приехали в баньку к Жириновскому. Эти легендарные фотографии до сих пор хранятся в архивах газеты.

Разговор Жириновского и Гамова, состоявшийся 20 лет назад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Баня — важная деталь эпатажного стиля Жириновского, его символ «хождения в народ». В Дарьино аж две бани!

Одна могла бы сойти за полноценный дом. В два этажа.

— Отец часто там ночевал. Я для этого все приспособил, — уточняет Олег.

Говоря «все приспособил», Олег не лукавит. Буквально все для жизни в бане есть. Например, кухня… Ее размерам позавидуют многие хрущевки. На гарнитуре лежат нарды с портретом Жириновского в середине вырезанной надписи «ЛДПР».

— Чей-то подарок, большим фанатом игры он не был, а вот я люблю поиграть, — уточняет Олег.

В соседней комнате (язык не повернется назвать это предбанником) красные кожаные диваны, явно выбивающиеся из общей картины. А вот два черных, засиженных, как нельзя кстати.

Красные кожаные диваны выглядят инородными телами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В соседней комнате вообще раритет — стенка и диван, которые Жириновский купил на первую солидную зарплату.

— Они вообще не здесь стояли, но я перевез, чтобы сохранить. Мне кажется, для будущего музея это очень ценные экспонаты.

Стенка, купленная на первую солидную зарплату Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ценные, но не самые необычные. На столе в бане лежит сломанная плетка.

— Отец сломал в порыве, — смеется Олег. — Ну, бывало, что люди не понимали, что им говоришь или понимали, но не делали. А он нервничал.

Сломанная плетка в бане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Но сердце бани — это, конечно, парилка. Здесь она такого размера, что больше походит на общественную, чем на домашнюю. На выходе из нее душевые. Целых семь штук. Баня явно была рассчитана на большую компанию. Сколько же важных решений принималось в ее стенах.

Вторая банька поменьше, но устроена по тому же принципу. В нее сейчас никто не ходит. Нет там даже света. А ведь именно в ней фотокорр «КП» Владимир Веленгурин признал ту, где проводил знаменитую фотосессию с Жириновским 20 лет назад.

Владимир Жириновский позирует с веником фотокорреспонденту "КП" Владимиру Веленгурину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Маленькая баня. Здесь проходила фотосъемка "Комсомольской правды" 20 лет назад.

Сейчас она, конечно, требует ремонта.

Вообще дом требует много вложений. Пока внебрачный сын Жириновского просто поддерживает его в порядке, следит за состоянием бревен, чистит дерево.

— Понятно, что уже веранда потемнела, надо ее делать, еще что-то, но я пока сюда особо не вкладываюсь. Зачем, если меня хотят выселить? Когда суд подтвердит, что это мой дом, тогда и начну обустраивать музей. Вход будет бесплатным, я не собираюсь зарабатывать на памяти отца, — говорит Олег.

Гардероб Жириновского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ — ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

О Жириновском Олег знает буквально все. Как тот спал, как ел, кого любил и ненавидел.

«Вероятность того, что Жириновский Владимир Вольфович действительно является биологическим отцом Эйдельштейна Олега Владимировича, по результатам настоящей экспертизы составляет не менее 99, 999997%», — вот и результаты ДНК-теста, сделанного уже после смерти политика.

Также наравне с двумя признанными детьми Олег упоминается и в завещании Жириновского (копия есть в распоряжении редакции, — прим. Авт).

Но официально они друг другу все еще чужие люди.

— Я единственный был рядом с отцом, когда он умирал. Но суд не признает, что я сын своего отца. Я не так давно поменял фамилию, чтобы хотя бы так быть причастным к нему. И этот дом тоже для меня место, где я могу приблизиться к отцу, — говорит Олег.

Как же так вышло, что фактически он живет в чужом доме?

— Отец обещал этот дом мне. Я же его и строил, напомню. За несколько лет до его смерти мы договорились переоформить его на меня. Но впереди были выборы. Кто-то ему насоветовал, что лучше оформить не дарственную, а что-то наподобие ипотеки — рассрочку. Согласно этому договору я должен был выкупить у него дом. А потом отец умер и права на дом и этот договор перешли Давиду Гарсия, а тот их фактически сразу передал Алексею Холодову как доверенному лицу, — объясняет Олег Жириновский.

Сначала суды принимали сторону Олега, но после апелляции решения пересматривались. На данный момент они таковы: сыном Жириновского он не является, а в доме не имеет права жить.

Это значит, что в любой момент на пороге могут появиться приставы и потребовать выселения. Но Олег не сдается. Он уже подал жалобу в Конституционный суд и написал президенту России с просьбой помочь в защите прав.

СПРАВКА KP.RU

Основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года, когда ему было 75 лет. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса.

Всего у него было трое детей, но лишь старший Игорь Лебедев родился в браке — от Галины Лебедевой. При рождении Игорь получил фамилию отца, но позже сменил ее на материнскую, а после, уехав заграницу, сменил и имя. Сейчас он Давид Гарсия. Живет в США.

В 1983 году у Жириновского родилась дочь. К тому моменту с Галиной Лебедевой он уже развелся и 3 года состоял в отношениях с Татьяной Тезиковой. На ней он не женился, но связь с дочкой поддерживал. В 2010 году Настя вышла замуж за члена ЛДПР Аркадия Боцан-Харченко и сменила фамилию.

Олег Эйдельштейн младше сестры всего на три года. Он родился в 1986 году от журналистки Жанны Газдаровой из Северной Осетии после непродолжительного романа на Кубе. Детство мальчик провел у бабушки в селе Чикола, а потом переехал в Москву и сменил фамилию матери на фамилию деда по отцу — Эйдельштейн. Фамилию Жириновский он взял уже после смерти отца.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока идут споры по поводу дома в Марьино, Давид Гарсиа активно распродает другую полученную в наследство недвижимость. Недавно на продажу были выставлены два таунхауса в закрытом жилом комплексе на Нежинской улице в Очаково-Матвеевском районе Москвы. Там политик прожил больше 20 лет. В 2022 году один из проездов даже назвали в его честь, чтобы сохранить память.

Первый из таунхаусов, выставленных на продажу, расположен на участке в 3 сотки. Сам дом 332 квадратных метра на 4 этажа.

«Квартира в таунхаусе рядом с лесопарком. Территория огороженная и охраняемая. Цокольный этаж включает в себя гараж на 2 машиноместа и бытовую комнату. Первый этаж: встроенная кухня со всей необходимой бытовой техникой, гостевой санузел, гостиная с выходом в сад. На втором этаже три комнаты, гардеробная и санузел. На третьем этаже три спальни, два санузла, балкон, камин и сауна», — написано в объявлении.

Стоимость объекта — 89 миллионов рублей. Второй таунхаус в 443 квадратных метра наследник пытается продать за 150 миллионов рублей.

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