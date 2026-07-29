Денис Оканович, Алма Оканович и Харис Адилович с Мачикой на Эльбрусе в 2023 году. Фото: социальные сети.

В Боснии и Герцеговине объявили национальный траур из-за гибели на Эльбрусе пятерых альпинистов из городка Зениц. Их тела еще не доставлены на родину - управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело, проводятся экспертизы. Следователи устанавливают, кто был организатором смертельного восхождения.

Людей уже не вернешь. Но многих волнует не проясненная судьба кошки Мачики, которую взяли с собой Алма и Денис Окановичи (оба погибли). В альпинистском клубе Зенице Vedro KP.RU сообщили, что кошка найдена и похоронена, деталей не пояснили. Однако эльбрусские спасатели продолжают это отрицать.

KP.RU удалось узнать новые подробности. Оказывается, супруги три года назад уже пытались подняться на Эльбрус с Мачикой, но не дошли до вершины из-за проблем со здоровьем.

Был у них и еще один питомец, котенок по кличке Малыш. Несмотря на то, что он сильно болел, Окановичи тоже брали его с собой на восхождения. Кончилось все печально: Малыш умер.

ПЕРВОМУ ВОСХОЖДЕНИЮ НА ЭЛЬБРУС ПОМЕШАЛИ ПРОБЛЕМЫ С ЖЕЛУДКОМ

Внимательно исследовав страницы супругов в соцсетях, мы обнаружили информацию об их неудачном восхождении на Эльбрус в августе 2023 года.

Первое сообщение об этом почти один в один повторяет последний пост пары перед гибелью.

«Мы почти достигли конечной точки. Акклиматизация уже завершена, и сегодня после полуночи мы медленно отправимся на вершину Европы, - писали Окановичи 5 августа 2023-го. - Мачика, как и мы, очень хорошо переносит высоту.

Сегодня мы поднялись примерно на 4600 метров над уровнем моря (для акклиматизации - Ред.) Компанию нам составляет давний и очень ценный друг, Харис Адилович, вместе с которым планируем новые приключения уже много лет».

Но достичь цели не удалось - оказалось, что высоту хорошо переносят не все.

Через два дня Окановичи сообщили: «Нам пришлось повернуть назад с почти 5000 метров из-за ухудшения погоды и проблем с желудком…

Кошка Мачика и дипломы Окановичей о восхождении на Эльбрус в 2023 году. Фото: социальные сети.

Нам вручили сертификаты за нижнюю часть маршрута, которая официально называется поход к скалам Пастухова (4700 м. над уровнем моря - Ред.) Мачике подарили значок гида по Эльбрусу». Значок ни много ни мало Федерации альпинизма России.

Значок Федерации альпинизма России, который подарили Мачике. Фото: социальные сети.

Судя по надписях на сертификатах, то восхождение организовала компания AlpIndustria. Мы связались с ней - там заявили, что с группой не сотрудничали и отказались от дальнейших комментариев.

Деталей о проблемах со здоровьем боснийские альпинисты не привели. При последнем трагическом восхождении, напомним, они сначала возникли именно у Алмы Оканович - ей стало плохо на 5500 метрах, они с мужем и врачом Мелихой Чаушевич (тоже погибла) решили спускаться. Алме становилось все хуже, дальше двигаться она не могла. С троицей, пока остальные двигались вниз, остался тот самый Харис Адилович (выжил). Но потом он покинул товарищей и ушел на спуск. Про то, что происходило с хозяевами Мачики и с ней самой, Адилович ничего не рассказал.

Денис и Алма Окановичи с Мачикой и Малышом. Фото: социальные сети.

БРАЛИ В ГОРЫ БОЛЬНОГО КОТЕНКА

Алма Оканович рассказывала, что не хотела заводить кошку, но решилась на это, чтобы сделать приятное мужу. Мачику взяли котенком у знакомой семьи, и супруги стали брать ее с собой в горы.

Про сорвавшийся подъем на Эльбрус-2023 Алма говорила:

- Кошка перенесла восхождение исключительно хорошо. Она спала лучше нас, даже холод переносила лучше. Мы думали, что она может замерзнуть, поэтому посадили ее в рюкзак. Но она тут же вылезла. Когда ее лапы сильно промокали в снегу, она забиралась на рюкзак, чтобы немного согреться.

На высоте около 5000 метров у нее не было никаких плохих симптомов, она вела себя совершенно нормально.

Когда мы однажды спросили ветеринара, как кошки переносят такую высоту, он сказал: «Ответа у меня нет. Но, наверное, так же, как люди». Теперь я считаю: лучше, чем люди».

Окановичи подобрали на улице еще одного котенка и назвали его Малыш. Из-за инфекции он ослеп на один глаз, он с трудом ходил, однако пара стала брать в горы и его.

Котенок Окановичей Малыш. Фото: социальные сети.

«Он побывал в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Словении, Италии, Черногории, Северной Македонии, Албании и Греции, - хвасталась Алма. - Его самой высокой вершиной стала гора Голем Кораб, 2 764 метра. Впереди его ждет еще много прекрасного!»

Окановичи с Мачикой и Малышом на самой высокой вершине Албании. Фото: социальные сети.

В прошлый раз на Эльбрус Малыша все же не взяли. Оставшись в это время с родителями Алмы, он, неудачно упав, сломал позвоночник. Ветеринары советовали усыпить животное. Но хозяева отказались, подлечили кота и продолжили с ним путешествовать, давая о нем интервью и заполняя соцсети его фотографиями, в том числе на доске для серфинга в море и в горах выше 2700 метров.

21 января 2025 года Малыш умер…

В боснийских соцсетях идут горячие споры о трагедии на Эльбрусе. Одни говорят про недостаточную подготовку альпинистов, другие с этим не соглашаются, говоря, что гора сама по себе непредсказуема и опасна. Спорят и о кошке Мачике, рассуждая о том, что двигало Окановичами - искренняя любовь к животным или погоня за хайпом.

Родные погибших были вынуждены закрыть комментарии на своих страничках в соцсетях.

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