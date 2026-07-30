Настроения в Киеве - как в немецком генштабе в 1945-м. Фото: REUTERS.

Акции, в которых ликвидировали или пытались ликвидировать «врагов киевского режима» — как в России, так и в Европе — в самом Старом Свете возмущения не вызвали. Почему так?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с бывшим офицером СБУ, основателем агентства расследований «UkrLeaks» Василием Прозоровым.

ПОЧЕМУ «НЕ ЗАМЕТИЛИ» МОНАКО?

- На вас ведь тоже было покушение?

- Было. Подрыв моей машины в апреле 2024-го.

- Почему в Европе сделали вид, что не заметили теракт в Монако против украинского миллионера, исполненный украинской гражданкой, позже убитой в Киеве?

- Украина для Европы —это хорошие парни, которые делают хорошее дело. И им дозволено все. Сложился стереотип: киевский режим выполняет «священную миссию» - спасение «цветущего сада» от орд с Востока. Иной реакции от Европы на взрыв в Монако и ждать не стоило.

ЧТО ГОВОРЯТ КОЛЛЕГИ?

- Вы по этому поводу общались с зарубежными коллегами?

- Говорил с коллегами во Франции. Сначала информация пошла, но потом ее стали гасить.

- Причина?

- И чтобы не портить имидж Монако как тихой гавани Европы, и потому, что нельзя портить имидж киевского режима и украинских спецслужб.

КИЕВ «НИ ПРИ ЧЕМ»?

- Есть другие примеры подобной «слепоты»?

- Самый яркий пример — подрыв «Северных потоков». Даже если принять на веру версию немецких правоохранительных органов - это же серьезнейший удар, который нанес ущерб экономикам ФРГ и Австрии, ну и что? Хоть кто-то официальной Украине претензии предъявил?

- Есть обвинительные материалы и задержанные в ФРГ.

- У немцев есть задержанный гражданин Украины, которого обвиняют в участии в подрыве, но властям Украины, ее спецслужбам как организаторам теракта никто ничего не сказал.

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗНАЕТ

- Зеленский лично отдает подобные приказы - ликвидировать того или этого, совершать тот или иной теракт?

- Есть процедура. Например, проведение АТО согласовывается с президентом страны. Приказ на ликвидацию лиц за пределами Украины - как минимум устно он согласовывается.

- А письменно?

- Нет — чтобы следов не оставлять. Объединенный комитет по разведывательной деятельности при президенте или глава СБУ заходят к президенту: мы установили, где фигурант находится — есть возможность совершить акцию.

- Это не может быть частная инициатива спецслужб?

- Не верю в возможность такой инициативы у руководителей СБУ или ГУР. Зеленский как минимум в курсе, что будет проводиться такая операция.

УСТАЛОСТЬ И ИЛЛЮЗИИ

- Интенсивность российских ударов выросла по тому же Киеву — это приближает завершение конфликта?

- Усталость уже давно отмечается на Украине.

- Среди простых граждан?

- Да. Сейчас усталость переходит в апатию. Многие думают: пусть уже как угодно, но все это закончится, наконец. При том достаточно много людей говорят: надо потерпеть — придет осень, и Россия развалится, пройдут выборы, там проигрыш и придется им пойти на переговоры. Или "начнут все фальсифицировать из-за падения рейтингов", пойдут протесты — и тут все закончится.

- Такая точка зрения популярна среди кого?

- В определенных кругах. Там немало людей уверены, что «победа не за горами». В их Телемарофоне постоянно висит заставка: горит НПЗ, или склад, или другой гражданский объект.

- А какие настроения у ваших бывших коллег?

- Там такая точка зрения, которую можно сравнить с настроениями в немецком генштабе в феврале 1945-го: они надеются, что возможно обещанное фюрером чудо, что получат вундерваффе— и за ним «победа».

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