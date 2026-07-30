Ушел с пустыми руками: стали известны инсайды о встрече Зеленского с Трампом

Визит завершился без заметных результатов Фото: REUTERS.

После закрытой для прессы встречи в Белом доме Зеленский немногословно, но весьма оптимистично отчитался о беседе с президентом Трампом. А сочувствующая Украине американская пресса буквально ликовала: «Владимир Зеленский во вторник совершил подвиг, который год назад казался невозможным: убедил Вашингтон в том, что Киев может выиграть».

Однако уже через день прозвучала совсем иная оценка. «Было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США по Украине. Однако, по итогу, мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии», – сообщили украинские инсайдеры в оппозиционных Киеву СМИ. Визит завершился без заметных результатов, «крутого поворота» Вашингтона в сторону Украины не произошло.

Вчера некоторую ясность о прошедшей встрече с Зеленским внес сам Трамп. «Мне хотелось бы, чтобы он прекратил... Я сказал ему, чтобы он просто закончил войну», - заявил глава Белого дома журналистам. И добавил очень существенное для понимания того, встал ли он однозначно на чью-то сторону: «Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с Зеленским». Это, даже при всем желании, никак не может трактоваться как односторонняя поддержка Киева. Поэтому восторженные крики «Трамп с нами!» закончились, едва начавшись.

Утечки о вероятных в ближайшие недели визитах посредников Вашингтона по украинскому кризису Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев оставляют надежду на возобновление прерванных переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта. Но никакой конкретики насчет срока новых контактов и их возможного содержания нет. Если не считать «откровения» госсекретаря США Марко Рубио, заявившего после встречи с российским коллегой, что для переговоров нужны «новые идеи».

А появление этих идей могут простимулировать только дела – прежде всего, на фронтах. Сказка Киева и его опекунов про «победу ВСУ» начала выдыхаться. Просто последствия ударов по складам Wildberries выглядят вовсе не столь убедительно, как разрушенные военные производства в Киеве и разбомбленные порты в Одессе.

Фактор времени, по признанию даже украинских властей и их защитников на Западе, работает не в пользу Зеленского. Недаром отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров пару недель назад объяснял западной прессе, что при получении существенной финансовой помощи у Киева будет около полугода, чтобы создавать трудности России. Но помощь так и не подошла. Федорова уволили. Трамп опять, судя по всему, ракет для систем ПВО Patriot, о чем умолял его Зеленский, так и не дал. Лишь повторил обещание дать лицензию на их производство.

Но через день пресса стала утверждать, что корпорация Boeing категорически отказалась передать третьим странам лицензии на производство головок самонаведения для ракет Patriot - наиболее сложного узла, без которого ракета становится летящей болванкой. Об этом, в частности, написала германская Die Welt.

А вот цены на российскую нефть, сообщает Reuters, опять поползли вверх из-за нового обострения в войне с Ираном. Скидки на российскую нефть марки Urals, поставляемую в Индию, упали c 10 до 1–2 долларов за баррель по сравнению с эталонным сортом Brent. Да и Китай запрашивает новые объемы нашей нефти по той же причине – перебои с поставками с Ближнего Востока.

Вся эта информация, если учитывать ее комплексно, дает убедительный ответ на вопрос, «переломил» ли Киев события в конфликте в свою сторону. Даже столь желанные Зеленскому новые санкции США против России и покупателей ее нефти и газа еще только проект в самом начале, и закончится ли он успешно, есть сомнения даже в Капитолии.

Российско-украинские переговоры при посредничестве Вашингтона были прерваны Киевом, который, подначиваемый странами ЕС, решил сделать ставку на «победу» при помощи западных денег и оружия. Но переговорная пауза затянулась, а продвижение российских войск продолжилось. Тогда Зеленский предпринял, наверняка при помощи европейских советников, попытку убедить Белый дом активнее сыграть на его стороне, чтобы добиться желанной «стратегической победы» над Россией.

«Точно так же, как Зеленский хочет, чтобы Америка помогла Украине в борьбе с Россией, Трамп призывал европейские страны помочь Америке в борьбе с Ираном», - утверждало издание The American Conservative накануне встречи украинца с американцем в Белом доме. Зеленский пытается «объединить» два конфликта, чтобы превратить Америку в «сторону, вовлечённую в войну на Украине». Для этого и было поражено украинским дроном иранское судно в Каспийском море – показать, что Киев в войне с Ираном помогает США.

Но если удалось бы увязать конфликт на Украине и войну в Иране, это был бы реальный шаг к широкомасштабному военному конфликту в Евразии с участием США. «Если Трамп не хочет войти в историю как президент, спровоцировавший Третью мировую войну, - делает вывод The American Conservative, - крайне важно, чтобы оба (Зеленский и израильский премьер Нетаньяху, тоже приехавший в Вашингтон и заинтересованный в «слиянии» двух войн - Ред.) покинули Белый дом с пустыми руками».

Похоже, так и случилось.

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