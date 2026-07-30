Что грозит Дурову* и стоит ли отказаться от покупок в Telegram: названы последствия признания миллиардера экстремистом и террористом

Павел Дуров* 30 июля Росфинмониторингом был внесен в список террористов и экстремистов. Фото: Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров*, в отношении которого в России было возбуждено уголовное дело по статье 205.1 «Содействие террористической деятельности», 30 июля Росфинмониторингом внесен в список террористов и экстремистов. Что это значит? И главное - что теперь грозит пользователям Telegram.

Эти вопросы сайт KP.RU задал юристу Андрею Князеву.

- Можно ли теперь вообще в России пользоваться Telegram? Или это противозаконно?

- Ради бога - человек может и дальше пользоваться. Никакой связи между этим и внесением Павла Дурова*в список экстремистов и террористов нет. Я бы вот только платные услуги в этом мессенджере поостерегся делать. Они же там по разному проходят. У Дурова* даже криптовалюта своя есть. И это может быть расценено как помощь такому человеку. А если просто пользоваться Telegram - ну, он же пока в России не запрещен. И Дуров* там - не единственный учредитель. Он — один из. За бесплатное пользование — точно ничего не будет. А вот если какому-то блогеру будешь донатить, то нужно быть предельно осторожным и прежде всего выяснить - внесен он в список экстремистов и террористов или нет. Иначе иски возможны, конечно.

- Что для самого Дурова* это значит?

- Он уже гражданин, насколько я помню, трех иностранных государств. Если он на территории нашей страны появляться не будет, то данная мера ничем серьезным ему лично не грозит.

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- Но он теряет российский рынок?

- Мы для него - не самый большой рынок. У нас 145 миллионов жителей. А у него число пользователей превышает миллиард. Если потеряет российский рынок — это, конечно, очень неприятно, но не смертельно. Ну и пока, повторимся, в список экстремистов и террористов внесен сам Дуров*, а не его мессенджер.

- Дуров* может обжаловать решение Росфинмониторинга?

- Может, в судебном порядке. В том числе — и заочно.

- А для Дурова* это все, действительно, важно?

- Наверное. Легче ли Дурову будет отказаться от развития Telegram в России, чем исполнять требования государства— не могу сказать. Насколько я вижу, он шел на сотрудничество с правоохранительными органами других стран. Почему не идет с нашими - не знаю.

- Telegram был организован как свободная площадка?

- Да, но с учетом не совершения уголовных преступлений с ее помощью.

- История Дурова* уникальна?

- Уникальна. По ней еще фильмы будут снимать.

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ВАЖНО ЗНАТЬ

Что значит внесение в реестр террористов и экстремистов?

- В реестр могут включить человека, если против него возбуждено уголовное дело по террористической, «экстремистской» статье или любому тяжкому преступлению, если оно совершено по мотивам «политической, расовой или религиозной ненависти».

- Блокируются всех банковские счета и карты на территории России.

- Если получает в России выплаты, то разрешены могут быть только транзакции «для поддержания минимальной жизнедеятельности» — оплата налогов, штрафов, но не более 10 тысяч рублей в месяц на члена семьи.

- В России Дурову*теперь запрещены покупка имущества, продажа квартир или автомобилей, крупные платежи и переводы.

- Выезд за границу закрыт (с 2014-го Дуров* живёт в эмиграции).

ЧТО С ПОДПИСКОЙ?

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров напомнил, что оплата подписки в Telegram и покупка подарков в мессенджере не считается финансированием терроризма:

- Речь о физическом лице — Дурове*. Переводы Дурову* лично — это финансирование терроризма и экстремизма. Решения в отношении соцсети принято не было. Это разные вещи в правовом смысле.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Обычная переписка в Telegram, ведение своих каналов, размещение рекламы и даже покупка Premium сами по себе никакого состава правонарушения не образуют. Нарушение - финансирование лично Дурова*.

* – 30 июля 2026 года Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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