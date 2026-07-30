Павлу Дурову* ограничили ежемесячный расход: что ждет основателя Telegram после внесения в список террористов и экстремистов

Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга Фото: REUTERS.

Росфинмониторинг внес создателя интернет-ресурса Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов, подтвердили KP.RU в российском органе финансовой разведки. На него заведена специальная карточка, как на каждого фигуранта этого перечня.

«В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ Росфинмониторинг включил Дурова П.В*. в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, - сообщили KP.RU в Росфинмониторинге. - Основанием послужила поступившая в адрес ведомства от компетентного органа информация о предъявлении фигуранту обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Порядок направления в Росфинмониторинг информации определен Постановлением Правительства Российской Федерации №804».

Внесение в этот перечень накладывает ряд серьезных ограничений. Так, организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом обязаны заморозить денежные средства и иные активы лиц, включенных в Перечень, уточнили в Росфинмониторинге.

«В то же время законодательством предусмотрены гуманитарные выплаты из указанных средств, в том числе на обеспечение жизнедеятельности физического лица и членов его семьи», - сказали в Росфинмониторинге.

Такой развернутый комментарий прислали из Росфинмониторинга на запрос KP.RU:

«В соответствии с пунктом 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ физическое лицо, включенное в Перечень в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе:

1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение заработной платы или иного дохода, а также на расходование заработной платы или иного дохода, в пределах размеров, установленных Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации;

2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица;

3) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на расходование заработной платы или иного дохода, в размерах, превышающих размеры, определяемые в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта (минимальный размер оплаты труда), а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

Распоряжение иными активами, а также денежными средствами за исключением обозначенного выше не допускается».

На практике это означает, что лицо, попавшее в перечень, может расходовать средства на сумму не более 27093 рубля в месяц на каждого члена семьи, то есть размер федерального МРОТ, — пояснил KP.RU адвокат Максим Парасочка.

* – 30 июля 2026 года Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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