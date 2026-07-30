Дуров* и Telegram – два разных субъекта права: какая судьба ждет мессенджер после включения ее основателя в список террористов

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

РОСФИНМОНИТОРИНГ ВНЕС ЯСНОСТЬ

Росфинмониторинг внес создателя интернет-ресурса Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов, сообщили KP.RU в российском органе финансовой разведки. На него заведена специальная карточка, как на каждого фигуранта этого перечня.

Накануне ФСБ России сообщила, что Дурову* предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности, он был объявлен в международный розыск.

На Дурова* наложен ряд финансовых ограничений. Но вместе с тем Росфинмониторинг внес ясность: «Сообщаем, что указанные ограничения не распространяются на Телеграм как юридическое лицо», сообщили в ведомстве на запрос KP.RU.

И все же что означает вся эта ситуация для пользователей популярного мессенджера? Заблокируют ли «Телегу», можно ли будет оплачивать там рекламу, покупать «звездочки» (это внутренняя цифровая валюта Telegram)? Или это будет считаться финансированием терроризма?

— Важно разделять Дурова и сам Телеграм, — пояснил KP.RU адвокат Максим Парасочка. — Пока Телеграм не внесен в реестр экстремистских и террористических организаций, он будет продолжать функционировать, а пользователи могут продолжать им пользоваться, включая все его функции. Это я говорю с позиций права, а не технической возможности. То есть прямой связи между уголовным делом в отношении Павла Дурова* и самой организацией нет. Все понимают, что она есть фактически, она есть в общественном сознании, но юридически ее пока нет. Физлицо Дуров* и организация Телеграм — это два разных субъекта права.

Но все может измениться, и похоже, к этому идет.

— Если же сервис признают экстремистским, тогда для пользователей наступят последствия — особенно для тех, которые вносят платежи и покупают разные продукты, — продолжил адвокат. — Тогда в отношении этих людей у правоохранительных органов могут возникнуть претензии.

Основатель Telegram Павел Дуров (30 июля 2026 года внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK.

ВЫКРУТИТЬСЯ БУДЕТ ТРУДНО

Но люди же хитрые. Скажут: а я не знал, что нельзя, мне никто под расписку не говорил, что Telegram внесен в какой-то список.

— Говорить, конечно, можно, но эта информация будет публично озвучена, решение о признании организации террористической принимает суд, — разложил возможное будущее адвокат. — Везде при упоминании Телеграм будет стоять плашка, что организация является экстремистской. На прямой вопрос следователя: «Вы знали о том, что Телеграм является экстремистской организацией и нарушает законодательство РФ?» у человека будет три варианта ответа: «да», «нет» или отказ от дачи показаний по статье 51 Конституции России, право не свидетельствовать против себя. А следователь будет доказывать, что человек не мог не знать, например, анализируя просмотры на компьютере или в мобильном телефоне, докажет, что тот смотрел интернет, телевизор, следил за новостями.

Но это вопросы возможного будущего.

ФСБ РАССКАЗАЛА О ПРЕТЕНЗИЯХ К TELEGRAM

Важно, что обвинения в адрес Дурова*, по сути, касаются именно действий Telegram. Администрация мессенджера не удалила каналы, используемые украинскими спецслужбами для подготовки терактов и массовых убийств. В частности, речь идет о сервисе знакомств «Дайвинчик»**, где киевские агенты под видом девушек знакомились с россиянами, сообщило ФСБ. Им отправляли фишинговые ссылки якобы для оплаты досуга или подарков, а молодые люди пересылали свою геолокацию «места свидания». После этого с ними связывались от лица сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга, убеждая, что средства поступили на счета ВСУ, а переданные координаты противник использовал для нанесения ударов.

После психологического давления граждан привлекали к участию в нападениях на российских должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов, поджогах объектов транспорта, энергетики и связи.

Начиная с июля прошлого года, ФСБ в сотрудничестве с МВД и Следственным комитетом задержала 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет в 16 регионах. Тем, кто достиг возраста уголовной ответственности, предъявили обвинения и избрали меру пресечения.

Совершенные ими преступления привели к многочисленным жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесли многомиллиардный ущерб, подчеркнули в ведомстве.

* – 30 июля 2026 года Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** — Внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора

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