У большинства из нас есть возможность увеличить свою пенсию – сделать ее максимальной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Денег много не бывает. Особенно на пенсии. Но там много и быть не может. Ведь задача государственной пенсии – не сделать кого-то богатым, а обеспечить достаточный уровень дохода в старости для всех. Тем не менее у большинства из нас есть возможность увеличить свою пенсию – сделать ее максимальной. Для этого есть несколько способов.

ПОЛУЧАЙ БОЛЬШУЮ ЗАРПЛАТУ

Основная часть дохода на пенсии для большинства россиян – это страховая пенсия по старости. Ее размер во многом зависит от дохода, который человек получал во время работы. Что важно – официального дохода. И связь здесь практически прямая. Чем больше человек получал в трудоспособном возрасте, тем больше будет получать в старости. Для этого доход человека трансформируется в пенсионные баллы, которые при выходе на пенсию конвертируются обратно в рубли.

- Максимально можно получить 10 баллов в год. Для этого зарплата в 2026 году должна составлять около 248 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ (но не менее 2 млн 979 тысяч рублей за год. – Ред.). Учитывается только официальный доход, с которого работодатель перечисляет страховые взносы. Неофициальная часть заработка будущую страховую пенсию не увеличивает, - уточняет Елена Алтухова, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финансового Университета при Правительстве РФ.

Общий размер пенсии определяется не одним годом, а количеством пенсионных баллов, накопленных за всю трудовую жизнь. Поэтому секрет большой страховой пенсии следующий – как можно дольше работать и получать высокую зарплату. Но это еще не все…

Важно получать "белую" зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ОТЛОЖИ ПЕНСИЮ

Страховая пенсия по старости назначается пожизненно. При этом можно одновременно работать и получать пенсию. Но тогда ежегодная прибавка (помимо январской индексации на инфляцию) даже при большой зарплате будет маленькой. За год получится заработать не более трех пенсионных баллов (в 2026 году каждый стоит 157 рублей).

При этом резко увеличить объем страховой пенсии можно в том случае, если ее отложить. На год-два или даже 5 лет. В этом случае при выходе на пенсию, выплата будет существенно выше. За счет двух факторов:

1. Баллы будут и дальше копиться по тем же правилам (максимум – 10 баллов за год);

2. При выходе на пенсию сработает повышающий коэффициент. К примеру, если отложить пенсию на три года, стоимость балла будет выше на 24%, а размер фиксированной выплаты – на 19%.

Простой пример. Если человек до пенсионного возраста смог накопить 150 баллов, то при нынешних расценках ему назначат пенсию примерно в 33 500 рублей. Если же человек отложит пенсию на три года и за это время заработает еще 30 баллов, то пенсия составит уже почти 47 тысяч рублей. Самое главное – она останется повышенной до конца жизни. И индексация будет рассчитываться уже исходя из этой суммы. То есть, ежегодная прибавка тоже будет больше.

Отложить выход на заслуженный отдых хотя бы на 3 года - и пенсия вырастет. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

НАКОПИ СЕБЕ САМ

У государственной пенсии есть ограничения. Так называемый предельный размер страховых взносов, с которых в бюджет Социального фонда отчисляется 30% (эти деньги идут на выплаты пенсий, а также на социальное страхование – бесплатную медицину, декретные и т.д.). Это те самые почти 3 млн рублей, с которых формируется 10 баллов в год. Государство намеренно ввело такой потолок, чтобы не получилось так, что условные топ-менеджеры, и так не бедствующие, потом получали бы миллионные пенсии, а все остальные довольствовались бы мизерными выплатами. Богатые могут позаботиться о себе в старости сами.

Но те, кто получает небольшие зарплаты, тоже могут копить на пенсию самостоятельно.

- Для заметной прибавки к доходу после завершения трудовой деятельности необходимы дополнительные накопления. Наиболее доступный инструмент, которым человек может воспользоваться самостоятельно, – это Программа долгосрочных сбережений. В рамках ПДС участник сам определяет размер и регулярность взносов. К личным средствам добавляются инвестиционный доход, налоговый вычет и государственное софинансирование – до 36 тысяч рублей в год или 360 тысяч в течение десяти лет, - говорит Елена Алтухова.

То есть, ПДС – это хороший инструмент для формирования собственных пенсионных накоплений. Но не единственный. Откладывать деньги можно в разных финансовых инструментах: на вкладах, в акциях и облигациях, в золоте, недвижимости и т.д.

ВОЗЬМИ ПРИБАВКУ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

В некоторых крупных компаниях в соцпакет входит еще и пенсионное обеспечение. То есть, у работников сразу начинает формироваться корпоративная пенсия. Тем не менее такого ответственного бизнеса немного.

Эксперты считают, что эту практику было бы неплохо распространить на как можно большее число организаций. Например, обсуждается так называемая «установленная пенсионная программа», с помощью которой бизнесу будет удобнее и выгоднее (из-за налоговых льгот) включать в социальные пакеты сотрудников пенсионную опцию. Пока это лишь идея - вопрос рассматривается в правительстве.

- Подключение к корпоративной программе зависит прежде всего от работодателя. Поэтому человеку стоит сосредоточиться на том, чем он может управлять сам: работать официально, контролировать состояние индивидуального лицевого счета в СФР (это можно сделать через портал госуслуг. – Ред.) и как можно раньше начать делать регулярные накопления, - подытоживает Елена Алтухова.

ИТОГО

Так какая же максимальная пенсия возможна?

Все зависит от очень большого числа факторов. Не только от стажа и баллов, но и от профессии, от региона проживания и других индивидуальных особенностей. Но примерно можно сделать вот такой максимальный расчет:

- Есть 300 пенсионных баллов (эту систему ввели сравнительно недавно и поначалу можно было сформировать за год не более 6,7 балла, а до этого пенсию считали вообще по другой формуле, поэтому мало кто в ближайшие годы сможет заработать больше 300 баллов);

- Отложил пенсию на 10 лет (это максимально возможная отсрочка: она увеличивает баллы в 2,32 раза, а фиксированную выплату – в 2,11 раза).

В этом случае страховая пенсия по старости только от государства может составить около 130 тысяч рублей в месяц. И в дополнение к этому можно еще накопить самостоятельно или с помощью работодателя.

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