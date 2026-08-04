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Наука4 августа 2026 11:06

Рассекреченный доклад ЦРУ: Пентагон как минимум дважды применял климатическое оружие

ЦРУ раскрыло подробности тайных операций США по управлению погодой
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Сторонники теории заговоров считают, что инверсионные следы за самолетами на самом деле демонстрируют собой целенаправленное воздействие на погоду и людей. Фото: Russ Heinl/Shutterstock/Fotodom

Сторонники теории заговоров считают, что инверсионные следы за самолетами на самом деле демонстрируют собой целенаправленное воздействие на погоду и людей. Фото: Russ Heinl/Shutterstock/Fotodom

«Модификация погоды» (Weather Modification) – так называется рассекреченный доклад ЦРУ, который убеждает сторонников теории заговора в том, что «американская военщина» тайно использует климатическое оружие. Доводы конспирологов изучили в KP.RU.

Пожары в Европе? Это американцы устроили

Европу «запекает» небывалый по своим масштабам и «накалу» зной, который усугубляют пожары и засуха. Горят леса, пересыхают реки, гибнут урожаи. Людям – невыносимо душно.

Индию, Пакистан, Китай, Вьетнам, Северную Америку, наоборот, заливает. Обширные районы тонут в наводнениях. Обильными дождями кое-где подтапливает и Россию.

Традиционная наука связывает обострившиеся нынешним летом погодные катаклизмы с продолжающимся глобальным потеплением. В последнее время климатологи «грешат» и на Эль-Ниньо. Считают, что свой существенный вклад вносит еще и этот набирающий мощь климатический феномен, связанный с появлением на поверхности Тихого океана слоя аномально нагретой воды.

У «заговорщиков» иная версия: мол, виновата не природа, а, правильно, климатическое оружие – то есть, целенаправленное искусственное воздействие на погоду. Кто-то тайно управляет процессами в атмосфере. И не удивительно, что ярче всех горит Испания, на которую затаил обиду Трамп за отказ воевать с Ираном.

Европа охвачена подозрительно аномальной жарой и пожарами. Они пылают сразу в нескольких странах – особенно в Испании, на которую обиделся Трамп.

Европа охвачена подозрительно аномальной жарой и пожарами. Они пылают сразу в нескольких странах – особенно в Испании, на которую обиделся Трамп.

Фото: REUTERS.

Мировая общественность не зря подозревала в тайной деятельности, в первую очередь, американцев. И, конечно же, Пентагон. Ведь они, как выяснилось, первыми начали. Еще давно. Свидетельство – тот самый доклад – 18 страниц с данными об исследованиях в области «модификации погоды» с указанием случаев конкретного применения тех или иных технологий.

Первые документы, включенные в доклад, датируются 1965-м годом. Они появились через три года после того, как выступая в Техасе в Юго-Западном университете, тогдашний вице-президент США Линдон Джонсон произнес фразу: «Тот, кто управляет погодой, будет управлять миром».

Став президентом, Джонсон письменно поблагодарил военных за их секретные операции – благодарность присовокуплена к документу. Из чего, конспирологи делают выводы, что Пентагон идеям внял, а работа над климатическим оружием шла весьма интенсивно и, видимо, успешно.

В 60-годах прошлого века военные специалисты тайно экспериментировали сначала на благо общества - в рамках проекта Project Stormfury (Ярость шторма) пытались снижать мощность ураганов, рассеивая вблизи их воронок частицы йодистого серебра или «сухого льда» - твердой углекислоты. Идея была сконденсировать на них влагу, вызвать осадки и тем самым разрушить структуру гигантских атмосферных вихрей.

Получалось, однако, только с осадками – на ураганы никакие «посевы» не действовали. Не ослабевали они. Неудачи «вылились» в более секретный проект - Project Popeye (Проект Попай). В его рамках Пентагон применял химикаты уже в военных целях – распылял над Вьетнамом. США как раз тогда там воевали и искусственно вызывали проливные дожди, чтобы у партизан размывало дороги и нарушалось снабжение. В качестве химикатов использовали опять же йодистое серебро и твердую углекислоту, которые распыляли в облаках.

Погода – она пока сама по себе

Увы, или, наоборот, хорошо, но доклад, который ныне используют для обоснования страшилок о климатическом оружии, имеет весьма отдаленное отношение к текущим погодным аномалиям. Он не представляет тайны уже 23 года – был официально рассекречен еще в 2003 году. Правда, что называется, «без шума и пыли». Выложив недавно «Модификацию погоды» в широкий доступ и спровоцировав дискуссию, энтузиасты просто искусственно подогрели интерес к скандальной и популярной теме. Момент для хайпа и в самом деле оказался подходящим.

Доклад – 18 страниц с данными об исследованиях в области «модификации погоды» с указанием случаев конкретного применения тех или иных технологий.

Доклад – 18 страниц с данными об исследованиях в области «модификации погоды» с указанием случаев конкретного применения тех или иных технологий.

Не будем, однако, возводить напраслину на кого-либо: нет никаких документов, которые бы подтверждали существование современного климатического оружия, как такового. Не говоря уж о доказанных случаях нынешнего его применения. Одни домыслы и, не побоимся этого слова, голословные утверждения, которые чем-то сродни откровениям иных отставные работников американской разведки и военных об инопланетных «летающих тарелках», якобы хранящихся где-то в тайниках Пентагона. А спросить, где и что именно имеется – молчат. Или обещают рассказать лишь «кому следует».

Вот только люди – существа мнительные. Верят в сверхъестественное. Многие подозревают, что в NASA и в Пентагоне им врут, заверяя, что ничего про инопланетян не знают. Аналогичным образом далеко не всех убеждают настойчивые опровержения метеорологов в том, что какого-то боевого климатического оружия пока не создано.

Упомянутые в докладе ЦРУ секретные технологии, которые прочили превратить в оружие, оружием давно не считаются. В настоящее время их применяют повсеместно – перед праздниками разгоняют грозовые тучи в одних местах и вызывают осадки в других. Химикаты не поменялись. «Мастера солнца и дождей» по-прежнему используют йодистое серебро или сухой лед.

Надо понимать, что 60-е годы ЦРУ занималось своим излюбленным занятием – шпионило, собирая информацию о технологиях воздействия на погоду, разработанных в других странах – в Китае и, конечно, в России. От сюда и былая секретность, а не попытка скрыть правду. В докладе приведены сухие аналитические отчеты о том, что удалось так или иначе разведать. Но ничего особенного — такого, что давало бы преимущества конкурентам ни у кого не было. Из рассекреченного доклада ясно, что «климатическое оружие» у всех было примерно одинаковым – химикаты распыляли либо с самолетов, либо пуляли ими в облака ракетами.

Наиболее подозрительно выглядит тенденция - постепенное увеличение средств, выделявшихся на «модификацию погоды». За каких-то пару лет финансирование возросло аж в 4 раза.

Конспирологи объясняют тогдашнюю щедрость правительства США стремлением, сообразно словам Линдона Джонсона, к мировому господству за счет климатического оружия. Как минимум, к лидерству, как и в «лунной гонке».

Но есть и более простая версия, связанная с войной во Вьетнаме. Пентагон стал вызывать там искусственные ливни, что и потребовало дополнительных расходов.

Кстати, зацените доводы совсем уж оголтелых паникеров, которые распространяет известный американский эколог Дэйн Уигингтон (environmental researcher Dane Wigington), и поддерживает министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший (US Health Secretary Robert F Kennedy J). По просторам интернета кругами циркулирует их версия, согласно которой часть американского правительства занимается зловредной деятельностью, направленной против всего человечества. Якобы военные и коммерческие самолеты распыляют высоко в небе над населенными районами опасные химические вещества, содержащие графен, алюминий, барий, марганец, стронций, ртуть и различные полимеры. Заметные всем белые следы – «химические следы», по терминологии конспирологов, которые длинными полосами тянутся иной раз за лайнерами, по их мнению, представляют собой не что иное, как пар, сконденсировавшийся на частицах всей этой гадости.

Разница в том, что Кеннеди уверен, что вредные вещества добавляют ради тайных экспериментов в авиационное топливо, а Уигингтон считает, что их распыляют из специальных дополнительных баков – аж по 60 миллионов тонн ежегодно.

Бред, конечно, но многие верят, не внимая объяснениям «белым полосам» за самолетами, которые приведены в учебниках по физике.

«Химические следы», на самом деле, представляют собой инверсионные следы. Белый туман вытянутых полос формируют замерзшие частички льда, которые образуются на высотном морозе из водяного пара, содержащегося в выхлопных газах самолетов.

С какой целью надо распылять частички? Каким образом «химические следы» воздействуют на людей? Никто на эти вопросы не отвечает.

Логика, кстати, подсказывает: если бы кто-то владел какими-то продвинутыми методами управления погодой – умел бы насылать на врагов «злостную непогоду», то такое оружие позволяло бы и себя защитить и от жары, и от наводнений, и от ураганов. Но нет страны, которую бы миновали удары стихии. Из чего следует: климатического оружие ни у кого пока нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Можно ли считать климатическим оружием таинственный антенный комплекс HAARP, расположенной на Аляске? Его 360 радиопередатчиков и 180 антенн высотой 22 метра, занимающих почти 14 гектаров, излучают в небеса 3600 киловатт энергии - в 75 раз больше, чем коммерческая радиостанция. Якобы в исследовательских целях.

HAARP считается самым мощным в мире устройством для воздействия на ионосферу. Подробности существующих по этому поводу подозрений - в наших материалах – тут и тут.

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