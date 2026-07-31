Киевские беспилотники бьют по складам WB. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские вооруженные формирования продолжают бить по логистическим центрам на территории РФ. Страдают обычные мирные люди, а портятся простые товары, никак не связанные с военной промышленностью. Рассказываем последние новости об атаках на склады Wildberries в регионах России на 1 августа 2026 года.

Атаки на склады Wildberries в регионах России: последние новости на 1 августа 2026

Накануне утром, 31 июля, стало известно, что киевские беспилотники совершили налет на Волгоград. Удар пришелся в том числе и по складу Wildberries.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», - сообщили в пресс-службе WB.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В течение дня также не было сведений о том, что кто-либо из персонала получил травмы.

В то же время пришлось внести коррективы в работу организации и служб доставки:

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», - указали представители Wildberries.

Также накануне, в последний день июля, ВСУ ударили по складу товаров WB в Республике Татарстан. Под удар попал объект в Зеленодольске.

«Рано утром была успешно отражена попытка атаки БПЛА логистического центра. В результате падения обломков разрушений инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано. Пострадавших нет», - прокомментировал мэр города Михаил Афанасьев.

В пресс-службе компании также подтвердили, что складской комплекс в Зеленодольске работает штатно.

Хронология атак на склады Wildberries в регионах России на 1 августа 2026

Именно в минувшем месяце, в июле 2026 года, ВСУ начали бить по складам Wildberries в России. Под удар попадают обычные логистические комплексы, никак не связанные с армией. Напоминаем хронологию атак на склады WB в РФ в минувшем месяце.

18 июля. Первый удар зафиксирован в Котовске. Пострадали 24 человек, семь погибли. Благодаря действиям смелых сотрудников большего числа жертв удалось избежать.

В этот же день в подмосковной Электростали при ударе БПЛА по складу Wildberries погиб еще один мирный житель, пострадали 49.

22 июля были атакованы центры в Краснодаре и Невинномысске. В общей сложности - 15 пострадавших. На местах - серьезные пожары. Одна девушка умерла на руках врачей.

Сотрудники МЧС работают на местах возгораний на складах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

24 июля налеты на WB совершены в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, в Уткиной Заводи и в Шушарах. Ранены трое, зафиксированы повреждения в соседних домах.

Тогда же во время беспилотной опасности эвакуировали склад в Симферополе.

25 июля украинский дрон сбили рядом с комплексом в Екатеринбурге.

29 июля киевский режим атаковал логистический центр Wildberries в Рязани, шесть работников получили ранения. Серьезного ущерба для товаров удалось избежать.

30 июля. 200 человек эвакуировали после прилета БПЛА на склад WB в Пензенской области, сообщалось и о пострадавших. В сети также тиражировали фейк о том, что сами работники центра корректировали удар, но это оказалось ложью. В Удмуртии, в Сарапуле, обошлось без них. Там успешно вывели людей из опасной зоны.

31 июля. Атакованы склады в Волгограде и Зеленодольске. Предварительно, обошлось без пострадавших. Но в первом случае зафиксировано возгорание.

Выплаты пострадавшим после украинских атак на Wildberries в регионах России по состоянию на 1 августа

30 июля пресс-служба маркетплейса сообщила, что выплачено более 40 млн рублей пострадавшим в результате атак на логистические центры компании.

«На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн рублей. Первые выплаты тяжело пострадавшим исполнителям и семьям погибших поступили уже 21 июля», - рассказали там.

Компания оказывает помощь пострадавшим. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Особое внимание в WB уделяют психологическому состоянию работников. Контакт поддерживают со всеми, кто обращался за медицинской помощью:

«Операторы колл-центра персонально связываются с участниками событий и их близкими: выясняют текущее состояние, уточняют потребность в дополнительной помощи и отвечают на волнующие вопросы. Психологическая помощь уже оказана нескольким сотням человек, работа профильных корпоративных служб не останавливается и ведется круглосуточно».

В организации также добавили, что массовых жертв помогает избежать своевременная подготовка. На объектах проводятся тренировки, назначены ответственные за эвакуацию и есть четкие алгоритмы действий при ЧС.

Меры поддержки будут оказываться и в дальнейшем.

Заявление Татьяны Ким

Вечером в пятницу, 31 июля, Татьяна Ким опубликовала видеообращение, в котором прокомментировала террористические атаки Украины на склады Wildberries, а также высказалась о мерах поддержки продавцов в России, а также предпринимателей со всего мира, кто пострадал в результате варварских действий ВСУ.

Согласно заявлению Ким, WB успешно отражают большую часть атак на свои склады, учитывая, что боевики Зеленского лишь усиливают огневую мощь. Компания также продолжает оказывать меры поддержки бизнесу. Так, вскоре Wildberries планирует провести очные встречи с предпринимателями из наиболее пострадавших регионах.

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