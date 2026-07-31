Фото: Александр Река/ТАСС

KP.RU продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 1 августа:

1. Новости с фронта: 12 поселков освобождены за неделю

2. Бывшие зэки сдаются в плен под Харьковом

3. На двух направлениях стало больше заградотрядов

4. Трамп засомневался насчет ракет для ЗРК

5. Радикалы в Киеве хотят вернуть Федорова

6. Немцы разочаровались в киевском режиме

7. В США поняли, что Одесса - русский город

8. Вам «Бандероль» - распишитесь кровью

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 1 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести направлениях за неделю.

Штурмовики «Севера» взяли под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области. А также Юрченково и Веровка в Харьковской области

Противник потерял до 1495 человек. А также 16 бронемашин, 72 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

Подразделения «Запада» вывели из строя 1500 военнослужащих. А также по 10 орудий полевой артиллерии и станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Группировкой войск «Юг» освобожден населенный пункт Стенки в ДНР. ВСУ потеряли более 1290 человек. Поражены 26 бронемашин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

Бойцы «Центра» взяли под контроль Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское в ДНР. Потери противника таковы: свыше 2510 военнослужащих, 35 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

Штурмы «Востока» взяли Коммунаровку в Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 2500 боевиков, 30 бронемашин, 77 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

«Днепр» уничтожил до 340 националистов, бронемашину, 100 автомобилей и семь станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 69 управляемых авиабомб. Поразили семь снарядов HIMARS. Сбили четыре ракеты «Нептун». Приземлили 5103 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 1 АВГУСТА

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

На Харьковском направлении в плен попадают бывшие зэки

Бойцы «Севера» взяли в плен четырех особых боевиков ВСУ. Они оказались бывшими заключенными. Бойцы рассказали: «В результате стрелкового боя около села Анищино четверо украинских националистов из состава 129 ОТМБр ВСУ взяты в плен. Все вражеские солдаты – бывшие заключенные». Противник пытался перебросить на позиции в районе Водяного бывших заключенных, мобилизованных в 129 ОТМБр ВСУ. Но в результате огневого воздействия «Северян» украинские боевики были уничтожены. Земля стекловатой.

Заградотряды гнобят всех

По данным российских спецслужб, применение заградительных отрядов на запорожском и херсонском направлениях резко возросло. Бойцов ВСУ, которые либо отступают, либо сдаются, расстреливают. Или атакуют беспилотниками. Источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС: «На запорожском направлении, в районе Гуляйполя, это делает «Кракен»* (запрещен в России). На херсонском направлении - «Птахи Мадьяра» используют тяжелые коптеры, FPV и артиллерию. Эти заградотряды сбрасывают мины на своих бойцов. Будут гореть в аду.

Применение заградительных отрядов на запорожском и херсонском направлениях резко возросло. Фото: REUTERS.

Дать ли Киеву лицензию на ракеты Patriot, Трамп не решил

Президент США Дональд Трамп «не уверен», что разрешит Киеву создавать ракеты Patriot. В интервью Financial Times американский лидер заявил, что он «не уверен» в готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot. Он добавил, что «мы рассматриваем этот вопрос». Трамп сказал:

«Это необычное оружие. Нам нужно быть осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии». С Зеленским точно надо быть осторожным.

Радикалы в Киеве требуют вернуть Федорова

Радикальные группировки в Киеве наращивают акции протеста против отставки министра обороны Михаила Федорова. Националисты недовольны снижением темпов мобилизации после ухода министра. Источник в российских силовых структурах так описал ситуацию РИА Новостям: «С момента назначения Федорова министром обороны на фронт «в виде мяса» шли все. Шли инвалиды, на костылях, кто болел, забирали тех, которым уже 60+. Чтобы снять социальное напряжение, Зеленский снял с должности Федорова. Это не понравилось националистическим подразделениям Украины. И они выступили с картонным митингом». А гранатометом не пробовали?

Михаил Федоров Фото: REUTERS.

Немецкий журналист в Киеве считает, что режим рушится

Кристоф Ваннер, обозреватель немецкого телеканала Welt, работающий в Киеве, испытывает большой скепсис по поводу киевского режима. Украина, по его мнению, быстро теряет возможность влиять на исход конфликта. С наступлением осени и зимы страну ждут массированные отключения электроэнергии. Это подорвет моральный дух населения и нанесет серьезный урон экономике. Ваннер считает: «Окно возможностей для Украины может закрыться. Зимой массовые отключения электроэнергии будут представлять угрозу. Это подрывает моральный дух людей». Ваннер указывает на то, что действия российской армии выстроены в рамках четко продуманной стратегии, а у Киева нет эффективных средств защиты от применяемого вооружения. Открыл Америку.

В США видят Одессу в России

Профессор Джон Миршаймер заявляет: Одесса может перейти под контроль русских . Профессор Чикагского университета сообщил, что «русские будут неуклонно улучшать свое положение на поле боя». Главный вопрос - сколько еще территорий перейдут под контроль Москвы. Эксперт предположил, что Россия заберет под свой контроль «еще и Одессу». Почему бы нет?

На Украине испугались русской «Бандероли»

В ГУР встревожены: российские крылатые ракеты «Бандероль» модернизируются и после начала их серийного производства. Украинское издание «Милитарный» со ссылкой на представителя ГУР утверждает, что Россия якобы завершила испытания новой легкой крылатой ракеты S8000 «Бандероль», не предоставив тому никаких доказательств. И развернула ее серийное производство. При этом конструкция изделия постоянно меняется, грустят в ГУР. Грустить не надо. Надо принимать кару как карму.

*Признан в России террористической организацией и запрещен

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