KP.RU продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 1 августа:
1. Новости с фронта: 12 поселков освобождены за неделю
2. Бывшие зэки сдаются в плен под Харьковом
3. На двух направлениях стало больше заградотрядов
4. Трамп засомневался насчет ракет для ЗРК
5. Радикалы в Киеве хотят вернуть Федорова
6. Немцы разочаровались в киевском режиме
7. В США поняли, что Одесса - русский город
8. Вам «Бандероль» - распишитесь кровью
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести направлениях за неделю.
Штурмовики «Севера» взяли под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области. А также Юрченково и Веровка в Харьковской области
Противник потерял до 1495 человек. А также 16 бронемашин, 72 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.
Подразделения «Запада» вывели из строя 1500 военнослужащих. А также по 10 орудий полевой артиллерии и станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Группировкой войск «Юг» освобожден населенный пункт Стенки в ДНР. ВСУ потеряли более 1290 человек. Поражены 26 бронемашин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.
Бойцы «Центра» взяли под контроль Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское в ДНР. Потери противника таковы: свыше 2510 военнослужащих, 35 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.
Штурмы «Востока» взяли Коммунаровку в Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 2500 боевиков, 30 бронемашин, 77 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.
«Днепр» уничтожил до 340 националистов, бронемашину, 100 автомобилей и семь станций РЭБ.
Силы ПВО сбили 69 управляемых авиабомб. Поразили семь снарядов HIMARS. Сбили четыре ракеты «Нептун». Приземлили 5103 дронов.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Бойцы «Севера» взяли в плен четырех особых боевиков ВСУ. Они оказались бывшими заключенными. Бойцы рассказали: «В результате стрелкового боя около села Анищино четверо украинских националистов из состава 129 ОТМБр ВСУ взяты в плен. Все вражеские солдаты – бывшие заключенные». Противник пытался перебросить на позиции в районе Водяного бывших заключенных, мобилизованных в 129 ОТМБр ВСУ. Но в результате огневого воздействия «Северян» украинские боевики были уничтожены. Земля стекловатой.
По данным российских спецслужб, применение заградительных отрядов на запорожском и херсонском направлениях резко возросло. Бойцов ВСУ, которые либо отступают, либо сдаются, расстреливают. Или атакуют беспилотниками. Источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС: «На запорожском направлении, в районе Гуляйполя, это делает «Кракен»* (запрещен в России). На херсонском направлении - «Птахи Мадьяра» используют тяжелые коптеры, FPV и артиллерию. Эти заградотряды сбрасывают мины на своих бойцов. Будут гореть в аду.
Фото: REUTERS.
Президент США Дональд Трамп «не уверен», что разрешит Киеву создавать ракеты Patriot. В интервью Financial Times американский лидер заявил, что он «не уверен» в готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot. Он добавил, что «мы рассматриваем этот вопрос». Трамп сказал:
«Это необычное оружие. Нам нужно быть осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии». С Зеленским точно надо быть осторожным.
Радикальные группировки в Киеве наращивают акции протеста против отставки министра обороны Михаила Федорова. Националисты недовольны снижением темпов мобилизации после ухода министра. Источник в российских силовых структурах так описал ситуацию РИА Новостям: «С момента назначения Федорова министром обороны на фронт «в виде мяса» шли все. Шли инвалиды, на костылях, кто болел, забирали тех, которым уже 60+. Чтобы снять социальное напряжение, Зеленский снял с должности Федорова. Это не понравилось националистическим подразделениям Украины. И они выступили с картонным митингом». А гранатометом не пробовали?
Фото: REUTERS.
Кристоф Ваннер, обозреватель немецкого телеканала Welt, работающий в Киеве, испытывает большой скепсис по поводу киевского режима. Украина, по его мнению, быстро теряет возможность влиять на исход конфликта. С наступлением осени и зимы страну ждут массированные отключения электроэнергии. Это подорвет моральный дух населения и нанесет серьезный урон экономике. Ваннер считает: «Окно возможностей для Украины может закрыться. Зимой массовые отключения электроэнергии будут представлять угрозу. Это подрывает моральный дух людей». Ваннер указывает на то, что действия российской армии выстроены в рамках четко продуманной стратегии, а у Киева нет эффективных средств защиты от применяемого вооружения. Открыл Америку.
Профессор Джон Миршаймер заявляет: Одесса может перейти под контроль русских . Профессор Чикагского университета сообщил, что «русские будут неуклонно улучшать свое положение на поле боя». Главный вопрос - сколько еще территорий перейдут под контроль Москвы. Эксперт предположил, что Россия заберет под свой контроль «еще и Одессу». Почему бы нет?
В ГУР встревожены: российские крылатые ракеты «Бандероль» модернизируются и после начала их серийного производства. Украинское издание «Милитарный» со ссылкой на представителя ГУР утверждает, что Россия якобы завершила испытания новой легкой крылатой ракеты S8000 «Бандероль», не предоставив тому никаких доказательств. И развернула ее серийное производство. При этом конструкция изделия постоянно меняется, грустят в ГУР. Грустить не надо. Надо принимать кару как карму.
*Признан в России террористической организацией и запрещен
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