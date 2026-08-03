За чей счет построят убежища в Белгороде: изучаем «постановление» для бизнеса и ТСЖ

Согласно правилам, обязанность по содержанию объекта ГО лежит на его фактическом пользователе Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В социальные сети «слили» указ врио губернатора Белгородской области, который рассылался по предприятиям. В нем Александр Шуваев своим постановлением обязывает предприятия, коммерческие организации и ТСЖ Белгородской области за собственный счет восстанавливать ранее созданные защитные сооружения, а также в срочном порядке переоборудовать хозяйственные и жилые помещения под противорадиационные укрытия. Сообщение сопровождается призывами к бизнесу готовить финансовые средства. «Комсомольская правда» внимательно изучила документ и обнаружила множество несостыковок.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта KP.RU с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Первым и самым очевидным доказательством подделки является реестровая проверка. В открытом банке документов Правительства Белгородской области постановление с указанным в фейке номером и датой отсутствует. Постановление за номером 136 на официальном портале действительно зарегистрировано, однако оно датировано 31 июля 2026 года и посвящено совершенно другой теме — утверждению лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в регионе на сезон 2026–2027 годов. Никаких упоминаний об инфраструктуре гражданской обороны или финансово-имущественных обязательствах бизнеса в настоящем документе № 136 нет.

Оформление «постановления» тоже вызывает сомнения. В подлинных документах слово «постановляет» всегда печатается строчными буквами, тогда как авторы подделки вынесли его заглавными буквами. Герб Белгородской области в «шапке» документа имеет следы некачественной графической обработки: вокруг изображений льва и орла отчетливо видны артефакты цифрового сжатия, размытия и низкое разрешение.

Кроме того, текст набран с некорректным межбуквенным интервалом, что явно указывает на создание макета в обычном графическом редакторе путем наложения текста на скопированный бланковый фон.

Канал распространения подделки также выдает фальсификацию. Электронные письма с фейковым документом поступали на адреса предприятий с анонимного почтового ящика, зарегистрированного на бесплатном домене mail.ru. В то же время официальная деловая переписка органов исполнительной власти Белгородской области ведется исключительно с использованием защищенного корпоративного доменного имени belregion.ru.

С точки зрения российского законодательства, содержание «документа» является юридически безграмотным. Согласно нормам Федерального закона «О гражданской обороне», проведение мероприятий по ГО и создание инфраструктуры защиты населения финансируется из государственного бюджета и координируется уполномоченными ведомствами. Региональные власти не имеют юридического права принудительно обязывать коммерческие структуры, управляющие компании или ТСЖ переоборудовать частную или коммерческую недвижимость под укрытия за их собственный счет без предоставления субсидий и компенсаций из бюджета.

Согласно действующим правилам МЧС России, коммерческие и государственные организации создают убежища исключительно для своих наибольших работающих смен и только в том случае, если само предприятие официально отнесено к категориям по гражданской обороне. Приказом МЧС РФ от 21.07.2005 № 575 утвержден Порядок содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время. Согласно правилам, обязанность по содержанию объекта ГО лежит на его фактическом пользователе, если такое сооружение уже находится на балансе организации.

Добавим, что подобный вброс не единичный. Ранее аналогичный поддельный документ распространялся и в Воронежской области, где местные власти также выступали с опровержением.

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