Моряк Северного флота Максим Кошкарев сколотил состояние, продавая подделки. Фото: из личного архива.

- Круто жил, - говорит человек, имеющий отношение к расследованию. – Квартир, связанных с ним, мы насчитали где-то десять. Машины: Porsche, BMW X7, X5, X3, Lexus.

Правда, почти все оформлены не на него, а на члена семьи, одна сначала была застрахована в Санкт-Петербурге, чтобы мы не догадались. А мы догадались…

Громкий скандал потряс в этом году искусствоведческие круги. Оказалось, что на выставке к столетию Эрнста Неизвестного в Третьяковке были выставлены подделки из частных коллекций: СК дождался окончания и хлопнул часть экспонатов как фальшивки, а к ряду коллекционеров еще и пришел с обысками домой. Всего изъяли 37 картин и 10 скульптур, они сейчас проходят экспертизу.

Руководителем преступной группы оказался бывший замначальника штаба Северного флота Максим Кошкарев.

КОММЕРСАНТ 001

Вот страничка Кошкарева в соцсети. Дубай, Мальдивы. Кошкарев по шею в теплом океане под пальмами. Кошкарев с кокосовым орехом в руках. А вот он же на пирсе, в форме, сзади военный корабль...

Максим Кошкарев отдыхал на дорогих курортах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

На тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий», где Кошкарев служил до штаба флота, он был зам по тылу: ГСМ, вещевое имущество... Зарплата – точно не такая, чтобы разъезжать по курортам.

Кошкарев на отдыхе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Зато за реализацию подделок Кошкарев, по официальным данным, получил не менее 90 миллионов рублей.

Пишем одноклассникам. Мария Я.:

- Он пришел в десятом классе, полненький и отличник... В компаниях наших не фигурировал, активистом тоже не был.

Наталья Я.:

- Не помню даже, чтобы он каких-либо звуков издавал.

Ольга Ч.:

- Интроверт, тихоня, молчун. Из-за четверки за контрольную рыдал. Списывать не давал никому…

Одноклассники вспоминают Кошкарева: был тихоня, перфекционист, отличник. Фото: личный архив.

Вот как, перфекционист-интроверт!

А как же перфекционист пришел вот к этому? На страничке Кошкарева читаем: «Соблюдая все правила, пропускаешь все удовольствия»… «На самом деле можно все, главное – не оставлять улик»… «Если вам кажется, что я слишком многое себе позволяю, возможно, вы слишком во многом себе отказываете».

Вполне откровенно.

- Машина у него, знаете, какая? Номер «001», - рассказывает сослуживец. - Была с обычным, но полтора года назад он поменял. Жена фельдшером в поликлинике работает, двое детей у них, девочка и мальчик, и дочь жены удочерил, ей уже восемнадцать…

Человек, близкий к расследованию:

- Когда собирали информацию, смотрели, как Кошкарев в мог быть забит в телефонах у других людей: «Апарты», «Видовая двушка», «Максим Арендодатель», «Максим Североморск квартиры», - и еще десяток вариантов на тему покупки и сдачи в аренду квартир. Это, похоже, у него отдельный бизнес. Некоторые квартиры, например, в Сочи, обставлял, мебель туда покупал. Еще одна прикольная покупка – машинка для счета денег…

Сам-то уже не справлялся.

УВЛЕЧЕНИЕ — НУМИЗМАТИКА

И Максим Кошкарев, и его жена, и мать с тещей отказались разговаривать с «КП», поэтому достоверно узнать, что привело офицера на кривую дорожку, оказалось невозможно.

Пришлось идти по цифровому следу.

На одном из форумов он хвастался, что стал капитаном III ранга – в 27 лет. То есть карьера у молодого офицера 1979 года рождения была блестящая: за пять лет после училища он получил звание, с которым многие уходят на покой.

Но в этом же 2009 году любимчик судьбы размещает на сайте поиска работы резюме. Работа, видимо, не нашлась, и он вывернулся: плотно засел на форумах торговцев антиквариатом. В анкете было указано: увлечение – нумизматика.

А где нумизматика, там и торговля знаками отличия и наградами.

Под постами - иконостас орденов: Ленина, Красного Знамени, медали – и орденские книжки с именами.

Кем надо быть, чтобы продавать воинские подвиги героев?

Таких сообщений за сотню: «лысые» (так зовут ордена Ленина), «Кузьмы», то есть, Кутузовы, Георгиевские кресты...

А дальше на форумах начинается интересное.

ЧУЖИЕ ЛОТЫ

«Как вы продаете то, что продается у нас?», - далее ссылка на другой форум с объявлением, - «…перестаньте продавать и обсуждать не свое…». «Кому ты собрался продать мой крест??? Да я как посмотрю, ты хитросделанный?»

Цирк продолжается: нашего «товарища Бендера» массово ловят на том, что он продает на форуме чужие вещи.

Вот пост с орденом Кутузова: «Прошу высказаться. Принесли без доков» (без документов).

Пользователи пишут: «От Душанбе до Мурманска 5345 км. НЕСЛИ ДОЛГО?», - ставят ссылку на сайт, согласно которой предмет продается в Таджикистане, и глумятся: «Опять пупсик попался».

Следующий лот - сабля.

Комментатор: «Она уже в РФ или еще в Штатах?»

Продавец: «Она в Штатах. Доставка – моя проблема».

Комментатор: «Не понимаю, вы владелец данной шашки или нет? Хозяин просит за нее 3500 долларов, а вы какое отношение имеете к нему и к продаже данного предмета?»

Итак, он работает по следующей схеме: зарубежных аукционов море, он отслеживает их, показавшиеся перспективными предметы, НЕ ВЫКУПАЯ выставляет здесь, и, если находит покупателя, пишет за бугор и приобретает вещь, оплачивая, по сути, чужими деньгами. Он выступает как посредник и вообще ни разу не держит антиквариат в руках. Ловкость - и никакого мошенничества!

При таком раскладе ему просто НЕ МОГЛИ не попасться картины.

НАСЛЕДСТВО ФАЛЬШИВОГО ДЯДЮШКИ

И картины всплывают в новых сообщениях. Правда, в весьма экзотическом виде:

«Такая ситуация – у меня за границей умер родственник, который всю жизнь коллекционировал арт. …мне досталась коллекция живописи. Есть работы Дали, Моне, Ренуара…, Пикассо, Дега и Шагала… Где лучше продавать – у нас или там?… Какой порядок цен на этих авторов? Я занимаюсь фалеристикой (собиранием орденов и медалей, – Ред.) и далек от живописи, хотя пару работ графа Муравьева в спальне висит...».

Если вы прямо сейчас не хохочете, значит, вы ничего не понимаете в коллекционировании живописи. А на форуме - понимали.

«А мне частенько приходят письма из Нигерии и предлагают распорядиться 15 миллионами долларов!», - изгаляются там пользователи.

«Дали, Моне и Пикассо лучше продавать по месту жительства – в Мурманске, только там в отличие от заграницы или столицы вам смогут предложить реальную цену (только там найдете дураков, которые купятся на историю, – Ред.)».

«Это очередная реинкарнация виллы Геринга (после его ареста там нашли много ворованных шедевров, – Ред.). Последний раз крупный коллекционер умер 26 февраля 2007 года (разговор происходит в 2011 году, – Ред.). Я вчера звонил человеку, который в курсе таких событий, ничего подобного не было, а о таком случае было бы известно на 100 процентов. Топспикер либо обкурился, либо нас считает идиотами».

Что планировалось? Подделка Ренуара?

Вопрос открытый, потому что обсмеянный «наследник» не промолвил больше об этих картинах ни звука, несмотря на все усилия форума: «Это белые ночи Мурманска и белая горячка моряка на берегу», «Он вырезки из «Огонька» в рамах продает», - и, даже: «Покажите хотя бы работы Муравьева, которые в вашей спальне!».

Нет, глухо.

«МАКОВСКИЙ» И «АЙВАЗОВСКИЙ»

В последующие годы он таскает на форумы крепких советских художников: Бориса Федорова, Константина Сенчугова и других, это, мягко говоря, не Рафаэли, и выручает дилер за них копейки. Картину Станислава Молодых «Радуга» (работы этого художника находятся в Белгородском художественном музее) выставляет на аукционе за один рубль и выручает 13 тысяч 200. Картину Андрея Мыльникова «Рыбный Мурман» (Русский музей, Третьяковская галерея, Музей современного искусства в Москве, галерея Церетели) загоняет аж за 14 250 руб.

Кошкарев таскает на форумы крепких советских художников. Например, Константина Сенчугова ("Зима", написана по заказу Балтзавода)

... и Андрея Мыльникова ("Рыбный Мурман")

Одновременно он не оставляет надежды найти шедевр и представляет на суд форумчан то фальшивого Репина, купленного на блошином рынке, то мутного «Айвазовского» (даже подпись скопирована неверно), то лютую подделку под Маковского, на которую, однако, приносит заключение Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины.

На форуме начинается феерия. Ведь этот центр известен тем, что постоянно дает сертификаты подлинности на фальшивки, эксперты за деньги подтверждают все!

Продавец по-простому спрашивает: «А кто на Руси нормально экспертизы делает? Чего это стоит и как организуется?»

Ему отвечают: «Мафиозные структуры самые закрытые во всем мире, вам, наверное, нужно вначале найти какого-нибудь Дона и обратиться к нему. Также нужно заранее определиться, какая нужна экспертиза, положительная, если хотите продать, или отрицательная, если хотите подешевле купить...».

То есть, учат плохому.

И все же в 2020 году наш моряк полностью переключается на картины. Продаж орденов с этого времени почти нет…

ХУДОЖНИК…

73-летний житель Мурманска Владимир Николаевич Мартынов встретил первый звонок «КП» приветливо:

- Я не профессиональный художник, любитель-самоучка. Осваивал техники сам, пишу для души, это хобби. По профессии моряк, но теперь уже на пенсии и пишу картины на заказ…

Кошкарев вышел на отставника в 2024-м, списывались по электронной почте: наш мошенник направлял Мартынову фотографии работ, которые хотел получить, а потом забирал готовые. Всего вышло около 25 картин, точнее пожилой художник не помнит.

Художник Владимир Мартынов, который рисовал для Кошкарева картины Неизвестного, в молодости Фото: Из личного архива.

- Сказал, что это пойдет в его личную коллекцию.

О том, что это Эрнст Неизвестный, Мартынов знал: на оригиналах, фото которых присылал Кошкарев, стояла подпись автора, и, когда уже все было готово, Кошкарев попросил скопировать и ее.

Мартынов отказался – и слава Богу, иначе сейчас был бы заподозрен не только в нарушении авторского права (просто так сделать копию картины и продать ее без согласия правообладателей нельзя), но и в мошенничестве.

Мартынов заработал на каждой картине от 5 до 20 тысяч рублей.

Известно, что Кошкарев, выдав полотна за подлинники, выручил за них миллионы…

Творчество Владимира Мартынова. Фото: nordpalette.orgs.biz

Фото: nordpalette.orgs.biz

…И БЕНУА

Открываем сайт горе-художника: пейзажи, похожие на китайские наборы для рукоделия «Алмазная мозаика»…

Наши коллеги задавались вопросом: почему военный стал подделывать именно Неизвестного? Скажем по-простому.

Провести линию, рядом еще линию и между ними закрасить черным может каждый, кто умеет держать в руках кисть - а попробуйте воспроизвести реализм.

Возможно, мы обнаружили еще одну подделку Кошкарева: в 2022 году моряк выставляет на один из форумов лот «Акварель Бенуа «Петергофъ» с припиской: «Предложите». На картине фонтан Большой каскад, льется вода.

«А написали бы Айвазовский, еще смешнее было бы», - веселится форум.

Подделка под Бенуа, которую Кошкарев пытается толкнуть в 2022 году.

Сравните с настоящим Альбертом Бенуа: здесь вода прозрачная...

Потому что на реальной акварели Бенуа вода прозрачная, написать так может только гений. А здесь, на выставленном Кошкаревым убожестве, все аляповато-бело-зеленое, и кто же рисовал такую развесистую клюкву, дайте угадаем…

Тогда Кошкарева обсмеяли – а следующие его лоты: «Неизвестный Эрнст Иосифович, психоделический сюжет «Рождение в боли» и «E. Neizvestny, «Кричащий пророк» - нет. А ведь между ними всего полгода разницы!

Впрочем, все это - только версия.

"Эрнст Неизвестный", которого следом за "Бенуа" пытается продать Кошкарев

ДВЕ РОЗЫ… ИЛИ БОЛЬШЕ?

Видео Следственного комитета: вот следователь листает уголовное дело - на первой странице хорошо видна картинка. Прогоняем ее через поисковик, и это… «Стальная роза» - картина Эрнста Неизвестного, написанная в 1973 году в Америке.

Фото: скрин видео Следственного комитета

Это "Стальная" или "Металлическая Роза" Эрнста Неизвестного

Кстати, оформление страницы уголовного дела знакомое… Это же распечатка электронной почты, письмо, которое Кошкарев посылал Мартынову!

СК показал материалы дела о подделке картин Эрнста Неизвестного

А выставлялась ли такая картина в Третьяковке?

Да, «Форбс» пишет: «С 25 декабря 2025 года по 12 мая 2026 года выставлена на Крымском валу… Работа происходит из частного музея «Галерея Астли» в 17 км от Стокгольма. Российские коллекционеры нонконформистов, создатели фонда «Прометей» купили у потомков коллекционера Астли Нюлена…».

Исполнительного директора фонда «Прометей» Вячеслава Ершова уже называли потерпевшим от Кошкарева, сам фонд не ответил на звонки «КП», а насчет приобретения в Стокгольме – так СК сразу говорил, что преступники толкали свои подделки на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской и Московской областей и ЗА ГРАНИЦЕЙ…

Но точно такая же «Металлическая роза» обнаруживается и на сайте московского музея Анатолия Зверева. Так-то Мартынов мог нарисовать и две «Розы»… (музей отказывается предоставлять любую информацию о происхождении картины).

…В общем, мы установили еще три картины, которые, судя по всему, копировал Мартынов.

Одна, которую поисковик определяет как «Кентавр и крест» (или точно такая же), тоже была в Третьяковке, ее выставляла галерея SuperSlon. Другая, или похожая на нее до степени неразличимости, под названием «Икар» - представлена в галерее «Веллум».

Ещё три картины, перерисованных Мартыновым. Это "Кентавр и крест", точно такая же выставлялась в Третьяковке галереей SuperSlon...

"Икар" (точно такой есть на сайте галереи "Веллум")...

"Через тернии к заездам"

Казалось бы, специалисты должны знать, где оригиналы этих Мартыновских поделок. Увы, искусствовед, обозреватель The Art Newspaper Софья Багдасарова, расследовавшая скандал с Неизвестным, ответила, что да, картины и скульптуры на видео напоминают некоторые вещи, но она не видит исходного посыла, что они скопированы с оригинала, то есть, что оригиналы вообще существуют, а не являются выдумкой «мурманского товарища»:

- Вы говорите: «Поисковик нашел эту работу Эрнста Неизвестного, она была написана в таком-то году», - но алгоритм может брать эти сведения откуда угодно, например, из промо-материалов к открытию выставки 2025 года…

В итоге, надо провести целую экспертизу.

ДИЛЕРОВ ПРОСТО ОБМАНЫВАЛ

Софья Багдасарова прояснила вопрос: как Кошкареву хватило наглости выставлять свое палево на всероссийский уровень? А если бы в Третьяковку пришли обладатели оригиналов?!

Разгадка оказалась в том, что военный моряк - человек миру искусства посторонний, он просто НЕ ПРОСЧИТЫВАЛ вариант, что покупатели побегут хвастаться, работал только на то, чтобы сорвать куш. В итоге, продал столько Неизвестного, что перенасытил рынок, стал практически «монополистом». Вдумайтесь: «все ключевые поклонники Неизвестного в последние годы успели купить эти подделки», цитата из статьи Багдасаровой в The Art Newspaper!

О том, что готовящаяся выставка набита подделками, сигнализировали все! Джеф Блюмис, американский ученик Эрнста Неизвестного, по сообщению «Москвич Mag», заметил их на фотографиях из личной коллекции Тимати (официальный представитель Тимати фальшивки отрицает) и на сайте галереи «Веллум». Он написал об этом Тимати и основательнице галереи Любови Агафоновой накануне выставки, ответа не получил, но, видимо, проинформировал вдову Неизвестного, также живущую в США. Вдова Анна Грэм заявила российским журналистам: «Я связалась с куратором выставки».

Куратор Грибоносова-Гребнева моментально вышибла из готовящейся экспозиции все экспонаты «Веллума».

Агафонова в многочисленных интервью говорила, что является ПОСТРАДАВШЕЙ от Кошкарева: якобы в 2024 году купила у него Неизвестного, заплатила деньги, но работу не получила...

Источник KP.RU: «На самом деле, Кошкарев использовал трех или четырех арт-дилеров, через которых продавал подделки».

«Этот капитан, по моим сведениям, представлял дело так, что он возит скульптуры из-за границы, используя связи и приобретая их там чуть не по бартеру», - рассказал The Art Newspaper Александр Киселевский, президент аукционной платформы Bidspirit.

То есть, дилеров Кошкарев просто цинично обманывал. Как и остальных.

СХЕМА ЦЕЛИКОМ

Осталось сказать немногое. Сертификаты подлинности, чтобы продать подделки, Кошкарев должен был получать у родственников Неизвестного. По сообщению СМИ, вдова прямо обвинила дочь от первого брака. Ряд экспертов, наоборот, завели песню, что скульптуры Кошкарева отлиты по подлинным авторским формам Неизвестного (форма – промежуточный этап работы скульптора, куда делается заливка, – Ред.), и это – камень в огород вдовы, потому что формы сохранились только у нее (формы периода до эмиграции уничтожены).

Но камень мимо! Потому что по видео СК можно установить и скульптуры: это «Экус» из серии «Власть Зверя» 1999 года и «Две половины головы» (другое название «Разрубленная голова») 1960-го, московский период до эмиграции! Нету у вдовы такой формы!

На видео Следственного комитета видны подделки под статуэтки: "Экус" из серии "Власть зверя" (с пятигранником вместо головы) и "Двое" (в других каталогах "Две половины головы", "Разрубленная голова"). Фото: Кадр видео.

Все делалось чисто по фотографиям, при этом искусствовед Багдасарова нашла людей, державших фальшивки в руках, и они утверждают, что скульптуры достаточно высокого уровня – в отличие от картин.

То есть, Кошкарев нашел действительно талантливого скульптора впридачу к Мартынову и еще одному художнику (всего исполнителей было трое).

ВМЕСТО ВЫВОДА

Нет предела жадности. Всего состояние Кошкарева оценивается в 128 миллионов рублей – на такую сумму наложен арест.

Софья Багдасарова сказала KP.RU, что, по ее мнению, у Кошкарева был еще один сообщник: не дилер, который реализовал произведения, а советник, консультант, хорошо погруженный в рынок.

Сослуживцы рассказывают, что гражданские приезжали к Кошкареву прямо в штаб: он заказывал им пропуска, они сидели в его кабинете. Он много раз покидал гарнизон по своим делам.

Не бывает так, чтобы человек 17 лет занимался на службе преступным бизнесом – и этого никто не замечал.

Идет следствие. Кошкарев, по словам СК, сдает всех.

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