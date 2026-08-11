Еврочиновники хотят отнять деньги у МОК за отмену санкций против спортсменов РФ

Похоже, русофобия настолько затмила евробюрократам умы, что они готовы принести в жертву само Олимпийское движение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Служба внешней разведки России, со ссылкой на полученную достоверную информацию, сообщила, что Евросоюз вознамерился наказать Международный олимпийский комитет (МОК) за его недавнее решение снять санкции с Олимпийского комитета России (ОКР) и российских спортсменов, которые запрещали им участвовать в международных соревнованиях. «В Брюсселе и столицах государств Евросоюза раздаются причитания, что такой шаг МОК фактически сводит на нет многолетние усилия Запада по «изоляции» нашей страны в мировом спорте», - говорится в сообщении СВР. - «Особую, на грани паники, тревогу у евробюрократов вызывает открывшаяся перспектива полноценного участия спортсменов из РФ в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе с национальным флагом и гимном».

Ущемить нашу страну как-то еще европейские функционеры больше не в силах - и так уже применили все мыслимые «штрафные меры», вплоть до включения в 21-й санкционный пакет ЕС министра спорта России и главу ОКР Михаила Дегтярева. Поэтому финансовую удавку собираются накинуть на сам МОК и ряд международных спортивных федераций, поддержавших его решение. Девять стран ЕС по инициативе Эстонии (все прибалты, поляки с румынами, скандинавы с примкнувшими к ним Нидерландами) призвали Еврокомиссию исключить МОК из программ финансирования ЕС. Еврокомиссар по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленн Микалеф немедленно откликнулся, пообещав «принять соразмерные меры, включая сокращение финансирования, везде, где это необходимо».

По данным СВР, в Евросоюзе «намерены нарастить антироссийскую пропаганду среди конструктивно настроенных по отношению к Москве стран и спортивных федераций с целью побудить их саботировать «аполитичное» решение МОК». Как это сделать? И это нашей разведке известно: «Изучается возможность введения визовых запретов и новых адресных ограничений в отношении еще более широкого круга атлетов и представителей спортивных структур РФ». Механизм уже задействован: в Румынии мэр города, где проходил этап Кубка по художественной гимнастике, заявил, что не допустит появления сборной России. Власти страны лицемерно развели руками - мол, ничего поделать не можем, сам мэр против. В итоге наши на соревнования не попали. А буквально только что Хорватия затянула выдачу виз четырем россиянкам - участницам соревнований по гимнастике спортивной. Визы нарочно выдали в самый последний момент - гимнастки еле успели к началу турнира.

«Действенным способом «вывести русских из игры» в ЕС считают организацию провокаций против членов российских команд накануне соревнований», - отмечается в сообщении СВР. В частности, в июле на соревнованиях в Мюнхене полиция задержала членов юниорской сборной нашей страны по синхронному плаванию. Их посчитали причастными к... шпионажу. Абсурдное обвинение, конечно, вскоре отпало, но нервы молодым людям попортили. Что, однако, не помешало нашим занять первое место в общекомандном зачете.

«Похоже, русофобия настолько затмила евробюрократам умы, что они готовы принести в жертву само Олимпийское движение», - делается вывод в заявлении СВР России.

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