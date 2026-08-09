8 и 9 августа Минобороны России сообщало, что были нанесены массированные удары по объектам в Одессе и Одесской области. Фото: REUTERS.

8 и 9 августа Минобороны России сообщало, что были нанесены массированные удары по объектам в Одессе и Одесской области. Украинские средства ПВО, пытаясь отразить атаку, попали по частному сектору, начались пожары. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем ТГ-канале сообщил, что «прилетов по порту было много, и по энергетике были прилеты. Почти весь город без света и воды». Взрывы зафиксированы в районе Маяки Одесской области, где находится важнейший мост, по которому шли грузы со стороны Дуная. На утро 9 августа движение по этой переправе было остановлено.

По данным МО РФ, при ударах высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами были поражены «в порту Одесса — военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы», а также «портово-перевалочный комплекс» и склады ГСМ для ВСУ.

Около 3:00 ночи 9 августа в Одессе и Ильичёвске Одесской области, по сообщениям местных источников, произошли мощные взрывы. Утром свет и вода были лишь в трех одесских городских районах.

KP.RU обратился за комментарием к капитану первого ранга в отставке, военному эксперту Василию Дандыкину.

Какими ракетами наносятся удары по Одессе

- Отмечено, что в этих ударах использовались «Искандер-М», «Ониксы», «Бандероль» и «Герани» - почему такое разнообразие?

- Чтобы решать разные задачи. У них осталось еще ПВО, кроме Patriot — это и IRIS T, и ЗРК NASAMS. И немцы со скандинавами поставляют, и турки поставят ракеты. Баллистические «Икандеры» - они не ловят никак, у них 4-5 МАХов, они идут на прорыв. Что-то уничтожает остатки ПВО. Отрабатывают береговые ракетные комплексы «Оникс» - и потом потоком идут «Герани» 3 и 4. А гибридные ракеты-дроны «Бандероли» — это для ВСУ вообще неприятная вещь. У них бОльшая боеголовка, чем у «Герани». И применяются они и с БПЛА «Орион», и с веротолетов МИ-28. Такой комплексный удар применяется, чтобы не просто закрыть порты для сухогрузов, но и заблокировать выход бэков из всех портов.

В ударах использовались в том числе «Искандер-М» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Почему Россия бьет по складам в Одессе

- Поражены склады ГСМ и портово-перевалочный комплекс — но таких складов в Одесской области точно не один?

- Да, он не единственный, ведь одесская сеть портов была чуть ли не самой большой в советское время — там строили серьезно и надолго, там большое крановое хозяйство — его как раз «Геранями» и «Бандеролями» и можно уничтожить.

- В Белярах и в Новых Белярах, что в 27 и в 28 км к северо-востоку от Одессы, поражены резервуары с ГСМ.

- Это достаточно крупные резервуары, конечно, оттуда дизель шел для ВСУ.

Почему важен мост в Маяках

- А что за автомобильный мост встал в Маяках?

- Это мост даже более важный, чем Затока, для прохода грузов со стороны Дуная. И там, у того моста, как раз есть ПВО — они все остатки туда побросали. И там придется не один день поработать. И, может быть, чем-то более тяжелым...

В порту Одесса были пражены военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы, а также портово-перевалочный комплекс и склады ГСМ для ВСУ. Фото: REUTERS.

В Одессе минус свет и вода

- Сообщалось о поражение электроподстанций...

- Когда спрашивают — почему только сейчас решились оставить миллионный город без света и воды — а что оставалось делать? Если электричеством и водой пользуется не только город — но и порты, и все структуры ВСУ. Посмотрите на Севастополь и Новороссийск - туда летит без разбора… Кто их пожалеет?

Старые ракеты ПВО

- Местные отмечают то, что ракеты ПВО или их обломки падали на частный сектор...

- Это не только усталость или слабая подготовка расчетов ПВО — это, в первую очередь, старые ракеты, которые близки к «выходу из ума». Для ВСУ же на западе выгребают все, что могут выгрести, но никто свои новые ракеты не отдает. Только Греция про 200 штук говорила, но они же работают по самолетам, а на ракету по 4 штуки надо затратить.

"Дунай не спасет, останется Николаев закрыть"

- Добивается портовая инфраструктура Одессы и Ильичевска — теперь по Дунаю грузы пойдут?

- А на дунайских портах засуха нам в помощь. В районах Будапешта и Вены уже не проходит ничего, что можно назвать серьезными грузами. Дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, через которые Киев рассчитывал перенаправить часть грузов, нормальной заменой портам Большой Одессы не станут. Останется Николаев закрыть.

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