Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды9 августа 2026 14:17

Дмитриенко со скандалом покорил «Лужники», «Колобок» схлестнулся с Человеком-пауком, а Клава Кока тайно вышла замуж: главные события шоу-бизнеса

Сайт KP.RU вспоминает самые громкие новости из мира звезд за неделю с 3 по 9 августа 2026 года
Кирилл МИШИН
На минувшей неделе в сети обсуждали рекорд Вани Дмитриенко и скандалы вокруг его концерта в «Лужниках».

На минувшей неделе в сети обсуждали рекорд Вани Дмитриенко и скандалы вокруг его концерта в «Лужниках».

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

На минувшей неделе в сети обсуждали рекорд Вани Дмитриенко и скандалы вокруг его концерта в «Лужниках». Тем временем создатели «Колобка» столкнулись с волной критики из-за Человека-паука, а Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу, ведущим которой стал Филипп Киркоров. Рассказываем главные новости отечественного шоу-бизнеса за неделю с 3 по 9 августа 2026 года.

20-летний Ваня Дмитриенко поставил рекорд и попал в скандал

Ваня Дмитриенко

Ваня Дмитриенко

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Всю неделю в сети обсуждали, как поздним вечером 2 августа Ваня Дмитриенко вошел в историю российской сцены: его сольный концерт на стадионе «Лужники» собрал около 70 тысяч зрителей. После выступления певцу вручили диплом как самому молодому артисту, которому удалось собрать главную столичную арену. Во время концерта 20-летний Дмитриенко устроил особенный момент для сестры Леры. Артист вывел девушку на сцену, исполнил вместе с ней песню и подарил ей букет пионов. Выступление настолько тронуло Леру, что она не смогла сдержать слез.

После шоу вокруг одного из номеров возникло обсуждение.

После шоу вокруг одного из номеров возникло обсуждение.

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Правда, после шоу вокруг одного из номеров возникло обсуждение. Во время исполнения песни «Ты со мной», которую Ваня ранее записывал с певицей Линой Ли, зрители заметили, что в некоторых моментах звучит голос артистки, хотя на сцене ее не было. Лина Ли объяснила KP.RU, что причиной стала техническая проблема. Кроме того, в начале шоу прямо на сцене за спиной артиста произошла драка между двумя скрипачами из оркестра. Сам Ваня узнал об этом только после выступления от журналистов.

Создатели «Колобка» столкнулись с волной критики из-за «Человека-паука»

6 августа в прокат вышел фильм «Последний богатырь. Колобок», однако вокруг премьеры разгорелся настоящий скандал. Поводом стало обсуждение переноса выхода нового фильма о Человеке-пауке, который должен был появиться позже. Часть зрителей решила, что российская картина получила преимущество перед голливудским релизом, после чего в соцсетях началась критика в адрес создателей проекта.

Из-за выхода сказки "Последний богатырь. Колобок" перенесли премьеру фильма о Человеке-пауке.

Из-за выхода сказки "Последний богатырь. Колобок" перенесли премьеру фильма о Человеке-пауке.

Фото: социальные сети.

Режиссер Антон Маслов и актер Дмитрий Журавлев рассказали о потоке негативных сообщений и угрозах, которые начали получать они и их семьи. Маслов заявил, что команда несколько лет работала над фильмом и вложила в него много сил. «Две недели мы под хэйтом. Мне каждый день приходят такие сообщения в личку, от которых волосы дыбом», — написал режиссер.

Гарик Харламов, который озвучил Колобка, также высказался о ситуации. Артист отметил, что не понимает, почему перенос другого фильма связывают с ним и российской сказкой.

Клава Кока и Дима Масленников сыграли тайную свадьбу

Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников официально стали супругами. Фото: Федор Бородин

Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников официально стали супругами. Фото: Федор Бородин

Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников официально стали супругами. Пара провела закрытое торжество в Москве 5 августа. Фотографиями с церемонии Масленников поделился в личном блоге. На снимках Клава появилась в белом платье со шлейфом и длинной фатой, а ее избранник выбрал светлый костюм. «Теперь официально мы стали семьей», — написал блогер.

Фото: Федор Бородин

Фото: Федор Бородин

Праздник прошел на территории старинной усадьбы, ведущим стал Филипп Киркоров. Молодожены также устроили фотосессию с ретро-кабриолетом. До свадьбы пара долгое время дружила, а романтические отношения начались примерно за год до торжества. Предложение руки и сердца Масленников сделал Коке весной 2026 года.

Курбан Омаров попросил Бастрыкина проверить скандал с его женой

Курбан Омаров с женой Валерией

Курбан Омаров с женой Валерией

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Бизнесмен Курбан Омаров обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину после конфликта вокруг его супруги Валерии Маги. Жена Омарова оказалась в центре обсуждения после визита блогера Марины Ильиной в ее салон красоты, она заподозрила его супругу в «серой косметологии». После конфликта туда вызвали полицию, а Валерию доставили в отделение. Омаров заявил, что считает произошедшее давлением на его семью и попросил дать правовую оценку ситуации.

«Когда человеку есть что скрывать, он молчит. Когда за ним правда, он идет до конца. И я иду до конца», — сказал бизнесмен.

По словам Омарова, речь идет не только о его семье, но и о проблеме взаимоотношений блогеров, журналистов и обычных людей. Он также раскритиковал практику громких проверок, которые, по его мнению, превращаются в контент. «Мы дожили до того, что в нашей стране боятся не следователя, а боятся блогера с телефоном», — заявил бизнесмен.

Николай Воронов рассказал о диагнозе и сложных отношениях в семье

Автор вирусного хита «Белая стрекоза любви» Николай Воронов

Автор вирусного хита «Белая стрекоза любви» Николай Воронов

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автор вирусного хита «Белая стрекоза любви» Николай Воронов дал интервью, в котором рассказал о своем здоровье и жизни. Музыкант признался, что диагноз «шизофрения» ему поставили еще в детстве. По словам Воронова, сейчас он получает лечение, продолжает выступать и заниматься творчеством. Также артист рассказал о непростых отношениях с матерью и событиях из детства, которые, как он считает, повлияли на его состояние.

«Я не нахожусь в тисках, имею право отказаться от этого лечения. Но мама запрещает мне это делать — говорит, что выгонит из дома. Ей это выгодно», — сказал артист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал вокруг "Колобка": Пока создатели отбиваются от угроз, сборы далеки от рекордных

Анна Седокова ответила на обвинения в том, что ее старшая дочь приемная: «Все правда»