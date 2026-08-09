Дмитриенко со скандалом покорил «Лужники», «Колобок» схлестнулся с Человеком-пауком, а Клава Кока тайно вышла замуж: главные события шоу-бизнеса

На минувшей неделе в сети обсуждали рекорд Вани Дмитриенко и скандалы вокруг его концерта в «Лужниках». Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

На минувшей неделе в сети обсуждали рекорд Вани Дмитриенко и скандалы вокруг его концерта в «Лужниках». Тем временем создатели «Колобка» столкнулись с волной критики из-за Человека-паука, а Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу, ведущим которой стал Филипп Киркоров. Рассказываем главные новости отечественного шоу-бизнеса за неделю с 3 по 9 августа 2026 года.

20-летний Ваня Дмитриенко поставил рекорд и попал в скандал

Ваня Дмитриенко Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Всю неделю в сети обсуждали, как поздним вечером 2 августа Ваня Дмитриенко вошел в историю российской сцены: его сольный концерт на стадионе «Лужники» собрал около 70 тысяч зрителей. После выступления певцу вручили диплом как самому молодому артисту, которому удалось собрать главную столичную арену. Во время концерта 20-летний Дмитриенко устроил особенный момент для сестры Леры. Артист вывел девушку на сцену, исполнил вместе с ней песню и подарил ей букет пионов. Выступление настолько тронуло Леру, что она не смогла сдержать слез.

После шоу вокруг одного из номеров возникло обсуждение. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Правда, после шоу вокруг одного из номеров возникло обсуждение. Во время исполнения песни «Ты со мной», которую Ваня ранее записывал с певицей Линой Ли, зрители заметили, что в некоторых моментах звучит голос артистки, хотя на сцене ее не было. Лина Ли объяснила KP.RU, что причиной стала техническая проблема. Кроме того, в начале шоу прямо на сцене за спиной артиста произошла драка между двумя скрипачами из оркестра. Сам Ваня узнал об этом только после выступления от журналистов.

Создатели «Колобка» столкнулись с волной критики из-за «Человека-паука»

6 августа в прокат вышел фильм «Последний богатырь. Колобок», однако вокруг премьеры разгорелся настоящий скандал. Поводом стало обсуждение переноса выхода нового фильма о Человеке-пауке, который должен был появиться позже. Часть зрителей решила, что российская картина получила преимущество перед голливудским релизом, после чего в соцсетях началась критика в адрес создателей проекта.

Из-за выхода сказки "Последний богатырь. Колобок" перенесли премьеру фильма о Человеке-пауке. Фото: социальные сети.

Режиссер Антон Маслов и актер Дмитрий Журавлев рассказали о потоке негативных сообщений и угрозах, которые начали получать они и их семьи. Маслов заявил, что команда несколько лет работала над фильмом и вложила в него много сил. «Две недели мы под хэйтом. Мне каждый день приходят такие сообщения в личку, от которых волосы дыбом», — написал режиссер.

Гарик Харламов, который озвучил Колобка, также высказался о ситуации. Артист отметил, что не понимает, почему перенос другого фильма связывают с ним и российской сказкой.

Клава Кока и Дима Масленников сыграли тайную свадьбу

Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников официально стали супругами. Фото: Федор Бородин

Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников официально стали супругами. Пара провела закрытое торжество в Москве 5 августа. Фотографиями с церемонии Масленников поделился в личном блоге. На снимках Клава появилась в белом платье со шлейфом и длинной фатой, а ее избранник выбрал светлый костюм. «Теперь официально мы стали семьей», — написал блогер.

Фото: Федор Бородин

Праздник прошел на территории старинной усадьбы, ведущим стал Филипп Киркоров. Молодожены также устроили фотосессию с ретро-кабриолетом. До свадьбы пара долгое время дружила, а романтические отношения начались примерно за год до торжества. Предложение руки и сердца Масленников сделал Коке весной 2026 года.

Курбан Омаров попросил Бастрыкина проверить скандал с его женой

Курбан Омаров с женой Валерией Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Бизнесмен Курбан Омаров обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину после конфликта вокруг его супруги Валерии Маги. Жена Омарова оказалась в центре обсуждения после визита блогера Марины Ильиной в ее салон красоты, она заподозрила его супругу в «серой косметологии». После конфликта туда вызвали полицию, а Валерию доставили в отделение. Омаров заявил, что считает произошедшее давлением на его семью и попросил дать правовую оценку ситуации.

«Когда человеку есть что скрывать, он молчит. Когда за ним правда, он идет до конца. И я иду до конца», — сказал бизнесмен.

По словам Омарова, речь идет не только о его семье, но и о проблеме взаимоотношений блогеров, журналистов и обычных людей. Он также раскритиковал практику громких проверок, которые, по его мнению, превращаются в контент. «Мы дожили до того, что в нашей стране боятся не следователя, а боятся блогера с телефоном», — заявил бизнесмен.

Николай Воронов рассказал о диагнозе и сложных отношениях в семье

Автор вирусного хита «Белая стрекоза любви» Николай Воронов Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автор вирусного хита «Белая стрекоза любви» Николай Воронов дал интервью, в котором рассказал о своем здоровье и жизни. Музыкант признался, что диагноз «шизофрения» ему поставили еще в детстве. По словам Воронова, сейчас он получает лечение, продолжает выступать и заниматься творчеством. Также артист рассказал о непростых отношениях с матерью и событиях из детства, которые, как он считает, повлияли на его состояние.

«Я не нахожусь в тисках, имею право отказаться от этого лечения. Но мама запрещает мне это делать — говорит, что выгонит из дома. Ей это выгодно», — сказал артист.

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