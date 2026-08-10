Техникум на грани фантастики: в России резко выросла популярность среднего образования

Учебная зона "Электромонтажный цех" в центре "Профессии будущего", Москва Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 3,2 млн заявлений подали абитуриенты в учреждения среднего профессионального образования в нынешнем году. Это уже на 500 тысяч больше, чем год назад. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Для сравнения: в вузы было подано 4,3 млн заявлений (рост к прошлому году - примерно 300 тысяч).

- Сегодня перед нами стоит цель по подготовке специалистов и квалифицированных рабочих, обозначенная президентом. Для этого в колледжах и техникумах увеличивается количество бюджетных мест, - рассказал Чернышенко.

По его словам, на 2026/27 учебный год в техникумах и колледжах выделено 880 тысяч бюджетных мест. Это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Больше половины из них - технические специальности.

- С каждым годом все больше школьников осознанно выбирают среднее профессиональное образование как старт для успешной карьеры, а значит - престиж рабочих специальностей набирает обороты. В этом году конкурс на одно место в среднем составляет два человека. Однако по отдельным профессиям и специальностям конкурс выше: геология – 15 человек на место, картография – 14, радиотехнические комплексы – 13, - сообщил министр образования Сергей Кравцов. - Сейчас наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии и специальности, связанные с программированием, машиностроением, строительством, медициной, преподаванием в начальных классах, туризмом. Еще три года назад это были юристы и бухгалтеры.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

15 августа завершается основной прием на очную форму обучения в колледжах и техникумах. Если останутся свободные места, они продолжат принимать документы на очную форму обучения до 25 ноября, а на очно-заочную и заочную - до 1 декабря.

Вот какие направления стали самыми популярными в этой приемной кампании:

- Сестринское дело: принято 173,5 тысяч заявлений

- Разработка и управление программным обеспечением: 152 тысячи

- Лечебное дело: 108,5 тысяч

- Туризм и гостеприимство: 94,9 тысяч

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств: 74,7 тысячи

«А как же сварщики?» - спросите вы. Действительно, о заработках этих специалистов сейчас не пишет только ленивый. По данным службы поиска работы hh.ru, за последний год средние зарплаты сварщиков в стране выросли на 43% и достигли 213,6 тысяч рублей. Но в пятерку самых популярных направлений среди абитуриентов сварщики не входят. По простой причине: не так много техникумов готовят этих специалистов. Мест для тех же медсестер и айтишников выделено больше - таковы потребности экономики.

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