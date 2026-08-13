Волочкову не пустили в самолет из-за опоздания, Лопыреву сняли с рейса за поведение, а Уколова упала в аэропорту: самые громкие скандалы звезд "в небе"

Анастасия Волочкова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

История о том, как Анастасию Волочкову не пустили на борт самолета, направлявшегося на Мальдивы, стала одной из самых обсуждаемых на этой неделе. Балерина настаивает, что она не виновата — мол, она пришла за 25 минут до вылета, а саму посадку никто не объявлял… После разборок с авиакомпанией Анастасия все же долетела до островов. А мы вспомнили, что Волочкова — не единственная звезда, попадавшая в подобную историю. На самом деле, у балерины была еще лайт-версия.

Анастасия Волочкова

Волочкова несколько раз в год летает на Мальдивы, которые ласково называет своей дачей. В ночь с 10 на 11 августа артистка вместе со своим директором Максимом Николаевым должна была вылететь на райские острова из московского аэропорта Шереметьево. Но в итоге пару не пустили на борт боинга известной российский авиакомпании, чьими услугами Анастасия пользуется много лет. По словам 50-летней Волочковой, они пришли к гейту за 25 минут до вылета самолета, но выход закрыли. Никаких объявлений звезда и ее директор тоже не слышали. На борт также не попала многодетная семья из Таджикистана. Об этом Волочкова сообщила в своем блоге. Мы связались с балериной.

«Мы хотели мирным путем уладить вопрос, но потом в аэропорту женщина-сотрудница сообщила нам, что тут уже пять лет никто ничего не объявляет. Жаль, что я не сняла это на видео. Они сказали, что якобы объявляли посадку, но это ложь! Мне многие пишут со словами поддержки, мол, у них тоже были неприятные истории с этой авиакомпанией. Еще я заступилась за семью из Таджикистана с четырьмя детьми. Им, кстати, вернули деньги за билеты, они будут вылетать из другого аэропорта. А мы плюнули и купили билеты иностранной авиакомпании», — рассказала KP.RU Анастасия Волочкова.

Анастасия с директором Максимом Николаевым долетела до Мальдив Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В итоге Волочкова и ее спутник вылетели на острова на следующий день и благополучно добрались. По словам артистки, это ее 29-я поездка на Мальдивы.

Позже российская авиакомпания дала официальный комментарий по поводу случившего в аэропорту. По данным перевозчика, посадка на рейс завершилась в 22:15. А в 22:18 к гейту подошли двое опоздавших, которые направлялись из ресторана. Время окончания посадки было указано в билетах и на табло. Начало посадки объявляли и по громкой связи. Отдельно приглашали опаздывающих пассажиров.

Однако Анастасия уверена, что кто-то специально строит ей козни. Прилетев на Мальдивы, знаменитость вспомнила про одну деталь.

«В тот момент у выхода на посадку после отказа нам в вылете, я спросила: «А что с чемоданом? Он улетит без меня?» Ответ был с сарказмом: «Ваш багаж давно снят и находится на втором этаже! Так они, скорее всего его и не грузили специально. Кому-то я, может, покоя не даю. Но это позорище! Фу! Хочется спросить. «А кто эти «люди»….» — поделилась мыслями в соцсетях Волочкова.

Виктория Лопырева

В октябре 2014 года Лопыреву, летевшую бизнес-классом, сняли с рейса Екатеринбург-Москва. Добавим, что авиакомпания была та же самая, что и в случае Волочковой.

По утверждению бортпроводников, модель отказывалась выключить телефон перед взлетом, а также закинула ноги на впереди стоящее кресло, в котором сидел другой пассажир. Виктории сделали замечание попросив убрать ноги и привести кресло в вертикальное положение. Однако, Лопырева отреагировала на просьбы крайне эмоционально, начала скандалить и, по словам свидетелей, заявила о своем «звездном статусе», отказываясь выполнять требования безопасности.

Виктория Лопырева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В результате командир воздушного судна принял решение снять пассажирку с рейса, так как ее поведение создавало конфликтную ситуацию на борту и препятствовало подготовке самолета к безопасному взлету. Инцидент широко обсуждался в прессе.

По итогам внутреннего расследования авиакомпания заявила, что Лопырева заняла чужое место в бизнес-классе (предназначенное для женщины с младенцем), отказалась пересесть, положила ноги в обуви на перегородку и не выключила телефон перед взлетом

Сама Виктория категорически отрицала версию компании. Она заявляла, что сотрудники были к ней предвзяты с самого начала, а конфликт был спровоцирован самими бортпроводниками. Лопырева утверждала, что не хамила, а лишь попросила вежливого отношения, однако экипаж якобы решил проявить принципиальность именно из-за ее публичности. Она назвала ситуацию провокацией и «звездной болезнью» сотрудников авиакомпании.

Позже авиакомпания требовала от Виктории Лопыревой компенсации за задержку рейса более, чем на час и расходы, связанные с высадкой пассажира. В свою очередь модель также планировала отстаивать честь и достоинство по букве закона, но до реального суда дело не дошло.

Анна Уколова

В копилке звезды картин «Левиафана» и «Географ глобус пропил» больше всего скандальных историй, связанных с аэропортами и самолетами. Так, в 2016 году актрису сняли с рейса из-за шумного поведения. По словам очевидцев, Уколова, будучи изрядно подшофе, кричала, приставала к пассажирам и отказывалась покидать борт воздушного судна. В итоге на место прибыла полиция, которая вывела буйную артистку из самолета.

Анна Уколова Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В феврале 2024 года Анна, находившаяся в аэропорту Шереметьево, не смогла попасть на борт самолета, направляющегося в Челябинск. По словам свидетелей, она пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения, не удержала равновесие и упала, получив травму. Кроме того, актриса вела себя неадекватно, нецензурно выражалась и мешала работе сотрудников аэропорта и другим пассажирам.

На место снова была вызвана полиция. Правоохранители задержали Уколову для выяснения обстоятельств и составления протокола об административных правонарушениях — за «появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «мелкое хулиганство». После протрезвевшую актрису отпустили. Серьезных юридических последствий, помимо административных штрафов, не было.

В октябре 2025 года история повторилась в том же аэропорту… 48-летняя Уколова прилетела из Калининграда в Москву. По словам очевидцев, Анна с трудом смогла покинуть борт: артистка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, ела стояла на ногах и постоянно падала. В одно из таких падений она рассекла руку. По заявлениям свидетелей, актриса кричала и вела себя неадекватно. Подняться Уколовой помогли две девушки, которые отправили ее к врачам. Вероятно, Анна выпила в самолете и не рассчитала свои силы. В этот раз обошлось без полиции, но история также получила широкий резонанс в СМИ.

Лидия Вележева

Вележева, известная по проектам «Идиот» и «Золотое дно», оскандалилась на борту самолета, следовавшего рейсом Москва — Тель-Авив, в октябре 2019 года. Судно готовилось к вылету. По словам очевидцев и сотрудников авиакомпании, Вележева вела себя вызывающе и агрессивно по отношению к бортпроводникам и другим пассажирам.

Лидия Вележева Фото: Мила СТРИЖ. Перейти в Фотобанк КП

Конфликт начался из-за отказа актрисы привести спинку кресла в вертикальное положение перед взлетом, а также из-за того, что она не пристегнула ремень безопасности. Ситуация быстро переросла в словесную перепалку.

Экипаж принял решение вывести буйную пассажирку из самолета. Поскольку Лидия отказывалась добровольно покидать борт, на место были вызваны сотрудники полиции. Позже Вележева была доставлена в отделение полиции в аэропорту.

Лидия Вележева заявляла, что была абсолютно трезва, и объясняла свое поведение усталостью. Также ее агрессивную реакцию якобы спровоцировали окружающие и члены экипажа. В то же время представители авиакомпании настаивали на том, что Вележева находилась в состоянии алкогольного опьянения и нарушала правила безопасности полетов.

Из-за инцидента вылет самолета был задержан почти на 2 часа, так как потребовалась повторная проверка безопасности и выгрузка багажа актрисы. На Лидию Вележеву составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство и оштрафовали. Сама актриса в разных интервью настаивала, что столкнулась с непрофессионализмом сотрудников авиакомпании и несправедливым отношением.

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