Зеленский задумался об улучшении имиджа Украины в Польше Фото: REUTERS.

Польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что до украинского «просроченного» главаря бандеровского режима в Киеве Владимира Зеленского наконец-то дошло, до какой опасной черты он довел польско-украинские отношения, и он спохватился, разработав план по улучшению имиджа Украины в соседней стране. Для этого «просрочка» решил, как сообщает газета, усилить работу с польским бизнесом, экспертами и СМИ, а также создать в украинском МИД отдельную группу по связям с Варшавой с участием бывших украинских послов в Польше Василия Боднара и Василия Зварича.

Только все это уже мертвому припарки. Никакие шаги Зеленского и даже недавно проведенный украинскими беженцами марш в польских городах о том, что их Польша – это не та страна, в которой их избивают, унижают и преследуют, уже не помогут. Вопрос об отношении к Украине и украинцам в Польше перестал быть дипломатическим конфликтом и перешел в статус электорального ресурса. Он стал тем нервом общественно-политической жизни, на котором польские политики намерены играть, чтобы одержать победу на предстоящих парламентских выборах.

Как пишут сами оставшиеся в какой-то степени вменяемыми украинцы, «Киев пытается вернуть отношения в старую конструкцию: «Украина — щит Польши от России». Но польский электорат постепенно переводит разговор в другую плоскость: «Польша помогает Украине, но что получает Польша взамен?» В июле впервые большинство поляков — 52% — выступило против дальнейшего приема беженцев с Украины.

А есть и более свежий опрос, который был проведен по заказу другой польской газеты. Газета Rzeczpospolita заказала проведение соцопроса, который показал, что 67% опрошенных поляков поддерживают депортацию украинских мужчин призывного возраста, которые не имеют легальной работы в Польше. Против высказались лишь 23%. Депортация в данном случае – это не обязательно возвращение на Украину, если вовремя посуетиться, то у украинцев есть шанс самим отправиться в другую европейскую страны или перебраться на другой материк, где до них не дотянутся «длинные руки» ТЦК. Но в этом опросе интересно другое обстоятельство.

Зеленский умудрился испортить когда-то дружественные отношения с Польшей Фото: REUTERS.

Среди сторонников оппозиционной партии PiS президента Польши Кароля Навроцкого, которая недавно выдвинула эту инициативу, ее поддерживают 89%. Но и среди сторонников правящей «Гражданской коалиции» премьер-министра Дональда Туска поддержавших такой шаг более половины - 53%. То есть, можно сказать, что в польском обществе по данному вопросу сложился устойчивый консенсус большинства.

И «просрочка» Зеленский сам открыл этот «ящик Пандоры» присвоив одному из спецподразделений ВСУ имя «героев УПА»*. Что было дальше – все прекрасно помнят: Президент Польши лишил «просрочку» высшей госнаграды Польши – ордена Белого орда, Зеленский отправил орден в Польшу по посте простой заказной бандеролью без объявленной ценности, высказав тем самым презрение к награде, потом случился «орденопад» с обеих сторон, и обе стороны, что называется, «закусили удила» и погрузились во взаимные обвинения. А теперь в Киеве как бы спохватились. Но что «просрочка» может предложить в этой ситуации полякам? Только ушат помоев украинской пропаганды, и более ничего. Но это вряд ли подействует, тем более, что любые слова Зеленского будут контрастировать с его делами, которые говорят сами за себя. Так, например, буквально на днях Украина эксгумировала прах еще одного из трех «великих» украинских националистов и врагов Польши Евгена Коновальца, которого решено с воинскими и государственными почестями перезахоронить в болоте под Киевом, именуемом Национальным воинским мемориалом. Рядом с уже перезахороненным Мельником, и пока еще дожидающимся своей очереди Степаном Бандерой, на могилу которого польские туристы регулярно мочатся в Мюнхене.

Зеленский демонстративно вернул Польше Орден Белого орла, который ему вручил Анджей Дуда. Фото: NurPhoto / Contributor/gettyimages.com

Понятно, что после таких уже анонсированных бандеровской властью шагов ни о каком примирении с поляками не может идти речи. Это косвенно подтвердил и спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый, который на днях на встрече со спикером украинской Рады Русланом Стефанчуком буквально унизил Киев, заявив, что «ЕС не просто банкомат», более чем прозрачно намекнув на паразитирующий на европейской помощи киевский режим, и предупредил, что без признания событий на Волыни геноцидом в отношении поляков - Украине не светит членство в ЕС.

Что бы ни говорил после этого Зеленский, судить Варшава будет по делам, а не по словам. Никакие словесные заверения уже не помогут. Вернее, уже не помогают. Послезавтра в Варшаве пройдет один из крупнейших за всю историю страны военный парад, в котором, наряду с польскими военными примут участие военные из США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции и Румынии. Минобороны Незалежной рассчитывало и на то, что пошлет украинских военных на этот международный военный смотр, причем, в достаточно большом количестве. Однако, не сложилось. Как сообщило Минобороны Украины ее представителей на военный парад в Польше не пригласили.

И это еще далеко не конец истории.

* - Запрещенная в России экстремистская организация.

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