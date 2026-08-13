Абонент временно огорчен: даже короткое расставание со своим смартфоном доставляет человеку физический дискомфорт

Некоторые люди так привязаны к смартфону, что жить без него не могут. Фото:Zwiebackesser/Shutterstock/Fotodom.

Ярко выраженные физиологические изменения происходят в организмах людей, которые чрезмерно привязаны к своим смартфонам. А мы сейчас почти все такие — зависимы. Особенно с недавних пор.

Феномен обнаружили пакистанские ученые, изучая реакцию абонентов, которым их гаджеты были недоступны совсем непродолжительное время. О чем речь?

Номофобия – больны по собственному желанию

Смартфон — друг человека. Обеспечивает мобильную связь почти со всем миром – при соответствующей оплате, конечно. Служит хранилищем приятных воспоминаний в виде фото и видео, открывает доступ к разнообразной информации, которой можно еще и всех «одаривать» благодаря социальным сетям и мессенджерам. А с недавних пор гаджеты еще и советы стали давать посредством искусственного интеллекта (ИИ).

Бесчисленные игры и приложения не дают скучать на досуге, помогают ориентировать на местности и в жизни. Плюс - мобильный интернет, который дает возможность, где угодно пользоваться разными онлайн-услугами.

Обилие «сервисов» крайне удобно — настолько, что большинство владельцев смартфонов уже не представляют себе «одинокую жизнь». Из рук любимых не выпускают. Привязываются, считают неотъемлемой частью самих себя - эдаким своим цифровым продолжением – протезом, как выражаются некоторые психологи.

Лишившись «части себя» хотя бы на короткое время, пользователи начинают считать себя ущербными и паниковать. Некоторые даже впадают в истерику.

Номофобия — так называют психологи то тревожное состояние, которое сопровождает людей, излишне привязанных к смартфонам. Термин происходит от английского «no mobile phone phobia». Появился он примерно 20 лет назад, когда медики всерьез заговорили о том, что компьютерная зависимость, да и смартфонная — как ее разновидность, сродни наркотической. Грозит нервными расстройствами. В экспериментах пакистанских ученых испытуемые демонстрировали еще и чисто физиологические реакции.

Номофобы нигде не расстаются со своими «любимыми», берут их с собой в любые места - даже отхожие. Фото: Zelma Brezinska/Shutterstock/Fotodom.

Кожей чувствуют

Психологи из Университета медицинских наук Доу в Карачи (Department of Physiology, Dow University of Health Sciences, Karachi, Pakistan) отобрали смартфоны у ста с лишним студентов-добровольцев и не возвращали 45 минут. «Томившимся» в ожидании доступа экспериментаторы измеряли электропроводимость кожных покровов – так называемую электрическую активность кожи (ЭАК), частоту дыхания и пульс. Об этом пишет Scientific Reports.

Сердцебиение «лишенцев» учащалось, но незначительно, и дышать они продолжали ровно, а вот эта самая ЭАК просто подскакивала – более, чем на порядок. В микросименсах – единицах, в которых измеряют электрическую активность, она возрастала в среднем с 0,02 мкСм до 2,87 мкСм.

То есть, временная недоступность смартфонов вызывала сильный стресс, от которого добровольцы сильно потели, в результате чего у них и увеличивалась кожная электропроводимость. Что свидетельствовало о бурной реакции симпатической нервной системы.

Воссоединившись со своими смартфонами, участники эксперимента не сразу «приходили в себя». Еще долгое время их ЭАК держался на повышенном уровне – порядка 1,8 мкСм.

Венгерские ученые в свое время подмечали, что люди, ожидая «возвращения любимых», постоянно ёрзают и почесываются. У них ослабляется внимание.

Номофобия захватила массы. Фото: AlpakaVideo/Shutterstock/Fotodom.

С «любимыми» не расстаются

Число номофобов год от года растет. Больше становится и тех, у которых зависимость приобретает болезненный характер. На тревожную тенденцию еще несколько лет указывали психологи из Гонгконга (City University of Hong Kong) и Южной Кореи (Department of Interaction Science, Sungkyunkwan University, Seoul, Republic of Korea)

«Людей, лишенных смартфонов, почти не волнует то, что они не могут позвонить близким или вызвать экстренные службы, - пояснял доктор Ким Ки Джун (Dr Kim Ki Joon), руководивший исследованиями. - Болезненную привязанность вызывает, главным образом, информация, которая аккумулирована в смартфонах».

По словам ученого, «больные», как было обнаружено, отличаются от более-менее нормальных в этом смысле людей тем, что избыточно часто употребляют местоимения «я», «мне», «меня». И в первую очередь они страшатся того, что потеряют доступ к личным и справочным данным.

Номофобы никогда не выключают смартфоны - рука не поднимается. Они при любой возможности заряжают гаджеты до 100 процентов, постоянно проверяют, берут с собой даже в ванную или в туалет. «Злостные номофобы» легко откладывают работу или учебу ради общения со смартфонами. А некоторые вообще от них не отвлекаются ради работы или учебы.

В последние годы недуг только прогрессировал, поскольку общение со смартфонами уходило в привлекательную для людей сферу - интимную и персонализированную, а сами гаджеты при этом становились функциональнее.

Увы, лечения конкретно номофобии нет. Применяемые методы мало чем отличается от терапии, разработанной для патологически зависимых вообще. Психологи советуют ...чаще занимать каким-нибудь делом две руки сразу. Кроме шуток - например, рубить дрова.

Пользуясь остатками силы воли, можно попытаться все-таки выключать на время смартфоны, увеличивая день ото дня периоды разлуки с ними. Многие здравомыслящие абоненты так и делают – ради профилактики.

ТЕСТ

Проверьте себя: вы часом не номофоб(ка)?

Оцените каждое из приведенных ниже 20 утверждений в баллах от 1 до 7. Меньший балл ставьте, если не согласны с утверждением, больший — если оно кажется вам правильным.

Категорически не согласны — 1 балл, полностью согласны — 7 баллов. Сомневаетесь в оценке — выберете нечто среднее.

Когда мой смартфон со мной:

1. Я буду чувствовать себя неуютно без постоянного доступа к информации, которую получаю посредством смартфона.

2. Буду раздражен, если не смогу посредством смартфона получить желаемую информацию.

3. Если не смогу получить доступ к новостям (прогнозу погоды, расписанию поездов...), то стану сильно нервничать.

4. Буду крайне раздражен, если не смогу воспользоваться всеми возможностями, обычно предоставляемыми смартфоном.

5. Испугаюсь, увидев, что батарея смартфона разряжена.

6. Запаникую, узнав, что на телефоне кончились деньги.

7. Потеряв связь или доступ к Wi-Fi, буду постоянно проверять, не появились ли они.

8. Боюсь, что без смартфона нарвусь на какие-нибудь неприятности.

9. Если не смогу проверить смартфон какое-то время, начну испытывать непреодолимой желание сделать это.

Если остались без смартфона:

10. Буду беспокоиться, потому что не смогу постоянно общаться с семьей и друзьями.

11. Буду переживать, что близкие и друзья не могут до меня дозвониться.

12. Буду нервничать из-за того, что не смогу получать сообщения и звонки.

13. Буду беспокоиться, как там семья, не имея возможности с ней связаться.

14. Буду нервничать, не зная, звонит ли мне кто-нибудь или нет.

15. Буду переживать из-за того, что мое общение с семьей и другими постоянными «контактерами» прервалось.

16. Буду нервничать, оказавшись отсоединенным от самого себя онлайн.

17. Расстроюсь, не имея возможности постить в соцсетях.

18. Буду переживать, не имея возможности проверять уведомления.

19. С ума сойду, если не проверю свою почту.

20. Растеряюсь, не зная, как поступить.

Подведите итоги - суммируйте выставленные баллы:

От 20 до 60 — номофобия в легкой форме

60-100 — недуг средней тяжести

100+ - ваша номофобия набрала страшную силу. Срочно в глушь, колоть дрова!

Подобный тест проходили участники экспериментов в Пакистане. Номофобами оказались почти все — в легкой форме. Злостных набралось примерно треть. И чем сильнее, по результатам теста, испытуемые были зависимыми от своих смартфонов, тем в большей степени у них повышалась электропроводимость кожи.

КСТАТИ

Где жужжит?

Номофобия пополнила число психических феноменов, сопутствующих мобильной связи. Досаждает, например, такой: где-то раздается звонок, и большинство людей поблизости хватаются за свои мобильники.

В тяжелых случаях возникают слуховые галлюцинации - звонки слышат, находясь на концерте или сидя за рулем. Или на рыбалке в каком-нибудь медвежьем углу. Хотя на самом деле никто не звонит.

Свои сюрпризы преподносит и вибрация. Ее начинают ощущать люди, носящие смартфоны близко к телу. Кажется, что мобильник жужжит. А это, оказывается, почудилось. Бывает, даже, что абонент переложит гаджет в другое место, а все равно ощущает вибрацию там, где тот раньше находился. Подобные глюки - самые массовые. Я их и у себя обнаружил. Хотя, как показал тест, моя номофобия – совсем еще легкая.

О том, как смартфоны гнут людям шеи, читайте наш материал.

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