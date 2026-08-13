Месяц назад, 16 июля, Незалежной передали 501 погибшего. Наша страна получила 31 павшего. Фото: Дмитрий Радченко/ТАСС

Москва и Киев обменялись телами погибших. Российская сторона передала украинской останки 261 военного ВСУ. А получила 24 тела. Месяц назад, 16 июля, Незалежной передали 501 погибшего. Наша страна получила 31 павшего.

Радио «Комсомольская правда» обратилась за комментарием к кандидату философских наук, декану факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств МГИК Юрию Коту.

НИ СОВЕСТИ, НИ ЧЕСТИ

- Российская сторона, в который раз, передала Украине в десять раз больше тел погибших, чем получила сама. Но на той стороне даже на этом пытаются устраивать пляски на костях...

- Взывать к остаткам совести и человеческой разумности украинской власти бессмысленно. Для них люди - просто функция. Жизнь человека для Киева значения не имеет никакого, им плевать на мертвых. Притом надо понимать: подобные решения украинский режим самостоятельно не принимает уже давно. Не в Киеве думают об этих людях и их родных, и что-то решают за них. Решает Лондон и Вашингтон.

- Мертвые срама не имут?

- Киевский режим, очевидно, боится выдавать нам тела со следами пыток и увечий. Они все-таки продолжают испытывать опасения за последствия — лично для себя. Есть еще некоторая тревога насчет того, что однажды придется отвечать перед международными структурами за очевидные преступления против человечности.

ПЫТКИ И ТОРГИ

- Ну и какой интерес может быть, например, у Лондона при такой неравнозначной выдаче тел Киевом?

- У Лондона интерес всегда такой: ослабить Москву максимально возможными, любыми способами. И на Альбионе делают все для продолжения войны на востоке, силами их прокси. У Украины могут заканчиваться ракеты, но у них все еще не заканчиваются люди. Лондон продолжает вести Большую игру, невзирая на потери сателлитов и даже свои потери. И их попытки вернуться главным игроком в эту партию пока не увенчиваются ничем серьезно значимым - потому что британские желания в последние годы не совпадают с британскими возможностями.

- Известно, что остаются пророссийски настроенные люди, которых пытают в украинских застенках — что делается, чтобы их освободить?

- Мой близкий товарищ, писатель и поэт Ян Таксюр, в марте 2022-го был задержан в Киеве СБУ «за госизмену». А он всего лишь требовал остановить войну. Да, его, измученного, смогли освободить через три месяца. Есть Алла Душкина — ее пытали на глазах у сына, а сына - на глазах у нее. Кто-то из западных правозащитников возмутился этим? Аллу смогли вывезти. Но кто залечит ее страшную психологическую травму?

- Остающихся в украинских застенках наших людей вызволить возможно?

- Это очень сложно и очень больно. Украина никаких норм и правил в отношении пленных не придерживается. Ничего святого для них не было и нет. И надеяться на совсем скорое освобождение наших людей вряд ли стоит.

ОСТАЕТСЯ ГОД

- Как долго Украина может этим заниматься - на западе говорят, что у Киева человеческий ресурс к весне может закончиться...

- Не уверен, что он закончится к весне. Но в ближайший год ресурс, который позволяет Киеву телами украинцев укладывать путь этот в ад — да, он заканчивается. Западные СМИ говорят, что надо относиться сдержанно к складывающейся ситуации. Но на западе выдают желаемое за действительное.

- Грядет суровая украинская зима, без света, воды и, возможно, еды, но Европу это, похоже, не слишком волнует?

- Они, на западе, вообще-то, сами максимально способствовали тому, чтобы большинство населения Украины к концу этого года остались без еды, без воды и без света. И это большая махинация — чтобы и возложить на Москву ответственность за грядущую катастрофу, и чтобы попытаться усыпить нашу бдительность. Мол, Украина ну совсем ослабла - и вот-вот падет. Но у них до 20 миллионов населения еще осталось. И из них - до двух миллионов мужчин от 20 до 60 лет, которых они могут еще так или иначе призвать в ВСУ. Впереди - жесткие времена.

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