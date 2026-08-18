ВСУ нельзя давать передышку: киевский режим не выдерживает ответные удары России

В Киеве и на Западе отмечают тяжелые последствия ударов Вооруженных сил России по инфраструктуре компании «Нафтогаз» и по металлургическим объектам Украины/ Фото: REUTERS.

В Киеве и на Западе отмечают тяжелые последствия ударов Вооруженных сил России по инфраструктуре компании «Нафтогаз» и по металлургическим объектам Украины, в том числе в Кривом Роге, а также по портам Одессы.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным.

ОБВАЛ НА МОРЕ

- Интенсивные, массированные удары мы проводим, но количество беспилотников, которые летят в нашу сторону, не падает.

- Производства вынесены в Европу. По заводам в Европе мы не бьем. Поэтому там производство будет расти и дальше.

- Но мы бьем по логистике?

- Морскую логистику в значительной степени обвалили к середине августа. Но сухопутная логистика через Польшу прекрасно работает.

- Ее нарушить гораздо сложнее?

- Разгружают фуры с дронами в разобранном виде - и везут фурами в Западную Украину. Допустим, 2-3 фуры идут с грузом, потом еще 2-3 фуры. Никаких ракет не напасешься бороться с этими фурами. А бороться с помощью дронов – нужно, чтобы висел разведчик в режиме реального времени. Чтобы висели беспилотники, которые могли бы поражать эти фуры. Но такой возможности на Западной Украине у нас нет.

После того, как морскую логистику обвалили в Одесской области, это удлинило плечо снабжения ВСУ. Фото: REUTERS.

СТОЯНКИ — НЕ РЕШЕНИЕ

- А бить по стоянкам грузовиков дронами и ракетами?

- Это вряд ли обвалит логистику. После того, как морскую логистику обвалили в Одесской области, это удлинило плечо снабжения ВСУ. Увеличило их расходы, создало серьезные трудности, но говорить о том, что можно взять и перекрыть поставки дронов из Европы - это предаваться иллюзиям. Но проходят атаки на трассах, которые идут в Днепропетровск, Запорожье, Кривой Рог. Противник там несет ежедневные потери. А за счет того, что у нас дроны также развиваются, мы постепенно сдвигаем наш радиус применения дронов на запад. И противнику это создает все больше проблем. Мы даже не берем удары по заправкам и мостам. Эта инфраструктурно-логистическая война. Пик ее еще не настал.

- Противник пытался полностью обрезать логистику в Крым.

- Это ему сделать не удалось. Проблемы он создал, но полностью отрезать Крым, как они бахвалились еще в июне, им не удалось. Сейчас они ноют, что у них в Одесской области логистика обваливается. Отсюда же берутся разговоры про воздушное перемирие, морское перемирие. Если бы все шло хорошо, никаких перемирий они бы не клянчили. Сейчас они ответку нашу не вывозят - вот и клянчат, либо сами, либо через турок, очередное псевдоперемирие, которое им нужно как передышка, потому что последствия ответных ударов им очень не понравились.

Идут массированные ежедневные удары по тяжелой промышленности. Фото: REUTERS.

ВОЗДУХ НАШ

- Что касается активно обсуждаемого воздушного перемирия - мы можем спокойно наносить удары в разных количествах куда угодно?

- Да, сейчас достаточно благоприятная ситуация для применения любой баллистики, частично крылатых ракет. Идут массированные ежедневные удары по тяжелой промышленности. «Криворожсталь» остановили, «Запорожсталь» остановили. Идут удары по «Нафтогазу». Они, по сути, теряют ту промышленность, которую потом воспроизвести не смогут…Мы, пока этим можем пользоваться, должны эти объекты доводить до необороноспособного состояния. А если есть возможность, полностью уничтожать. Чтобы цена за эту тактику террора и подобных авианалетов была не то что соразмерной, а многократно больше. Никаких белых перчаток не надо, а методично работать каждый день. Никаких воздушных перемирий - перемирие сейчас объективно будет в пользу Украины.

- Удары усиливаются и с нашей стороны, с их стороны - и до каких пор это будет продолжаться?

- Помимо прямого ущерба через некоторое время начнутся кумулятивные последствия ударов. Когда невозможность вывоза продукции заставит закрываться не только поврежденным, но и работающим предприятиям. Не смогут вывозить свою продукцию акгрокомплексы и металлурги. Они называют срок – октябрь-ноябрь, когда последствия перекрытой логистики начнут приобретать системный и необратимый характер. Соответственно, к зиме ситуация для них в этом плане будет сильно хуже. Именно потому они просят перемирие сейчас, потому что понимают последствия продолжения кампании еще 1-2 месяца. Ну, и мы это понимаем, поэтому - никаких перемирий!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина готовится получать сотни тысяч дронов: у России есть на это ответ

Жесткий ультиматум и конец режима: какие сценарии ждут загнавших себя в угол Украину и Европу

Турки поставляли Киеву БТР и дроны с первых дней СВО

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СВО может закончиться в октябре 2026 года