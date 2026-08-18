Прощай, лифт! Ученые нашли простой способ бороться с сердечными заболеваниями

В последнее время ученые и врачи все сильнее озабочены малоподвижным образом жизни. Именно с ним связывают множество заболеваний – от лишнего веса до инсультов и инфарктов. И ранних смертей.
Вот и английские ученые провели масштабный метаанализ (то есть объединили данные по полумиллиону пациентов из 9 различных исследований). Особое внимание было обращено именно на смертность от сердечно-сосудистых причин.
И выяснили простую вещь: у людей, которые регулярно поднимались по лестнице, риск смерти от сердечно-сосудистых причин был примерно на 39% ниже, чем у тех, кто почти или совсем не пользовался лестницей.
Также такая активность снижала вероятность смерти от любых причин примерно на 24%.
Еще ученые нашли связь такой повседневной нагрузки со снижением риска конкретных сердечно-сосудистых проблем: инфаркта миокарда, ишемического инсульта и сердечной недостаточности.
Чем активнее вы будете передвигаться вверх по ступенькам, тем выше будет эффект. Почему?
Все просто: во-первых, пульс учащается, кровь разгоняется (тренировка сосудов). Во-вторых, задействуются крупные мышцы – ягодичные и икроножные. А именно они ответственны за метаболизм, то есть эффективнее всего сжигают лишний сахар. Также от их регулярной работы зависит борьба с воспалительными процессами в организме.
Ученые, конечно, уточняют, что речь именно о статистике, а не доказанной причинно-следственной связи. Но нельзя отрицать, что любая физическая нагрузка положительно влияет на здоровье. Тем более, когда нагрузка совершенно бесплатная. И, возможно, подъем по лестнице начнут активнее рекомендовать в клинических протоколах для повседневной профилактики ССЗ.
Важное уточнение: если у вас уже есть сердечно-сосудистые заболевания, болезни суставов (особенно коленных), ожирение, то обязательно посоветуйтесь с врачом. И начинайте плавно – с одного-двух пролетов.
Ну и самое главное – для пользы важна регулярность. То есть подниматься по лестнице хотя на пару пролетов нужно каждый день, а не время от времени.
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