С летним вайбом: Куркова — в нежном желтом платье, Брухунова — в пижаме с крабами, а Собчак в игривой юбке и с «кактусом» в руке

Татьяна Брухунова и Равшана Куркова в летних образах. Фото: личная страница героя публикации в соцсети/godmodopeph1

Через две недели наступит календарная осень, но расставаться с летом совсем не хочется. Поэтому мы собрали яркие отпускные образы знаменитостей с летним вайбом. Настроение поднимем, а заодно полюбуемся на креатив звезд.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина. В костюме от M’Studio. Фото: Евгений Николаев

Равшана Куркова

Равшана Куркова. Фото: godmodopeph1

Сливочный и нежно-желтый вошли в топ трендовых оттенков лета. Равшане очень идет желтое летящее платье с деликатным принтом. Наряд актриса скомбинировала с нейтральными нюдовыми слингбэками на низком каблуке. Плюс небрежная укладка, и воздушный летний образ готов!

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Во время отпуска молодая супруга Петросяна составила стильный образ с летним костюмом от российского масс-маркет бренда Zarina. Рубашка в полоску с крабами и ракушками стоит всего 1599 рублей и доступна к покупке на сайте бренда. Цена брюк такая же — 1599 рублей. Образ модница дополнила актуальными плетеными мюлями. Плюс яркие аксессуары, без которых Татьяна не выходит — соломенная шляпка (предположу, что от Gucci) и плетеная пляжная сумка с изображением краба от отечественной марки Svyazat за 16 000 рублей.

Ксения Собчак

Ксения Собчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ксения Анатольевна, как всегда порадовала оригинальным луком. На отдыхе журналистка продемонстрировала необычный вязаный костюм с помпонами. Комплект Собчак дополнила фиолетовыми балетками и клатчем, по форме напоминающим кактус или какой-то цветок. Завершила образ с помощью массивных солнцезащитных очков и сережек в виде цветов. Ну, прямо девочка-припевочка!

Полина Диброва

Полина Диброва Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Марбелье Полина выгуляла эффектное платье с капюшоном и откровенным декольте. Образ звезда реалити-шоу дополнила массивной подвеской в виде золотистой змеи, которая идеально подошла под платье. Под секси-наряд Диброва подобрала минималистичные босоножки с двумя ремешками и миниатюрную сумку Saint Laurent.

Елизавета Базыкина

Елизавета Базыкина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Елизавета тоже отдохнула в Испании, но только на Майорке. На фото в соцсетях актриса продемонстрировала летящее белое миниплатье с халтером и открытой спиной. Летний образ Базыкина дополнила босоножками с золотистыми камнями на высоком каблуке. А волосы небрежно забрала наверх с помощью маленького крабика.

МОДА, СТОП!

Фото: km20.ru

Японский бренд Jenny Fax представил красные велюровые шорты, в которых можно запутаться. Дело в том, что они дополнены полосатым подолом и синим элементом, похожим на трусы… В общем, черте что и сбоку бантик. Цена — 58 600 рублей.

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