Ярослав Сумишевский высказался о замене лица Насти Ивлеевой в «Мальвине: «У создателей фильма на это есть объективные причины»

Настя Ивлеева начала актерскую карьеру еще в 2019 году Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певец Ярослав Сумишевский прокомментировал решение создателей фильма «Мальвина» заменить лицо Насти Ивлеевой с помощью нейросети. По словам артиста, он не знает всех обстоятельств, из-за которых блогерша перестала появляться в картине в первоначальном виде. При этом Сумишевский считает, что выпуск уже готового проекта мог быть оправдан большим объемом вложенных в него средств и работой множества участников.

«Честно, я не знаю, за что конкретно ее вырезали. Возможно, за ту вечеринку. Возможно, уже потрачено огромное количество денег на создание фильма, в нем приняло участие, скорее всего, огромное количество актеров, для которых этот фильм — важная веха в карьере. Фильм уже создан. И я представляю, насколько сложно и затратно вообще создать произведение такого уровня. Поэтому фильм и решили выпустить. А то, что заменили лицо Ивлеевой на другое, — наверное, у создателей фильма на это есть объективные причины и аргументы. Даже такой ценой им удастся сохранить выпуск фильма».

Напомним, Настя Ивлеева начала актерскую карьеру еще в 2019 году, когда снялась в комедии «Туристическая полиция». Однако заметной актерской работой для блогерши стал сериал «Монастырь», в котором она сыграла вместе с Филиппом Янковским и Марком Эйдельштейном. Проект оказался значительно успешнее ее предыдущего опыта, а после него Ивлеевой стали предлагать новые роли. Одной из них стала главная роль в фильме «Мальвина».

В картине Ивлеева сыграла сказочную героиню, которая становится воображаемой подругой детства 30-летней Василисы, чья жизнь складывается непросто. Партнером блогерши по съемочной площадке был Никита Ефремов. Работа над фильмом завершилась еще три года назад, однако после скандальной «голой» вечеринки, лицом которой была Ивлеева, картину отменили и отложили на неопределенный срок.

Позднее создатели все же нашли способ выпустить готовый проект. Полностью переснимать фильм оказалось бы слишком дорого, поскольку Ивлеева исполняла главную роль. Поэтому авторы решили сохранить отснятые сцены, но изменить внешность ее героини с помощью нейросети. В результате тело Ивлеевой осталось в кадре, а ее лицо заменили на лицо актрисы Анастасии Беловой, которую выбрали в том числе из-за внешнего сходства с блогершей. При этом изменения коснулись не только изображения. Героиню переозвучила актриса Юлия Хлынина. Кроме того, авторы поменяли название картины: вместо первоначальной «Мальвины» фильм получил название «Это все она!».

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