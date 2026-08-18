Пара развелась незадолго до смерти Тиммы, но решение суда не успело вступить в законную силу, поэтому Седокова не бывшая жена, а вдова. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня состоялось очередное заседание суда по иску родственников баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой. Пара развелась незадолго до смерти Тиммы, но решение суда не успело вступить в законную силу, поэтому Седокова не бывшая жена, а вдова. Тимма — гражданин Латвии, Седокова — гражданка Украины. Брак заключали в России, несколько лет пара жила в США, где подписала брачный контракт. Наследники Тиммы хотят взыскать с Седоковой в свою пользу 37 млн руб.

СУТЬ ИСКА НАСЛЕДНИКОВ ТИММЫ К СЕДОКОВОЙ

После сегодняшнего заседания представитель стороны Яниса Тиммы сделала громкое заявление о том, что брачный контракт поддельный. Что вызвало удивление стороны ответчика (Седоковой), и адвокатов, которые ранее знакомились с делом — договор в США в 2022 году был подписан, другое дело, что его условия могут просто не учитывать из-за вновь открывшихся обстоятельств.

Тимма — гражданин Латвии, Седокова — гражданка Украины. Брак заключали в России, несколько лет пара жила в США, где подписала брачный контракт. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Заявление адвоката Татьяны Стукаловой, которая представляет интересы Седоковой: «Сегодня суд обозрел оригинал брачного договора, который ранее был приобщен к материалам дела. Брачный договор составлен сторонами в письменной форме — он подписан и удостоверен нотариусом штата Флорида (США). Его надлежащая легализация подтверждена апостилем в соответствии с Конвенцией 1961 года, участниками которой являются Российская Федерация и США. Представители истцов также ознакомились с оригиналом договора. При этом ими не ставится вопрос о подложности данного документа. Истцы оспаривают не существование документа, а возможность применения данного брачного договора на территории Российской Федерации. Однако выводы по данному вопросу относятся исключительно к компетенции суда. Никто не имеет права делать выводы за суд...»

О существовании этого договора ранее заявляли адвокаты, которые собирались, но в итоге не стали представлять интересы семьи Яниса Тиммы. По этому договору все нажитое в браке имущество, счета принадлежат исключительно Анне Седоковой.

ИМУЩЕСТВО СЕДОКОВОЙ

43-летняя певица Анна Седокова работает в России — снимается в телешоу, выступает с концертными программами, в том числе на частных мероприятиях. Периодически летает в США. В Америке живут ее дочери. 21-летняя Алина Белькевич получила высшее образование, работает в США. Старшую дочь Седокова родила в первом браке с футболистом, от которого ушла из-за его измен. 14-летняя Моника Чернявская по решению американского суда воспитывается в семье отца, это второй бывший супруг Седоковой, он из обеспеченной семьи и заставлял певицу бросить карьеру ради семьи, а она отказалась, поэтому был развод. Седокова проживает в собственной квартире в Москве с 9-летним сыном Гектором, которого родила после романа с молодым бизнесменом.

43-летняя певица Анна Седокова работает в России — снимается в телешоу, выступает с концертными программами. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Седокова не была в первом ряду топ-звезд, но свои 10 млн руб. в месяц часто зарабатывала — концертами, рекламой, на шоу. После трагедии, которая произошла с Янисом Тиммой в декабре 2024 года, работы у Анны стало меньше, недавно отменили клубный концерт из-за плохих продаж билетов (но такая ситуация сейчас не редкость с малопопулярными исполнителями). Но Седокову активно снимают в реалити-шоу.

Латвийский баскетболист Янис Тимма покончил собой в возрасте 32 лет в Москве, куда прилетел из Испании, где заключил контракт с местным клубом. Тимма и Седокова заключили брак в сентябре 2020 года, а в декабре 2024 года по инициативе Седоковой развелись, но решение о разводе не успело вступить в законную силу до дня гибели спортсмена.

Янис Тимма расстался с женой, чтобы встречаться с Седоковой, а когда певица ответила на его ухаживания, то быстро сделал предложение. Через семь месяцев после женитьбы у Тиммы начались проблемы в карьере, в том числе из-за неуживчивого характера, разногласий с тренерским штабом, с ним не продлили хороший и выгодный контракт. Мужчина стал зарабатывать меньше. С 2023 года между супругами возникали серьезные конфликты. Брачный договор был подписан в США в мае 2022 года, где тогда жила семья — как говорила певица на ее деньги.

Седокова уже тогда в интервью сообщала, что ее муж пять раз собирал вещи и уходил от нее. И она пыталась также уйти. В итоге Анна все-таки ушла от мужа, улетела в Москву работать и не вернулась. Мужчина пугал пользователей соцсетей прямыми эфирами, демонстрируя странные кадры — пачки таблеток, камера, направленная вниз с балкона, и все это под песни жены. Это поведение требовало обращения за помощью к докторам, но знакомый отправил Яниса к шаману. Финал был страшный — умер молодой мужчина.

Коллеги по шоу-бизнесу Седокову поддержали, так как знали историю ее брака с третьим мужем — Анна рассказывала о его агрессии, о том, что стал выпивать. Пользователи соцсетей осуждают Седокову: ведь многие женщины в похожих ситуациях подставляют плечо и терпят, а Аня убежала от трудностей, бросила мужа в депрессии и кризисе.

Теперь наследники Яниса Тиммы (родители и 8-летний сын от первого брака) подали через юристов иск — хотят отсудить у Анны Седоковой 37 млн руб. Наследники Яниса Тиммы живут в Латвии. Его первая супруга замужем, при разводе с ней Янис оставил сыну квартиру.

Юрист Маргарита Гаврилова сообщает: «У нас есть доказательства, что в браке Анной и Янисом Тиммой совместно были приобретены пять объектов недвижимости, четыре куплены на нулевом цикле. После того, как квартиры были сданы в эксплуатацию, их реализовали. Две квартиры по 19 млн. руб, еще две — по 6 млн руб. Последняя проданная квартира — в «Алых парусах», покупали они ее миллионов за девяносто...»

Представители Яниса Тиммы утверждают — баскетболист денежные средства за квартиры не получил. Адвокат Анны Седоковой аргументирует: деньги от реализации квартир были направлены на семейные нужды. Янис Тимма подписывал доверенность на Анну Седокову на сделки с недвижимостью.

Сегодня певица Седокова проживает в центре Москвы, в квартире, которую приобрела до знакомства с третьим мужем, выплачивала за нее ипотеку. На какие нужды «ушли» средства от проданных квартир расскажут в суде адвокаты Седоковой. Заседание опять перенесли, так как сторона истца заявила новые претензии. Представители истца сообщили, что уже давно предлагают Анне Седоковой решить вопрос путем переговоров и договоренностей — но она не соглашается.

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