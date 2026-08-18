Фото: кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011)

Еще в мае текущего года KP.RU сообщал, что работа над шестой частью культовой пиратской саги «Пираты Карибского моря» началась. И все же тогда слишком мало было фактов, много домыслов, да и пепел после пожарища в доме Джонни Деппа и Эмбер Херд еще не улегся.

Скандальный и чуть ли не самый грязный в истории Голливуда развод — с жуткими подробностями про фекалии на подушке, отсеканием пальцев бутылкой, изменами в лифте с Илоном Маском и прочей прелестью богемной жизни — почти похоронил карьеру Деппа. Но, как и в случае с Джеком Воробьем, он возродился из того самого судебного пепла, который ворошили американские СМИ, отряхнул камзол — и двинулся дальше.

В 2022 году прошел громкий судебный процесс между актерами Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. Фото: скриншот с трансляции Law & Crime

Сначала Депп начал упражняться в живописи, потом появился в европейском фильме, сыграв короля Людовика, а теперь хочет стрясти с вероломно предавшем его ради повестки Диснея круглую сумму. Инсайдеры сообщали, что дешевле, чем за 300 миллионов долларов трясти бедрами в образе Джека Воробья актер не готов. И, кажется, они договорились. Хотя сценарист Стюарт Битти в этом сомневался.

По крайней мере, шоураннер франшизы Джерри Брукхаймер, который в свое время и в Россию приезжать для презентации картин не гнушался, шутил, мол, забрал паспорт у Деппа. И с его пиратского корабля артист теперь никогда не сбежит. И вот теперь продюсер официально подтвердил, что «Пиратам Карибского моря — 6» быть.

— Мы общаемся с Джонни, работаем над сценарием и надеемся, что сможем сделать этот проект, — заявил он на фестивале Disney D23.

По словам Брукхаймера, эволюция «Пиратов» будет заключаться в смещении акцента внимания с Джека на новую героиню, сыграть которую может очаровательная «барби» Марго Робби.

Кадр со съемок фильма «Барби» (2023) с Марго Робби

Премьера картины ориентировочно запланирована на 2028 год.

Последняя на настоящий момент часть «Пиратов Карибского моря» под названием «Мертвецы не рассказывают сказки» — вышла в 2017 году. Тогда фильм собрал 795,9 млн долларов в мировом прокате, а вся франшиза заработала около 4,5 млрд долларов.