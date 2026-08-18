Еще в мае текущего года KP.RU сообщал, что работа над шестой частью культовой пиратской саги «Пираты Карибского моря» началась. И все же тогда слишком мало было фактов, много домыслов, да и пепел после пожарища в доме Джонни Деппа и Эмбер Херд еще не улегся.
Скандальный и чуть ли не самый грязный в истории Голливуда развод — с жуткими подробностями про фекалии на подушке, отсеканием пальцев бутылкой, изменами в лифте с Илоном Маском и прочей прелестью богемной жизни — почти похоронил карьеру Деппа. Но, как и в случае с Джеком Воробьем, он возродился из того самого судебного пепла, который ворошили американские СМИ, отряхнул камзол — и двинулся дальше.
Сначала Депп начал упражняться в живописи, потом появился в европейском фильме, сыграв короля Людовика, а теперь хочет стрясти с вероломно предавшем его ради повестки Диснея круглую сумму. Инсайдеры сообщали, что дешевле, чем за 300 миллионов долларов трясти бедрами в образе Джека Воробья актер не готов. И, кажется, они договорились. Хотя сценарист Стюарт Битти в этом сомневался.
По крайней мере, шоураннер франшизы Джерри Брукхаймер, который в свое время и в Россию приезжать для презентации картин не гнушался, шутил, мол, забрал паспорт у Деппа. И с его пиратского корабля артист теперь никогда не сбежит. И вот теперь продюсер официально подтвердил, что «Пиратам Карибского моря — 6» быть.
— Мы общаемся с Джонни, работаем над сценарием и надеемся, что сможем сделать этот проект, — заявил он на фестивале Disney D23.
По словам Брукхаймера, эволюция «Пиратов» будет заключаться в смещении акцента внимания с Джека на новую героиню, сыграть которую может очаровательная «барби» Марго Робби.
Премьера картины ориентировочно запланирована на 2028 год.
Последняя на настоящий момент часть «Пиратов Карибского моря» под названием «Мертвецы не рассказывают сказки» — вышла в 2017 году. Тогда фильм собрал 795,9 млн долларов в мировом прокате, а вся франшиза заработала около 4,5 млрд долларов.