Бойцы «Севера» выбили из рядов ВСУ до 200 боевиков. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 19 августа:

1. Новости с передовой: сбит МиГ-29 ВСУ

2. В Киеве требовали вернуть Федорова, а им в ответ - Хмару

3. Маск сказал о завершении конфликта

4. В Раде заглянули в финансовую пропасть

5. Число нападений на беженцев выросло на треть за год

6. Коновальца погрузили в болото под Киевом

7. На эстонских дронах для Киева зарабатывают арабы

8. Пленному курянину боевики выжгли клеймо

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 19 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» выбили из рядов ВСУ до 200 боевиков. Подбили четыре бронемашины, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы.

«Южная» группировка войск освободила Ореховатку в ДНР. Противник потерял до 260 человек. Утратил британский бронетранспортер «Spartan» и американский БТР М113. Лишился двух бронеавтомобилей «Senator» канадского производства.

Силы «Запада» вывели из стоя более 220 солдат и офицеров врага. А также 20 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения «Центра» освободили Красноподолье в ДНР. Потери ВСУ превысили 355 бойцов. Утилизированы две бронемашины, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Штурмовики «Востока» нанесли противнику такой урон: 365 военнослужащих, бронемашина и десять автомобилей.

Бойцы «Днепра» уничтожили до 45 националистов. Сожжены 18 автомобилей, по два безэкипажных катера и станций РЭБ.

ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

Силы ПВО поразили 10 управляемых авиабомб. Приземлили два снаряда HIMARS и 1671 дрон.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 19 АВГУСТА

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В Киеве хотели Федорова, а им в ответ - Хмару

Владимир Зеленский внес кандидатуру Евгения Хмары на пост главы Минобороны. Фото: wikimedia.org.

У здания Верховной рады митинговали протестующие, которые хотели вновь видеть Михаила Федорова в кресле министра обороны незалежной. 18 августа парламент собрался на первое заседание после каникул, а сам Федоров ранее называл эту дату как крайний срок для назначения нового министра обороны. Но кадровые вопросы Рада перенесла на среду, а Владимир Зеленский внес кандидатуру Евгения Хмары на пост главы Минобороны. Массовые митинги с требованием вернуть Федорова начались месяц назад. Пошумели - разошлись.

Маск заявил о сроках окончания конфликта

Самый богатый человек мира Илон Маск надеется на скорое прекращение украинского конфликта. В соцсети Х мультимиллиардер написал: «Надеюсь, что скоро наступит мир». Так он прокомментировал интервью экс-министра обороны, где тот рассуждал о ходе конфликта и о украинской баллистике. Ранее основатель Starlink, Tesla и SpaceX говорил о необходимости заключить сделку по Украине и заявлял о рисках дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Зрит в корень.

Самый богатый человек мира Илон Маск надеется на скорое прекращение украинского конфликта. Фото: REUTERS.

В Раде трубят о финансовой пропасти

Глава комитета Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил: невыполнение доходной части бюджета Украины грозит финансовой пропастью. Гетманцев так и сказал: «Невыполнение бюджета в доходной части, невзвешенные решения в оборонной сфере и замедление развития экономики привели к тому, что проблемы будут даже со 100% выполнением всех наших обязательств и получением всех подтвержденных денег». Срыв договоренностей с МВФ или ЕС серьезно усугубит кризис. В конце 2013-го долг государства составлял 584,79 млрд гривен. К июню 2026 года этот показатель увеличился в 16,2 раза. Западные партнеры требуют от Киева искать внутренние источники финансирования. А вы у эха этого потребуйте.

Число нападений на украинцев в Польше выросло на треть за год

Посол Киева в Варшаве Василий Боднар возмущен. Он заявил о росте агрессивных действий в отношении украинских граждан. В эфире радиостанции RMF FM дипломат говорил: «Произошел рост очевидных случаев на 30% по сравнению с ситуацией в прошлом году». Но Боднар обходит причины выросшей агрессии по отношению к его согражданам. Это не только рост числа преступлений со стороны украинских криминальных группировок и ответная реакция, но и вопрос трактовки Волынской резни. Варшава называет массовые расправы бандеровцев над поляками в 1943-1945 годах геноцидом, возложив ответственность за них на украинских националистов из запрещенных в РФ экстремистских организаций ОУН*-УПА*. А Киев этих героев торжественно перезахоранивает и дает их имена своим воинским частям. Шизофрения.

Коновальца закопали на болоте под Киевом

Останки основателя Организации украинских националистов* Евгения Коновальца с государственными почестями перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом - рядом с другим лидером ОУН*-УПА* - Андреем Мельником. По словам главы украинского Института национальной памяти Александра Алфёрова, впоследствии их планируют перетащить в Национальный пантеон на территории... Киево-Печерской лавры! Коновальца, встречавшегося с Гитлером и взорванного Судоплатовым 88 лет назад, вытащили из ямы в Роттердаме и с помпой, факелами и воплями провезли от границ Украины до мемориала на болоте под Киевом. В Москве этот шабаш назвали «нацистской мессой». А им плевать...

Арабы и ЕС зарабатывают на поставках эстонских дронов Киеву

Миллионы евро на поставках оборудования от эстонских БПЛА-стартапов для незалежной зарабатывают ушлые дельцы в ЕС и в ОАЭ. Так RT выяснил, что с 2022 года семь таких фирм заработали около 450 млн евро (44,2 млрд рублей). А общая сумма, вложенная ЕС в развитие военного IT-кластера, составила 1,5 млрд евро (147,5 млрд рублей). Одни программируют ИИ для дронов, другие продают мобильные станции обнаружения и разведки, третьи производят сами БПЛА. Задействованы компании Milrem Robotics, Threod Systems, DefSecIntel, Meridein Grupp, Cybernetica, Frankenburg Technologies и Lendurai. В них заняты около 900 человек. Их выручка выросла до сотен миллионов евро в год после февраля 2022-го. Главные в этих фирмах— бывшие эстонские военные и чиновники Минобороны. А арабы и европейцы «помогают» с финобеспечением и прикрытием операций за «мзду малую».

Пленному курянину выжгли клеймо на руке

Захваченный в плен в Курской области мирный житель не знал, что на Украине его ждет ад. Курянин Роман Ванин рассказал РИА Новости, что при вторжении ВСУ его машину обстреляли украинские боевики. Он был ранен, а его брат убит. Романа вывезли на Украину, бросили в лагере для пленных. В полевом госпитале отношение к нему было как к мусору. Лечили кое-как, оскорбляли, угрожали, Ванин вспоминает: «Руку мне начал оттягивать. Я сначала ничего не понял. Запахло кожей горелой. Сильно защипало руку. Смотрю — волдырь». Так боевики поставили свое клеймо на отверженном москале...

* Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ

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