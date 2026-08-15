Личный состав авианосца «Авраам Линкольн», который обеспечивает блокаду Ормуза и находится в море уже более 260 дней, взбунтовался и затребовал отпустить их домой. Фото: Us Navy/U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Громкие заявления президента США Дональда Трампа не возымели ожидаемого устрашающего эффекта. Выступая в Гарден-Сити в штате Нью-Йорк, американский президент пообещал: «После того, как мы закончим побеждать Иран, довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией США». Попутно Трамп призвал американцев смириться с подорожанием бензина, потому что плата за то, чтобы «очень злая страна» не обзавелась ядерным оружием, и назвал удары по Ирану «огромной услугой миру».

В своих речах Трамп раз за разом побеждает, но реалии на земле рисуют другую картину. Несмотря на действующее между Вашингтоном и Тегераном 60-дневное перемирие, срок которого истекает 17 августа, обе стороны продолжают борьбу за контроль над Ормузом. США ведёт морскую блокаду Ирана. Американские военные останавливают и перенаправляют торговые суда.

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По данным Центрального командования США, к 12 августа американские силы перенаправили 59 коммерческих судов, вывели из строя три и высадились на борту ещё двух. Всё это Пентагон называет тактикой «стальной стены». В операции участвуют военные корабли, авиация и беспилотники, которые не дают Тегерану свободно пользоваться морскими путями и контролировать движение судов, связанных с иранскими портами.

Вашингтон утверждает, что таким образом обеспечивает безопасность судоходства, но корабли в проливе от этой «безопасности» практически исчезли. До войны через Ормуз проходило более 130 судов в сутки, вчера же прошли всего два грузовых судна, причём ни одного нефтяного танкера.

Морской пехотинец США стоит на посту охраны. Фото: Mc2 Brandon Woods/Us Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

РЕАКЦИЯ ИРАНА НА СЛОВА ТРАМПА ОБ ОРМУЗСКОМ ПРОЛИВЕ

В Тегеране на заявление Трампа ответили без особого почтения к американской мощи. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади написал: «Ормузский пролив нельзя захватить ни с помощью твита, ни с помощью авианосца, ни посредством указа, ни предвыборной речью». Иранский МИД подчеркнул: «Ормузский пролив был, остаётся и будет иранским. Иран не боится угроз и не поддаётся устрашению демонстрацией силы».По словам Гарибабади, пока американцы не признают «реальность поражения» и не откажутся от «иллюзий», Иран продолжит свою блокаду.

В МИД Ирана также процитировали для Трампа отрывок из романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы»: «Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе, и к другим».

Пока Иран и США бодаются в Ормузском заливе в формате «стенка на стенку», нефтяные рынки нервно следят за каждым танкером, который решается сунуться в этот «самый контролируемый» в мире пролив.

Переговоры фактически застопорились. Ормуз не вернулся к нормальной работе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран пока не принял решения о возобновлении переговоров с США. Обмен посланиями через Катар и Пакистан, по его словам, переговорами не является. Отдельно Иран ведёт технические консультации с Оманом о возможных новых маршрутах движения судов через Ормуз.

В рамках Исламабадского меморандума стороны договорились о 60-дневном периоде прекращения огня. Его срок истекает 17 августа.

ТРАМПУ ПРИПОМНИЛИ ГРЕНЛАНДИЮ

Сенатор Алексей Пушков в ответ на заявления Трампа написал ироничный пост, напомнив: «Трамп уже объявлял территорией США Канаду и Гренландию, но что-то ни та, ни другая к Штатам не присоединились и присоединены не были». «Пик захвата Гренландии Трампом был достигнут, когда в соцсетях был размещен мэм с Трампом и пингвином с американским флагом, рука об руку шагающих по Гренландии» — напомнил сенатор, заявив, что «Ормузский пролив станет американским только тогда, когда рак на горе свистнет. Или, если использовать более близкий Трампу образ, когда пингвин с флагом высадится на берегах Гренландии, что маловероятно, ибо пингвины живут в Антарктике. А в Гренландии не живут».

В соцсетях был размещен мэм с Трампом и пингвином с американским флагом, рука об руку шагающих по Гренландии Фото: СОЦСЕТИ.

ВОЕННЫМ США НЕ НУЖНА БЛОКАДА ОРМУЗА

Пока Трамп надувает щеки и перерисовывает границы, американские моряки считают дни. Личный состав авианосца «Авраам Линкольн», который обеспечивает блокаду Ормуза и находится в море уже более 260 дней, взбунтовался и затребовал отпустить их домой. В итоге из «стальной стены» пришлось вынимать «опору» и направлять ей на смену другой авианосец «Джордж Вашингтон».

История с экипажем кораблей, обеспечивающих блокаду Ормуза, еще может аукнуться Трампу на внутренней арене. За нее всерьез взялись демократы, которые не упустят возможность накануне промежуточных выборов.

Пока семьи военных жалуются на истощение экипажа, проблемах со снабжением, почтой, санитарными условиями и психологическим состоянием моряков, военное руководство называет жалобы преувеличенными.

Решение о ротации авианосцев было принято после того, как появились сообщения о нескольких попытках военнослужащих «уйти за борт».

Авианосец «Авраам Линкольн» во время операции «Эпическая ярость» Фото: REUTERS.

Как отмечает американист Малек Дудаков, Белый дом отчаянно пытается отбиться от критики в свой адрес, заверяя, что моряки чувствуют себя хорошо после целого года в закрытых трюмах на авианосце. «Члены команды Трампа зачем-то начали делиться собственным опытом — как они успели в своё время без ротаций повоевать в Афганистане. Это было воспринято очень негативно — моряков де-факто обвинили в мягкотелости и непатриотизме», - недоумевает Дудаков.

По мнению американиста, ситуация на авианосцах, где моряки от отчаяния бунтуют, может стать поводом для расследования Конгресса после ноябрьских выборов, так демократы постараются возложить ответственность лично на «министра войны» Пита Хегсета, чьей отставки они давно добиваются.

«На смену отправлен другой авианосец. Однако и там моряки могут схожим образом начать бунтовать, лишь бы не участвовать в войне с Ираном. Остановить разложение вооружённых сил США Белый дом явно не в состоянии» — подытоживает Дудаков.

С таким моральным духом бойцов объявления «Ормузского пролива территорией США» Трампу придется подождать. Или придумать себе новый «воздушный замок». Например, отвлечься на строительство роскошного бального зала рядом с Белым домом, разрешения на подобные расходы президент добивается аж в Верховном суде.

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