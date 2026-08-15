Последнее лето Макрона: «Франция горит, а президент резвится на гидроцикле»

Пока юг Франции охвачен пожарами, президент страны Макрон резвится на море. Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Обложка еженедельника Paris Match с Эммануэлем Макроном не на шутку разозлила французов. На ней подтянутый и загорелый французский президент, который в мае 2027 года покинет свой пост, в стильных очках восседает на гидроцикле будто Джеймс Бонд на фоне заголовка «Последнее лето у руля». Казалось бы, во Франции август традиционно сезон отпусков, в том числе и для политиков, а Paris Match ловит Макрона, отдыхающего в своей уединенной средиземноморской резиденции Брегансон, каждый год. Но важен контекст: юг Франции охвачен пожарами, из-за жары приходится частично отключать АЭС, проблемы в экономике никуда не делись, на носу выборы, а президент резвится на море.

Paris Match иронизирует, мол, растерявший популярность Макрон мечтает перенять девиз Парижа Fluctuat nec mergitur (с латыни «Его качает на волнах, но он не тонет»). На фотографиях внутри номера Макрон отдыхает, занимается водными видами спорта, бегает и боксирует. При этом, авторы заботливо подчеркивают, что отпуск у Макрона «рабочий»: президент оборудовал в фортe кабинет, остается на связи и проводит часть дня за телефонными разговорами. Но французской политике в августе 2026 года нужен совсем другой образ.

Обложка еженедельника Paris Match с загорелым Эммануэлем Макроном на отдыхе не на шутку разозлила французов. Фото: скриншот сайта / www.parismatch.com

«Ему бы прокатиться на пожарной машине»

Фотография беззаботного Макрона с мокрыми от морской соли волосами, развевающимися на ветру, появилась в момент, когда Франция переживает одно из самых тяжелых лет: страна с мая терпит экстремальную жару, засуху и лесные пожары. По данным Le Monde, к началу августа огнем было охвачено более 116 тысяч гектаров, в десять раз больше среднегодового показателя. Последствия жары и пожаров уже обойдутся французской экономике в 3–6 млрд евро. На юго-западе страны: крупнейший очаг уничтожил около 42 тысяч гектаров, потребовал эвакуации примерно 220 тысяч человек и оставил без жилья сотни семей. При тушении погибли четыре пожарных.

Пожарный пытается потушить очаги возгорания в лесах Франции Фото: REUTERS.

Параллельно Париж пытается свести концы с концами. Государственный долг Франции к концу первого квартала 2026 года достиг 117,5 процента ВВП, или 3,536 триллиона евро. Правительство Лекорню рассчитывает удержать дефицит примерно на уровне 5 процентов ВВП, одновременно готовя бюджет на 2027 год и сокращение расходов. На этом «ромкомовская» фотография президента на Ривьере оказалась для оппонентов почти подарком.

Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор написал в соцсетях: «Когда Франция горит, когда часть французов не смогла уехать в отпуск, президент развлекается. Это послание? Очень удачное».

Сенатор от Французской коммунистической партии Пьер Узулиа в эфире Europe назвал фотографию «неприличной». По его мнению, президенту «было бы уместнее оказаться в пожарной машине».

Депутат-эколог Алексис Корбьер пошел еще дальше, назвав кадры «абсолютной манией величия персонажа», не понимающего экологического, социального и демократического кризиса.

Лидер французских «зеленых» Марин Тонделье высмеяла президента, написав: «тысячи погибших из-за пяти волн жары, засуха и исторические пожары, аграрный кризис, растущие безработица и бедность, жилищный кризис, огромный государственный долг. Тем временем Макрон: Вы видели какой у меня крутой гидроцикл?»

Во Франции усугубляется засуха после жары Фото: REUTERS.

Почему Макрон выглядит оторванным

На самом деле, оторванность Макрона от внутренней политики началась не сегодня. Как писали французские СМИ, еще прошлой осенью ему было рекомендовано «не отсвечивать на внутриполитической арене» из-за высокого недовольства французов результатами его двух сроков. Тогда правительство Лекорню с боем пыталось протащить бюджет на текущий год, а Макрон сосредоточился на внешней политике.

Le Monde писал, что международка стала для Макрона пространством, где он может действовать свободнее, пока внутри страны его возможности ограничены отсутствием парламентского большинства. В итоге президент говорит о стратегической автономии Европы, обороне, Украине, отношениях с Вашингтоном, а французов волнуют счета, цены, пожары, бюджет и то, кто вообще будет управлять страной после него.

Эксперты находят этому и другое объяснение. Якобы, не имея возможность баллотироваться, но не желая уходить с политического небосвода, 48-летний президент готовит себе теплое и статусное местечко в европейских или международных структурах. В циркулирующих слухах циркулируют руководящие посты в НАТО, ЕС, ООН и других структурах. Попутно ходят разговоры, что в 2032 году Макрон вновь намерен претендовать на Елисейский дворец.

Что за Брегансон, где отдыхает Макрон

Форт Брегансон — это настоящая средневековая крепость на скалистом островке у побережья Борм-ле-Мимоза, примерно в 35 метрах над морем. В 1968 году она получила статус официальной президентской резиденции. Там отдыхали и работали Жорж Помпиду, Валери Жискар д’Эстен, Жак Ширак и Николя Саркози.

Бывший форт расположен на скале на средиземноморском побережье. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Макрон вернул Брегансон в «моду», после того как Франсуа Олланд в 2014 году отказался от использования резиденции и передал ее под управление Центру национальных памятников. В 2019-м Макрон даже принимал в Брегансоне Владимира Путина.

В 2019-м Макрон принимал в Брегансоне Владимира Путина. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лето президента — отдельный жанр

Далеко не первый раз президентские каникулы превращаются во Франции в политический скандал. В 2022 году фотографии Макрона на гидроцикле у Брегансона уже вызвали бурную реакцию экологов.

Регулярно доставалось и Николя Саркози. После победы на выборах 2007 года будущий президент отправился на Мальту на роскошной яхте Paloma, предоставленной бизнесменом Венсаном Боллоре. Саркози обвинили в показной роскоши и коррупции, а сам политик подчеркивал, что поездка не стоила налогоплательщикам ни цента.

В 2001 году Брегансон оказался в центре анекдотической истории с Жаком Шираком. Сатирический журнал Canard enchaîné сообщил, что папарацци якобы сфотографировали президента практически обнаженным на террасе. Фотографии действительно существовали, но Paris Match от публикации отказался. Позже выяснилось, что слухи об откровенности снимков были сильно преувеличены.

Выходит, это уже старая добрая французская традиция: как только глава государства снимает костюм, надевает плавки и оказывается на море, папарацци не дают им выйти сухими из воды.

Нарциссизм Макрона является секретом Полишинеля. Француз любит эффектно попозировать перед камерами, особенно за занятиями спортом. Не исключено, что и фото в стиле Бондианы из Брегансона были опубликованы с его согласия. Но контекст нынешнего лета играет против него. На этом фоне Макрон выглядит человеком, забросившем Францию задолго до истечения своих полномочий, сколько бы Елисейский дворец не разъяснял, что президент работает по телефону и держит руку на пульсе. В свое «последнее лето у руля» Макрон будто бросил управление и плывет по течению, делая подарок оппозиции этими снимками.

Для сравнения, на той же обложке в углу изображен претендент на президентский пост, евродепутат Рафаэль Глюксманн, который на пляже целует свою спутницу, известную журналистку Лею Саламе. Их союз вызывает много споров во Франции о конфликте интересов, но в тени Макрона этот кадр не вызывает совершенно никакого ажиотажа.

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