Путин — о Европе от Лиссабона до Владивостока: То, что сегодня кажется невозможным, завтра становится неизбежным

Эммануэль Макрон, пригласив Владимира Путина в свою летнюю резиденцию Форт Брегансон на Лазурном берегу, задал российской делегации логистическую задачку. Чтобы попасть в маленькую крепость на Дороге Мимоз, президенту России пришлось долететь самолетом до Марселя, пересесть в вертолет, еще 140 километров преодолеть по воздуху, там пересесть в автомобиль, чтобы в конце концов на плитах двора старого форта пожать руку другу Эммануэлю. Для этого россиянам даже пришлось доставить вертолеты в Марсель из Москвы, чтобы не пользоваться местной техникой.

При этом самый живописный вид на форт, в котором шли переговоры, открывался с соседнего пляжа. И там, несмотря на присутствие в акватории военных кораблей и огромного количества жандармов на берегу, никто из отдыхающих и не думал прерывать курортный сезон. Купающиеся на жаре в 30 градусов увлеченно окунались в Средиземное море, не желая ничего знать о высокой политике, вершащейся у них под боком.

Сам Брегансон оказался слишком мал и слишком стар для подобных масштабных мероприятий. Журналистам, например, пришлось ждать и работать во дворе, потому что внутри для них просто не нашлось места.

Визит получился не слишком насыщенным и весьма закрытым. После прибытия Владимира Путина в Борм-ле-Мимоза, как называется городок, к которому относится Форт Брегансон, и краткой церемонии приветствия лидеры пообщались с журналистами еще до начала переговоров. Темы для разговора были объявлены заранее: кроме двусторонних отношений обсуждались ситуация с Ираном и сохранение ядерной сделки, положение в Сирии и на Ближнем Востоке вообще, мирное урегулирование на юго-востоке Украины и возможность новой встречи лидеров в «нормандском формате».

Чтобы попасть в маленькую крепость на Дороге Мимоз, президенту России пришлось долететь самолетом до Марселя, пересесть в вертолет, еще 140 километров преодолеть по воздуху, там пересесть в автомобильФото: REUTERS

Эммануэль Макрон долго перечислял все эти темы, добавив туда еще и то, о чем вроде бы говорить не собирались — от мирового климата до пожаров в Сибири.

- Международная обстановка сейчас очень напряженная, это исторический момент, мы бы хотели, чтобы миропорядок изменился, - заключил он. - Есть определенные разногласия между Россией и западными странами, но я знаю, что Россия — европейская страна, я верю в Европу от Лиссабона до Владивостока.

При этом он даже умудрился вплести в свою речь цитату из Достоевского, после чего еще долго говорил о свободе слова и равноправии.

- Мы с вертолетов посмотрели, как красив этот уголок Франции, - начал с комплимента Путин. - Господин Макрон был так любезен, что нашу делегацию посадил в тень, а сам сидит на солнце. Поэтому я постараюсь быть краток.

Президент России вспомнил о своих встречах с французскими бизнесменами в Москве и желании налаживать двусторонние отношения ради блага обеих стран.

Pоссиянам пришлось доставить вертолеты в Марсель из Москвы, чтобы не пользоваться местной техникойФото: REUTERS

- Нас беспокоит выход США из международных договоров, беспокоит начавшаяся милитаризация, в том числе милитаризация космоса, - сказал Путин. - Мы не услышали реакции на то, что мы неоднократно говорили, что не намерены размещать ракеты там, где их не будут размещать силы НАТО. Мы поговорим по Украине, по Сирии, где мы поддерживаем работу сирийской армии против террористов. Никто никогда не говорил, что в идлибской зоне борьба с террористами закончилась.

На вопрос «Возможен ли сейчас саммит в «нормандском формате?» Макрон заявил, что он готов принять в нем участие.

- Мы за любые встречи, но надо добиваться, чтобы были выполнены уже достигнутые договоренности, - подчеркнул Путин. - Есть ряд вопросов, о которых нужно договариваться, и сегодня мы обязательно поговорим об этом.

- Тем людям, которые говорят, что не нужно общаться с Россией, я отвечу: Россия в ответ отвернулась бы от нас, полностью повернувшись к Китаю. Это не в интересах Европы, - заявил Макрон, отвечая на вопрос о будущем отношений двух стран. - Я верю, что две наши великие нации должны жить вместе, что мы сегодня откроем новую страницу в нашей истории. Я подтверждаю, что намерен посетить празднование Победы в следующем году.

- Что вы думаете о ближайшем саммите Большой Семерки, который состоится уже через неделю, и возможном возвращении России в Большую Восьмерку? - спросили Путина.

Визит получился не слишком насыщенным и весьма закрытымФото: REUTERS

- Большой восьмерки не существует, есть Большая Семерка, а значит, нам некуда возвращаться, - ответил он. - Но была наша очередь проводить саммит, когда организация прекратила существовать, мы готовы в любой момент пригласить всех к себе в гости и провести его. Создание общей Европы от Лиссабона до Владивостока — не наша идея. И то, что сегодня кажется невозможным, завтра становится неизбежным. Если мы будем над этим работать, рано или поздно мы к этому придем.

- Вопрос Восьмерки связан с Украиной, но мы сталкиваемся с новой повесткой, - добавил Макрон. - Нам нужно идти вперед.

- Есть ли угроза окружающей среде в связи с технологической катастрофой в Сибири? - спросили Путина.

- Надо с географией разобраться, - ответил президент России. - В Сибири никаких инцидентов не было, была авария в Архангельской области, но это другой регион России. Никакой угрозы из-за инцидентов в Северном море не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе международные, которые это подтвердили.

Спросили главу государства и про беспорядки, которые были в Москве в последний месяц.

- Все это связано с электоральным циклом, - сказал Путин. - Граждане имеют право на мирные протесты, но ни граждане, ни власти не имеют право нарушать закон и доводить дело до столкновений. Все, кто виновен, должны быть привлечены к ответственности. Но не только в России происходят события такого рода. Я в гостях и мне неудобно об этом говорить, но в столкновениях с желтыми жилетами погибли одиннадцать человек. Мне не хотелось бы, чтобы такое происходило в России.