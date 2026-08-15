Трампа хотят вернуть в переговорный процесс по украинскому вопросу. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Ведущая американская газета The New York Times (NYT) подготовила большой аналитический материал по поводу урегулирования конфликта на Украине. Определенные свидетельства пяти источников газеты, в число которых входят два высокопоставленных дипломата и еще один европейский чиновник, позволили журналистам газеты сделать выводы о том, что Франция, Германия и Британия готовят новый формат переговоров по украинскому вопросу с Москвой, причем все три участника хотят одновременно добиться нескольких целей.

Зачем Европа заговорила о новом формате переговоров по Украине

Первая – вернуть Трампа в переговорный процесс, чтобы дискуссия шла при его решающей роли, и, соответственно, именно американский президент нес ответственность за его итоги. Вторая – обеспечить место за переговорным столом для европейских участников, исходя из этого формата Е3 (Британия, Франция, Германия), чтобы обеспечить интересы европейских участников. И третья – не допустить, чтобы Вашингтон и Москва договорились между собой по Украине через голову не только Киева, но и Берлина, Парижа и Лондона. Американцы отмечают, что в этом треугольнике Лондон сохраняет осторожность в своих публичных действиях (по данной тематике), поскольку опасается еще больше испортить отношения с непредсказуемым американским президентом, хотя фактически играет решающую роль.

Европа хочет вернуть Трампа в переговорный процесс, чтобы дискуссия шла при его решающей роли, и, соответственно, именно американский президент нес ответственность за его итоги. Фото: CNP/AdMediaGlobal Look Press

Чем вызвана активизация европейцев? Американцы вполне откровенны в этом вопросе. У них ситуация несравнима с той, в которой находится Зеленский, а потому врать им особой нужды нет. По их сведениям, в Лондоне, Париже и Берлине осознают угрозу дальнейшего ухудшения ситуации на Украине зимой. Кроме того, источники NYT ожидают усиления российских ударов по украинской инфраструктуре в условиях дефицита ПВО. По их оценке, Россия готовит зимнее наступление против украинской инфраструктуры, в результате чего война примет еще более разрушительный (для Украины – прим. авт.) характер. Нервируют европейцев и предстоящие России парламентские выборы, после которых Москва может активизировать свои действия.

Почему Россию не устраивает такой формат "переговоров"

Одно лишь никак не устраивает европейцев. Как отмечает NYT, Россия пока почти не демонстрирует заинтересованности в серьезных переговорах с европейцами. По их словам, предыдущие попытки европейских представителей открыть дипломатические каналы Москва встречала прохладно.

А вот здесь мы вступаем на площадку европейского эгоизма и беспримерной тупизны. Эти источники рассматривают ситуацию по привычке только с одной стороны – со своей, заранее исключая из переговорного процесса позицию другой стороны и не воспринимая ни одного из аргументов России. Все, что до сих пор слышала Москва от европейцев, сводилось к новым санкциям, ограничениям и обещаниям победить Россию, в том числе на поле боя. С таких позиций со страной, которая выигрывает конфликт, переговоры не ведут. И было бы удивительно, если бы Москва отнеслась к идеям и инициативам европейцев, которые, напомним, создали уже чуть ли не десяток всякого рода коалиций в помощь Украине, иначе. А теперь они имеют наглость претендовать на то, чтобы стать участниками переговоров, явно не обращая, опять же, внимание на то, что кандидатуру посредника должны утвердить обе стороны. Собственно, американские журналисты также упустили этот момент в своем анализе ситуации.

Европейцы не воспринимают аргументы России. Фото: Daniel Torok/US White House/Global Look Press

Они лишь констатируют то обстоятельство, что европейцы озабочены этими вопросами еще и по той причине, что, по всей видимости, Европа будет нести значительную часть расходов на поддержку Украины и, вероятно, должна будет предоставить Киеву гарантии безопасности после заключения соглашения.

Скрытый смысл: Что на самом деле готовит Европа за спиной Трампа

А вот здесь американцы подводят к очень интересному моменту, который они отразить не догадались. Похоже, что европейцы уже приступили к подготовке создания нового военно—политического союза в Европе, о котором совсем неслучайно проговорился после встречи украинских послов в Киеве представитель бандеровского режима в Лондоне Валерий Залужный. Напомним, экс-главком ВСУ тогда раскритиковал сам Альянс, заявил, что Украина никогда в него не вступит, подчеркнул, что это ей и не надо, а вот какая-то новая среда безопасности, которую мог бы обеспечить собственный оборонный союз Европы с Украиной в составе его членов. Европейское не-НАТО – вот альтернатива постоянным обещаниям Зеленского вступить в Североатлантический альянс. А сам Залужный в таком случае альтернатива Зеленскому. Кстати, и требование о невступлении Украины в НАТО тогда можно будет выполнить, а, вернее, обойти.

Очень похоже, что европейцы приступили к реализации этого плана, рожденного, скорее всего, в Лондоне. И самого Трампа они во все тонкости, конечно же, не посвящают.

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