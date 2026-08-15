Максима Галкина* вывели на чистую воду: громкое заявление

Пока Алла Пугачева отдыхает в Юрмале, Максим Галкин* дает концерты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева с семьей сейчас живет в Юрмале. Пока 77-летняя певица отдыхает с дочкой Лизой и сыном Гарри, отец семейства Максим Галкин* активно работает. Он дает в Прибалтике концерты. Вот только репертуар иноагента слишком устарел.

Пятый муж Аллы Пугачевой ездит по миру с концертами для эмигрантов. Максим Галкин* веселит народ, как может. Правда, публика от его юмора сильно подустала.

Так, эмигрировавшая в Латвию Божена Рынска упрекнула артиста в халтуре. "Шутки про Латвию и латышей - самая точная, актуальная и остроумная часть концерта. Латыши смеются над собой..." - рассказала она.

После чего заявила об устаревшем репертуаре шоумена. "Пародирует Горбачева. В 2026 году. Все мои знакомые много лет подряд твердят: «Максиму* надо менять репертуар. Ну куда ему шутить про сортиры?»" - поделилась вдова Игоря Малашенко в блоге.

Иноагента упрекнули в халтуре Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Божена отметила, что зрители хотят посмеяться. Иноагент стремится угодить всем поколениям, национальностям и даже взглядам.

После чего упрекнула комика: "Андрей Миронов тоже мог бы всю сценическую жизнь просвистать скворцом. Но он сыграл Ханина у Алексея Германа. И за привычным блеском обнаружилась человеческая бездна. Галкин* же к этой территории не приближается".

Рынску расстраивает тот факт, что удел иноагента - шутки про сортиры, и он не собирается менять свой репертуар из-за большого отклика у публики. "Считает, раз драма не оплачивается, то и смысла нет. Но кроме банковского счета есть же еще и гамбургский... Я совершенно бессильна перед аргументом «зато полный зал»", - резюмировала она.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов