Белая стрекоза шизы: Как теряют связь с реальностью Николай Воронов, Дана Борисова, Дмитрий Позов и другие звезды

Николай Воронов

Большая слава, деньги и успех — это и большая ответственность. И нагрузки, в том числе и психологического характера. Не каждый может справиться со стремительно растущей популярностью, оставаясь трезвым, прежде всего, к самому себе. И зачастую крышу знаменитостям сносит не только в переносном смысле. В обзоре KP.RU — несколько печальных случаев, когда психика артистов и телеведущих попросту не справлялась с давлением и громом медных труб.

Николай Воронов

Песню этого парня в нулевые слышали ну точно. Абсурдистская конструкция «Белая стрекоза любви» (есть версия, что так зашифрован эякулят, но на самом деле музыкант вдохновлялся только природой) Николая Воронова стал вирусной настолько, что артиста стали активно звать на ТВ, интервью, вечеринки и фотографироваться. А ведь тогда эксцентричному очкарику, амбассадор «задротов» в России было всего 16. При том, что писать музыку он начал еще раньше.

Будущий хит про жужжащую любовь он написал 11 лет (!), а первый этюд для фортепиано — аж в 8 лет (!!). Впервые он исполнил «Стрекозу» в 2004 году в школе в дубнинской школе, где учился. Однако в интернет ролик попал в 2008 году — и мгновенно стал вирусным. Парень, бренчащий на синтезаторе со взъерошенными волосами городского сумасшедшего, конечно, прославился — и попал в шоу пародий «Точь-в-точь», и в «Давай поженимся!», и даже на «Евровидение» от России отбирался (занял 11 место), и потом договорился с The Quest Pistols, что коллектив будет исполнять его хит.

Еще пять лет назад композитор и вокалист признавался, что «живет с родителями и дедушкой в старой пятиэтажке на северо-востоке Москвы», а в «квартире, в которой уже давным-давно никто не убирался и не делал ремонт, Николай занимает тесную комнатушку». В 2023 году Воронов вернулся в эфир, чтобы исполнить свой главный хит в «Новогодней ночи» на Первом канале. Именно тогда и поползли слухи о проблемах с психическим здоровьем парня. Его вид и поведение насторожили публику. И вот, в свежем интервью психиатру и наркологу Василию Шурову музыкант признался, что у него в медкарте с детства стоит весьма серьезный диагноз. И первый раз в Кащенко его отвезли в 12 лет, когда родители заметили нездоровый интерес парня к газовой плите. Впрочем, Николай считает, что это лишь происки матери, что хочет привязать его к себе навсегда.

— Диагноз «шизофрения» у меня стоит с 10 лет, — рассказал он. — Но он стоит ошибочно, потому что у меня были тяжелые отношения с матерью: она била меня ни за что с шести лет, в результате чего я, конечно, дергался. И когда мама привела меня к психиатрам, тики я преувеличивал, потому что надеялся, что врачи спасут от нее. Не знал, куда деваться. Теперь меня не бьют, но так же [дома] критикуют.

Тем не менее, Воронов в больнице не лежит — он гастролирует по России, выступает на различных мероприятиях, дает интервью и зарабатывает.

— Я стою на учете в диспансере (психоневрологическом), получаю лечение, — говорит Николай. — Но я не нахожусь в тисках, имею право отказаться от этого лечения. Но мама запрещает мне это делать — говорит, что выгонит из дома. Ей это выгодно. Мы обсуждали этот момент, после чего она вызывала санитаров, врала им, что я не работаю, и меня госпитализировали.

На опасения врачей по поводу усугубляющих факторов Воронов отвечает строго: не пью. Ну почти.

— Наркотики никогда в жизни не принимал, для меня это опасно, боюсь «влюбиться», — честно признал артист. — Когда я работаю за диджейским пультом, меня часто спрашивают: «Николай, вы под какими грибами?». А я не под грибами, я сам такой! Что касается алкоголя, выпиваю коньяк. Но это идет с детства — в 15 лет в Турции с мамой пил безалкогольное пиво. Теперь вот могу выпить 30, 50 или 150 граммов коньяка (что никак не сочетается с терапией и приемом лекарственных препаратов, назначенных психотерапевтом — Авт.). Что это дает? Вкус. Чувствую — и мне от него кайфово.

Дана Борисова

Дана имела проблемы с запрещенными веществами

О проблемах с Даной Борисовой стало известно уже давно. Достаточно посмотреть на актуальные фото ведущей и сравнить их с кадрами передачи «Армейский магазин», который она вела. И дело вовсе не в том, что прошло время. Не секрет, что Дана имела проблемы с запрещенными веществами, ей активно старался помогать Андрей Малахов (в 2017 году в эфире прозвучала новость про попытку суицида Борисовой, а в 2014 году артистку госпитализировали после применения несанкционировнного препарата для диабетиков в целях похудения,), но годы рок-н-ролльного стиля жизни не могли пройти даром. В результате проблемы с психикой начались и у нее, и у дочери. Диагноз: биполярное расстройство.

— Когда у меня на съемках шоу «Сокровища императора» закончились таблетки от биполярки, и я начала бросаться на людей, — призналась Дана в августе текущего года. — Я сходила с ума и сводила с ума всех окружающих. В какой-то момент все стало настолько ужасно, что я попросилась домой, и меня с проекта отпустили.

Ведущая раскрыла, что проходит курс лечения — и на этом фоне отказывается от участия во всех продолжительных шоу. После восстановления Борисова намерена вернуться на ТВ. Ситуация усложняется проблемами с дочерью — Полина Борисова, начавшая экспериментировать со внешностью довольно рано (тату, пирсинг, улучшение внешности, а также те же самые, что и у мамы, уколы), с мамой не общается. И тоже заработала проблемы — и ментальные, и с весом. В начале 2026 года стало известно, что Полина оказалась в психиатрической больнице.

— Я легла в больницу из-за ухудшения состояния — у меня уже год как диагностировано биполярное расстройство, но сейчас врачи сомневаются в этом вердикте, — подтвердила девушка. — Думают, что это пограничное расстройство личности. Мама знает, она меня сюда и положила после одного инцидента. Я очень долго страдала из-за парня, только сейчас отпустило, выматывала себя постоянной работой и съемками и выгорела, довела себя до ужасного состояния и внешнего вида. Лечусь капельницами, таблетками и сессиями.

Через несколько месяцев — уже в мае текущего года — Полина сообщила, что прошла курс лечения. За два месяца в клинике Борисова-младшая похудела на 11 килограммов, все это время не пила, не курила, следила за питанием, читала книги и готовилась к экзаменам. 27 августа девушке исполняется 18 лет.

Юлия Ахмедова

Как бы парадоксально это ни звучало, но именно комики нередко страдают от депрессии. Неужели так много шутят, что вышучивают весь запас позитива? Ответы могут быть разными и каждый раз индивидуальными. Так или иначе, одна из ярких фигур российской комедии Юлия Ахмедова (капитанила в КВН, развивала стендап одной из первых, продюсировала шоу на ТНТ, писала сценарии к сериалу «Универ» и шоу Comedy Woman, судила «Открытый микрофон» и «Танцы», открыла стендап-клуб в центре Москвы) всегда говорила со сцены о проблемах с самооценкой, различных «загонах» и клинической депрессии. Смешливая, как казалось по эфирам, девушка долго не могла найти любовь, гармонию внутри себя, изматывающее напряжение завершалось срывами — и в итоге Юлия заработала биполярное расстройство личности, о чем подробно рассказала еще в 2020 году.

— Я попала в отделение [психиатрической клиники] для суицидников, — говорила Ахмедова. —У меня не было попытки, потому что когда у тебя сильная депрессия, то вообще нет энергии. Я могла не вставать неделями, чтобы просто почистить зубы. И когда ты в этом состоянии, ты не можешь покончить жизнь самоубийством, потому что это физическое и душевное усилие, на которое ты не способен. Но самоубийство было навязчивой идеей. Я пошла к психологу, и она меня сразу же в этот день отправила в больницу к знакомому психиатру. Это было так тяжело. Я начала думать, ну вот я в психушке...

Юлия Ахмедова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Из-за биполярного расстройства Ахмедова перестала заключать контракты по работе, потому что боялась подвести людей, ведь поведение было нестабильным. И вот, почти шесть работы над собой, терапии и антидепрессантов — и только в июне текущего года комедиантка призналась, что серьезные успехи в этом деле появились. Победить демонов удалось!

— Я вышла из этого ада только на прошлой неделе, — признала Юлия. — Сейчас сплю, улыбаюсь и даже не верю, что еще недавно не видела смысла вставать с кровати.

Ближайшие концерты Юлии в Москве назначены на 22 и 29 августа.

Дмитрий Позов

Самый безобидный и добрый из четверки «импровизаторов» Дмитрий Позов тоже перенес нелегкие испытания. За короткий промежуток времени он пережил потерю отца, уход жены и справиться со стрессом самостоятельно не сумел — на фоне алкогольной зависимости у артиста развилась тяжелая клиническая депрессия. Пришлось обращаться к специалистам.

В мае 2025 года комик признался, что находится на лечении.

— Начал пить — и скандалы, скандалы, скандалы, — сообщил он. — Несколько раз поверил, что все может получиться, что мы с Катей справимся и услышим друг друга. Но все — иллюзия. И вот я живу один в съемной хате. Точнее, конкретно сейчас я живу в психушке. Пора остановиться. Пора пересобрать себя, отыскать новые смыслы и идеи. Привести себя в порядок физически и психологически. Поэтому исчез на время. Лежу в психушке. Есть модное слово рехаб, но как черта ни называй... Я не смог помочь себе, но очень надеюсь, что моя честность поможет кому-то из вас. Лучше вовремя и осознанно обратиться к специалисту. Нет, не лучше — это единственный шанс. Ну а я надеюсь, что, оттолкнувшись от самого дна, смогу все преодолеть.

Признав проблемы, артист попросил не докучать ему и его бывшей жене расспросами.

— Отнеситесь с пониманием к личной жизни взрослых людей, — написал Дмитрий. — Не лезьте к Кате и ко мне с сочувствием, советами и тем более осуждениями. Мы сами во всем разберемся. Или не разберемся. Но тоже сами. Я очень надеюсь на вашу человечность и воспитанность.

Дмитрий Позов

Выписка случилась в конце мая 2025 года — просветленный Позов поделился с подписчиками откровениями и даже слегка погрустил, что покинул медицинское учреждение, где начался путь исправления.

— Меня выписали! Я еду домой, — радостно оповестил комедиант. — Удивительное ощущение. Я уходил и даже чуть грустно стало. Потому что приезжал я в таком ужасном состоянии, и улучшения мои, видимо, прочно теперь ассоциируются с этим местом. Иллюзий, что все позади, нет. Я отдохнул, я жил две недели в режиме постоянных процедур, покоя, прогулок в парке под птичек. Сейчас я ворвусь в жизнь, и будет сложнее. Впереди еще очень долгое лечение, таблетки, консультации, работа над собой. Но я постараюсь пройти это до конца.

Перекочевавшее с ТНТ на СТС шоу «Импровизация», где снимается Дмитрий Позов, было переназвано в «Импровизаторы», потом отправлено в интернет и теперь всплыло на НТВ — новые выпуски комедийного проекта можно ждать уже осенью.

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