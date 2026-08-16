Среди вымерших предков людей попадались гиганты ростом под 2 метра

Некоторые денисовцы вымахивали под 2 метра

Люди нашего вида - Homo sapiens, которых в доисторические времена представляли кроманьонцы, периодически скрещивались с людьми, как минимум, двух других видов - неандертальцами (Homo neanderthalensi) и денисовцами (Denisovans или Denisova hominins).

Около 40 тысяч лет назад – может, чуть позже, а может, чуть раньше – и те, и другие «братья по разуму» вымерли по каким-то до сих пор не проясненным причинам. Но оставили в наследство потомкам – нашим предкам - свои гены. Иной раз это наследство шокирует даже ученых, которых трудно чем-либо удивить. Оно, в прямом смысле слова, ни в какие ворота не лезет.

Например, японские и китайские антропологи, ведомые Йосуке Каифу (Yousuke Kaifu) из Токийского университета (University of Tokyo) недавно обнаружили, что берцовые кости и челюсти, когда-то поднятые с морского дна в проливе Пэнху между Тайванем и материковым Китаем, принадлежат денисовцам, которые были ростом – трудно поверить - под два метра. О чем ученые сообщили в статье, размещенной на сайте препринтов bioRxiv.org.

Берцовые кости гигантов-денисовцев

А ведь считалось, что денисовцы были хоть и большеголовыми, но низенькими и коренастыми – чуть более мускулистыми и рослыми, чем их близкие родственники неандертальцы, которые редко «вымахивали» выше 165 сантиметров.

Принадлежность костей нашим вымершим предкам помог выявить генетический анализ – да, примерно 45 тысяч лет назад они были частями ног гигантов-денисовцев, рост которых на 20 сантиметров превышал рост современного среднестатистического мужчины. Богатыри. Такие бы выделялись даже в нынешней толпе, как Валуев среди коллег-депутатов. Не говоря уж о современниках этих дылд – они были бы им по грудь.

След, который, возможно, оставил 5-метровый китаец

Что спровоцировало гигантизм, авторы «открытия» не знают. Возможно, и самих денисовцев, и их мозг укрупнило усиленное и более сытное белковое питание, которое в свое время – 2 миллиона лет назад – способствовало тому, что наши более далекие предки - Homo erectus – тщедушные заморыши, внешне мало чем отличавшиеся от обезьян, вдруг превратились в статных красавцев, прибавили в весе и резко подросли. Аж на несколько десятков сантиметров. Примерно тогда же предки научились готовить пищу – главным образом мясо – на огне, который еще не умели разводить, но старательно поддерживали. Вспомните душещипательную историю «Пещерного мальчика», рассказанную французским писателем Эрнестом Д’Эрвильи.

Конспирологи - из числа наиболее полоумных, не задумываясь о причинах феномена, предполагают, что в процессе эволюции акселерация могла происходить несколько раз. Мол, в итоге, она привела к появлению людей куда более высоких, чем те «аномальные» денисовцы, оставившие свои берцовые кости на дне моря. То есть, библейские мифы о нефилимах – допотопных исполинах – могут иметь под собой реальную основу. По мнению, конспирологов, конечно.

Гигантский каменный топор – инструмент пещерного великана

КСТАТИ

Да, были люди в наше время…

В 2016 году на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу недалеко от деревни Пинъянь были обнаружены удивительные, мягко говоря, следы. О находке тогда сообщило китайское информационное агентство Sina. Опубликовало фото.

Следы отпечатались в глине, которая со временем – каким точно не известно - превратилась в твердую породу.

По форме отпечатки напоминают следы, оставленные человеческими ступнями. Но они были примерно в 2,5 раза крупнее. Размер – от пятки до кончика большого пальца - более 60 сантиметров. Если ступал действительно человек, то его рост должен быть порядка 5 метров.

В 2023 году во время раскопок на склоне холма в долине Медуэй (Medway Valley) в английском графстве Кент археологи из Института археологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCL Institute of Archeology) обнаружили два огромных каменных топора.

Топоры – ручные - так называемые рубила, но необычайно огромные и тяжелые. Длина – около 30 сантиметров, выточены из кремния. Теми, что гораздо меньше, предки разделывали туши животных, снимали шкуры.

Кто работал «аномальными» топорами и какой силой обладал, ученые затруднились ответить. Не исключено, что столь громоздкими рубилами что-то или кого-то рубли люди, значительно превосходившие по размерам обыкновенных.

Кто знает, возможно, конспирологи и не такие уж полоумные.

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