Британия и так больше многих других стран НАТО непосредственно вовлечена в боевые действия на Украине Фото: REUTERS.

The Sunday Times сообщила, что киевский режим в последнее время начал использовать для атак по целям в глубине России новые реактивные дроны. Конечно, не собственного производства: как бы на Украине ни хвастались успехами в создании беспилотников, БПЛА на реактивной тяге там пока не создали. «Птички», о которых пишет газета, называются Nyan и прилетели в Незалежную прямиком с завода в английском Уилтшире, где их собирает компания Callen-Lenz. По данным издания, они уже активно применялись в ходе ударов по нескольким нашим важным объектам, включая НПЗ в Волгограде и Ярославле.

The Sunday Times приводит слова некого вэсэушника, который якобы утверждает: «Когда мы их запускаем, то всегда говорим - «Боже, храни короля». Даже и не определить, чего в этой фразе больше - лакейства или вранья. Скорее всего, и то, и другое в наличии, потому что природное.

Как бы то ни было, использование противником британских наступательных вооружений развязывает нам руки для ответа. Вот и отставной маршал авиации Грег Бэгвелл с опаской заявляет The Sunday Times, что Россия получила основание считать заводы по производству этих дронов в Великобритании «законными целями».

Совершенно очевидно, что Британия и так больше многих других стран НАТО непосредственно вовлечена в боевые действия на Украине. Присутствие там ее инструкторов и даже бойцов спецназа было подтверждено официально. Да и британские ракеты дальнего действия Storm Shadow тоже в немалых количествах поставлялись бандеровскому режиму. И запускать их помогали специалисты из Соединенного королевства. Однако, как признает сама The Sunday Times, переломить ход конфликта это так и не помогло.

Сей вывод перекликается с другой новостью с Альбиона. Военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала признал, что Россия превосходно держит удар на поле боя. Более того, «к изумлению США и Запада в целом», начала превосходить его по объему производства. Запад принялся с удвоенной энергией вводить все новые санкции и организовывать атаки на инфраструктуру РФ, но этот план оказался провальным, отметил эксперт. «Российская экономика с ее огромными ресурсами не перегружена ни в каком из сценариев, на которые Запад, похоже, надеялся», - приходит к выводу Меркурис.

Так что вряд ли помогут Киеву и новые английские беспилотники. А вот «англичанка» пусть готовится - надоело терпеть ее гадости.

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