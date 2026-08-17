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Политика17 августа 2026 21:01

Новости СВО на Украине и боевая сводка на 18 августа: В Одессе Дарт Вейдер забыл русский язык, в Баку Ющенко сделал странный подарок, в Киеве жене Зеленского создали ореол

«КП» публикует боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 18 августа
Игорь ЯКУНИН
Елена Зеленская, жена лидера незалежной, обладает «золотым правом вето» в политике и влияет на принятие решений Владимира Зеленского. Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елена Зеленская, жена лидера незалежной, обладает «золотым правом вето» в политике и влияет на принятие решений Владимира Зеленского. Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 18 августа:

1. Новости с передовой: освобождены два поселка

2. Новобранцев ВСУ помечают желтым, чтобы не жалеть

3. Агент Киева попался в Севастополе

4. «Нафтогаз» остался без газа

5. Жена Зеленского решает многое, но тихо

6. Ющенко сделал Алиеву странный подарок

7. Большинство депортированных из Польши - украинцы

8. Одесский Дарт Вейдер забыл русский язык

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 18 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» выбили из рядов ВСУ до 260 боевиков. Поражены пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы и РЛС контрбатарейной борьбы.

«Южная» группировка войск нанесла противнику такой урон: до 205 человек, БТР из Франции VAB и 29 автомобилей.

Силы «Запада» вывели из стоя более 210 военнослужащих. Подбиты бронемашина, 18 автомобилей и две станции РЭБ.

Подразделения «Центра» освободили Андреевскую Общину в ДНР. Потери ВСУ составили свыше 390 солдат и офицеров. Утилизированы две бронемашины, 11 автомобилей и САУ «Krab» польского производства.

Штурмовики «Востока» взяли под контроль Новосолошино Запорожской области. Противник потерял более 345 бойцов. А также танк, две бронемашины и девять автомобилей.

Бойцы «Днепра» уничтожили до 40 националистов. Сожгли 19 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и четыре реактивных снаряда систем залпового огня. Поразили 797 дронов.

Офицеры ВСУ помечают новобранцев

Офицеры ВСУ помечают новобранцев

Фото: REUTERS.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 18 АВГУСТА

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Новобранцев помечают желтым и не жалеют

Офицеры ВСУ помечают новобранцев желтой изолентой на военной форме. Командир отделения группировки «Восток» с позывным Шах рассказал «Звезде»: «Желтые изоленты – это у них мобилизованные. Те, кого на улицах поймали, насильно притащили». Такие бойцы лишены возможности отступить. Когда они пытается оставить позиции, их расстреливают. А тела убитых новобранцев для сокрытия военных преступлений стараются сжечь. Все актуальнее призыв: «А ты записался добровольцем?»

Агент Киева попался в Севастополе

В ФСБ сообщили: житель Севастополя по заданию украинских спецслужб готовил тайники с компонентами взрывных устройств. Также он собирал данные о российских военных объектах. 54-летнего крымчанина СБУ завербовала через Telegram. В одном из заложенных им схронов в лесополосе у Севастополя силовики обнаружили почти полкило взрывчатки на основе гексогена и электродетонатор. Агент СБУ может сесть на пожизненное за госизмену. А мог бы барабульку на набережной удить.

Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Кадр из видео ЦОС ФСБ России

«Нафтогаз» остался без газа

Украинский «Нафтогаз» опечален. Его ключевые объекты прекратили работу из-за значительных повреждений. Всего повреждена чертова дюжина инфраструктурных объектов за одну неделю. В компании признают: серьезно разрушены оборудование и производственные мощности, потерян объем добычи. С начала августа компания добычу нефти и газа на востоке Украины прекратила – после поражения газодобывающих комплексов в Харьковской и Полтавской областях. Кизяки вам в помощь.

Жена Зеленского рулит отставками

Елена Зеленская, жена лидера незалежной, обладает «золотым правом вето» в политике и влияет на принятие решений Владимира Зеленского. «РБК-Украина» сообщает, что Зеленская «никогда не лезла в политику, но степень ее влияния на супруга не стоит недооценивать». Источник издания заявил: «Заблокировать человека или идею она может вполне. У нее «золотое право вето». В публикации также говорится: «Она балансирует президента, по крайней мере, насколько его можно сбалансировать». А он по канату идет в никуда?

Ющенко присвоил Алиеву липовое звание

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев встретился с бывшим лидером незалежной Виктором Ющенко. Третий президент самостийной зачем-то прилетел в Баку. На своей странице в X Алиев написал: «Мы поделились добрыми воспоминаниями, связанными с нашим знакомством, продолжающимся более 20 лет, вспомнили о совместной работе, направленной на укрепление азербайджано-украинских отношений, провели обмен мнениями о перспективах связей». Алиев получил от Ющенко сертификат почетного гражданина города Ирпень. Ну все, жизнь удалась, теперь можно ездить на Днепр на рыбалку без лицензии.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Большинство изгнанных из Польши иностранцев - украинцы

Варшава за шесть месяцев 2026-го года выслала 6 тысяч иностранцев. Больше всего среди изгнанных граждан Украины. Замглавы МВД Польши Мачей Душчик подчеркнул, что каждая депортация сопровождается временным запретом на въезд не только в Польшу, но и в другие государства Шенгенской зоны. А кто же вам будет селедку разделывать и сортиры ваши мыть – неужели посланцы Ближнего Востока?

Одесский Дарт Вейдер онемел

В Одессе продолжают изгаляться над памятниками. В городе-герое сняли табличку на русском языке с памятника Дарту Вейдеру. Памятник этот установили 11 лет назад на базе монумента Владимиру Ленину. Тогда немного подрихтовали Ильича – и вот уже привет «Звездным войнам». В движении «Деколонизация. Украина» пояснили, что табличку демонтировали после обращения активистов в администрацию Хаджибейского района города. Так тошнит от русского языка, что даже фаршмак кушать не могут, и мечи поднять не в силах.