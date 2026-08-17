Елена Зеленская, жена лидера незалежной, обладает «золотым правом вето» в политике и влияет на принятие решений Владимира Зеленского. Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 18 августа:

1. Новости с передовой: освобождены два поселка

2. Новобранцев ВСУ помечают желтым, чтобы не жалеть

3. Агент Киева попался в Севастополе

4. «Нафтогаз» остался без газа

5. Жена Зеленского решает многое, но тихо

6. Ющенко сделал Алиеву странный подарок

7. Большинство депортированных из Польши - украинцы

8. Одесский Дарт Вейдер забыл русский язык

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 18 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» выбили из рядов ВСУ до 260 боевиков. Поражены пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы и РЛС контрбатарейной борьбы.

«Южная» группировка войск нанесла противнику такой урон: до 205 человек, БТР из Франции VAB и 29 автомобилей.

Силы «Запада» вывели из стоя более 210 военнослужащих. Подбиты бронемашина, 18 автомобилей и две станции РЭБ.

Подразделения «Центра» освободили Андреевскую Общину в ДНР. Потери ВСУ составили свыше 390 солдат и офицеров. Утилизированы две бронемашины, 11 автомобилей и САУ «Krab» польского производства.

Штурмовики «Востока» взяли под контроль Новосолошино Запорожской области. Противник потерял более 345 бойцов. А также танк, две бронемашины и девять автомобилей.

Бойцы «Днепра» уничтожили до 40 националистов. Сожгли 19 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и четыре реактивных снаряда систем залпового огня. Поразили 797 дронов.

Офицеры ВСУ помечают новобранцев Фото: REUTERS.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 18 АВГУСТА

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Новобранцев помечают желтым и не жалеют

Офицеры ВСУ помечают новобранцев желтой изолентой на военной форме. Командир отделения группировки «Восток» с позывным Шах рассказал «Звезде»: «Желтые изоленты – это у них мобилизованные. Те, кого на улицах поймали, насильно притащили». Такие бойцы лишены возможности отступить. Когда они пытается оставить позиции, их расстреливают. А тела убитых новобранцев для сокрытия военных преступлений стараются сжечь. Все актуальнее призыв: «А ты записался добровольцем?»

Агент Киева попался в Севастополе

В ФСБ сообщили: житель Севастополя по заданию украинских спецслужб готовил тайники с компонентами взрывных устройств. Также он собирал данные о российских военных объектах. 54-летнего крымчанина СБУ завербовала через Telegram. В одном из заложенных им схронов в лесополосе у Севастополя силовики обнаружили почти полкило взрывчатки на основе гексогена и электродетонатор. Агент СБУ может сесть на пожизненное за госизмену. А мог бы барабульку на набережной удить.

Кадр из видео ЦОС ФСБ России

«Нафтогаз» остался без газа

Украинский «Нафтогаз» опечален. Его ключевые объекты прекратили работу из-за значительных повреждений. Всего повреждена чертова дюжина инфраструктурных объектов за одну неделю. В компании признают: серьезно разрушены оборудование и производственные мощности, потерян объем добычи. С начала августа компания добычу нефти и газа на востоке Украины прекратила – после поражения газодобывающих комплексов в Харьковской и Полтавской областях. Кизяки вам в помощь.

Жена Зеленского рулит отставками

Елена Зеленская, жена лидера незалежной, обладает «золотым правом вето» в политике и влияет на принятие решений Владимира Зеленского. «РБК-Украина» сообщает, что Зеленская «никогда не лезла в политику, но степень ее влияния на супруга не стоит недооценивать». Источник издания заявил: «Заблокировать человека или идею она может вполне. У нее «золотое право вето». В публикации также говорится: «Она балансирует президента, по крайней мере, насколько его можно сбалансировать». А он по канату идет в никуда?

Ющенко присвоил Алиеву липовое звание

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев встретился с бывшим лидером незалежной Виктором Ющенко. Третий президент самостийной зачем-то прилетел в Баку. На своей странице в X Алиев написал: «Мы поделились добрыми воспоминаниями, связанными с нашим знакомством, продолжающимся более 20 лет, вспомнили о совместной работе, направленной на укрепление азербайджано-украинских отношений, провели обмен мнениями о перспективах связей». Алиев получил от Ющенко сертификат почетного гражданина города Ирпень. Ну все, жизнь удалась, теперь можно ездить на Днепр на рыбалку без лицензии.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Большинство изгнанных из Польши иностранцев - украинцы

Варшава за шесть месяцев 2026-го года выслала 6 тысяч иностранцев. Больше всего среди изгнанных граждан Украины. Замглавы МВД Польши Мачей Душчик подчеркнул, что каждая депортация сопровождается временным запретом на въезд не только в Польшу, но и в другие государства Шенгенской зоны. А кто же вам будет селедку разделывать и сортиры ваши мыть – неужели посланцы Ближнего Востока?

Одесский Дарт Вейдер онемел

В Одессе продолжают изгаляться над памятниками. В городе-герое сняли табличку на русском языке с памятника Дарту Вейдеру. Памятник этот установили 11 лет назад на базе монумента Владимиру Ленину. Тогда немного подрихтовали Ильича – и вот уже привет «Звездным войнам». В движении «Деколонизация. Украина» пояснили, что табличку демонтировали после обращения активистов в администрацию Хаджибейского района города. Так тошнит от русского языка, что даже фаршмак кушать не могут, и мечи поднять не в силах.