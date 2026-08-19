Торжественное открытие мемориала Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Большая арктическая экспедиция московских школьников и студентов, о которой «Комсомолка» много писала в последнее время течение последнего времени, имеет множество научных, культурных и исторических итогов. Отряд «Исследователи Арктики» прошел 115 километров по западной части Таймыра, взял более 150 проб растений, почвы, воздуха, воды по заданию 11 ведущих научных организаций. Отряд «Хранители истории» восстановил полностью две стелы и частично одну на кладбище полярников на мысе Челюскин. С этим мемориалом связан и еще одни — неожиданный итог.

Вечную мерзлоты пришлось крушить несколько часов без перерыва Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025-м предыдущая группа «Хранителей» во время восстановительных работ обнаружила три безымянные могилы — на них не было ни памятников, ни табличек. Кто был захоронен в них, когда и по каким причинам умер — абсолютно не известно.

Руководители Большой арктической экспедиции обратились в Следственный комитет, чтобы специалисты помогли раскрыть тайну. И вот в этом году на мыс Челюскин по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина прибыл спецпредставитель комитета. Следователь-криминалист ГСУ СК РФ по Красноярскому Краю и Республике Хакасия Николай Мальцев провел эксгумацию. Он установил, что безымянных могил на самом деле не не три, а две - третья оказалась пустой. Возможно останки были вывезены много лет назад. Инструкторы Большой арктической экспедиции-2026 и местные пограничники всячески помогали следователю в работе. А она оказалась нелегкой даже для опытного специалиста. Извлечение тела из одного захоронения заняло почти сутки. Тело мужчины, который, как предполагается, был захоронен в 1930-х годах и возможно имел отношение к основанию метеостанции, оказалось намертво замуровано в ледяном саркофаге.

Останки извлечены из вечной мерзлоты Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Поскольку мы занимались восстановительными работами, у нас было необходимое оборудование, - рассказывает руководитель отряда «Хранители истории» БАЭ-2026 Кирилл Усанов. - Пришлось долго крошить вечную мерзлоту перфораторами, чтобы подвести под один конец ледяного саркофага трос и попробовать вытянуть гроб подъемный краном, который предоставили местные пограничники.

- Работали до полного изнеможения, - добавляет Денис Дмитриев, один из руководителей команды «Исследователи Арктики». — И сам следователь, и мы - двое инструкторов БАЭ, и даже журналист «Комсомольской правды» Женя Сазонов, который находился в экспедиции с самого начала. Хотя его задача заключалась в проведении фото и видеосъемки.

Восстановленный мемориал советским полярникам на мысе Челюскин Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но просто стоять и смотреть, как работают другие было, как минимум, нечестно… Спустя несколько часов вечная мерзлота поддалась и с третьей попытки гроб удалось поднять на поверхность. Затем всю ночь работали тепловые пушки в специально возведенном шатре, чтобы растопить саркофаг. Останки в ледяном массиве весили около тонны — транспортировать их с мыса Челюскин в поселок Хатанга на вертолете 640 километров в таком виде было просто невозможно… Только под утро все работы были завершены.

Сейчас останки уже доставлены в Красноярск. Специалисты проводят серию экспертиз, чтобы установить имена погибших и раскрыть тайну их гибели.

«КП» обязательно расскажет, чем завершилась эта история, обязательно назовет имена и фамилии людей, отдавших жизни за освоение Севера. Явно, что их судьбами кроется не только трагичная, но, возможно, и в чем-то светлая история.

Мы в долгу у тех, кто подарил нам Русский Север, поэтому мы должны хранить о них память. И очередной шаг в сохранении этой памяти сделан Следственным комитетом России при поддержке Большой арктической экспедиции и при участии «Комсомольской правды».

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