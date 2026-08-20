Климова платит 2 млн рублей за школу дочери, а дети Николаева и Безрукова учатся бесплатно: во сколько обходится образование звездных детей

У Ксении Бородиной старшая дочь идет в выпускной класс, младшая — в четвертый. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Многие знаменитости живут в элитных подмосковных поселках. Поэтому часто дети звезд посещают частные школы, которые расположились по соседству с загородными домами обеспеченных и знаменитых. Рассказываем, в какие частные школы звезды поведут своих первоклашек в этом году. А также какие цены в новом учебном году в популярных у артистов школах на подмосковных элитных направлениях.

Во всех этих школах похожие вип-условия: малая наполняемость классов ради индивидуального подхода (в среднем от 15 до 20 учеников); при желании ребенок может остаться на полный день (с ним будут заниматься — домашка, бассейн, прогулки, кружки и секции); в старших классах индивидуальные планы обучения с учетом выбора специальности и вуза; охрана; приличное оснащение — компьютерные классы, роботехника, бассейны, спортзалы; питание как в ресторане.

1 млн. рублей — за учебный год за одного ребенка

Наталья Подольская и Владимир Пресняков в этом году ведут младшего сына Ивана в 1-й класс, а старшего Артемия — в 5-й. Музыканты выбрали для детей частную школу и уже убедились в преимуществах — одно из главных для родителей с ненормированным рабочим днем: домашку делают в школе, учителя объясняют дополнительно, когда нужно. Наталья Подольская объяснила и другие преимущества, важные для их семьи: «Небольшие классы, в нашем всего 18 человек. На учебу и обратно домой детей возит школьный автобус, что для нас удобно — сына забирают на остановке у дома». Подольской нравится, что педагоги всегда на связи и готовы позаниматься дополнительно при необходимости. Певица отмечает, что, несмотря на то, что школа частная, она не замечает разделения детей по уровню дохода родителей: «Школа платная, но не с самым высоким ценником по Москве, так что контингент детей довольно разный. Я ни разу не слышала от сына, чтобы он рассказывал, как его одноклассники меряются друг перед другом достижениями или доходами родителей». В школе «Ника» старшеклассники учатся по индивидуальному плану, есть профили по интересам для подготовки в вузы.

В этом году Пресняков и Подольская ведут младшего сына в 1-й класс, старшего в 5-й. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

1,8 млн. рублей — за учебный год за одного ребенка

Блогер Оксана Самойлова в прошлом сентябре сообщила, что ее добавили в 9 школьных чатов — на двух языках. Тогда у нее было три дочки-ученицы, а в этом году прибавится еще один ученик 6-летний сын Давид — значит, плюс еще два чата. Оксана напоминает: «Школьная заварушка начинается, всем родителям терпения, и всем деткам сил и хороших оценок». Дети Оксаны Самойловой и рэпера Джигана учатся в Russian International School в Барвихе. Учебные пособия и основную форму дети получают в школе, родители докупают необходимую канцелярию и дополнительные вещи. Если в школе от одной семьи обучается больше одного ребенка, то родители получают скидку, поэтому у многодетной семьи стоимость года обучения на одного ребенка получается меньше, чем у остальных.

Оксана Самойлова и Джиган в разводе, но в школу собираются вместе с детьми. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В этой школе половину учебного дня детей учат по российской образовательной программе, затем начинается второй блок — международный, основанный на английской учебной программе. Все это вперемежку с прогулками, секциями и кружками. Обещают — никаких перегрузок нет, за этим следят психологи. Есть — театральная студия, шахматный и исторический клуб, столярная мастерская, клуб рукоделия, изо-студия, музыкальная школа, робототехника, IT-клуб, студия инженерии, ментальная арифметика, балет, футбол, карате, ЛФК и другие дополнительные занятия. Как и во всех частных школах поступление — после тестирования, а здесь оно на двух языках.Во время болезни или отпуска — проведут дистанционные занятия.

990 тыс. руб. — за учебный год за одного ребенка

В гимназию им. Е.И. Примакова 1 сентября пойдут больше всего наследников знаменитостей. Среди учеников гимназии — дети Ксении Бородиной, Дмитрия Маликова, Леры Кудрявцевой, Кэти Топурии, Анны Банщиковой, внуки Надежды Бабкиной и многие другие. Дети учатся 10 месяцев, стоимость учебного года - 990 тыс. руб. Есть возможность проживания в пансионе — еще 900 тыс. руб. за год. Для призеров всероссийских олимпиад, детей, имеющих личные достижения в учебе, действуют гранты. В среднем 20% учеников (лидеров в учебе) в итоге занимаются бесплатно. В гимназии есть свои правила, например, ученики сдают телефоны при входе в учебное заведение. При этом у детей всегда есть доступ к учебным планшетам, связаться с родителями можно через ресепшн. Есть детский сад, в котором к школе дети знают английский язык на хорошем разговорном уровне. В школе билингвальная среда, так как некоторые уроки идут на английском языке. С детьми работают также педагоги-психологи. Время после уроков ученики проводят со сверстниками, друзьями, педагогами, тренерами — гуляют, занимаются дополнительно, ищут кружки по душе, ведут исследовательскую деятельность. Прямо в гимназии — более ста кружков, секций, объединений, допобразования.

1,9 млн руб. — за учебный год за одного ребенка

У Ломоносовской школы есть филиалы и в городе, и в Подмосковье. Стоимость по сравнению с прошлым годом подорожала в этом году на 10 тыс. руб. — теперь месяц учебы стоит 215 тыс. руб. У актрисы Екатерины Климовой уже трое детей закончили эту школу, осталась одна ученица — младшая Бэлла. Климовой нравится вовлеченность учителей в жизнь детей — они сообщают маме обо всех новостях, успехах или проблемах ребенка. В школе дети выполняют домашние задания — домой не несут несделанные уроки или тему, в которой не разобрались. У каждого ученика личная программа развития, в старших классах с учетом подготовки к поступлению в выбранный вуз. Консультируют психологи, логопеды. В этой школе учились старшие дети певиц Славы, Седоковой, а теперь и младшие наследники.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

У многих звезд дети учатся в общеобразовательных школах. Чаще всего, это наследники не деятелей шоу-бизнеса и блогеров, а актеров — Сергея Безрукова, Виктории Исаковой, Юлии Пересильд, Светланы Ивановой, Юры Борисова и других. Но и среди музыкантов есть исключения. К примеру, дочь композитора и исполнителя Игоря Николаева пошла не в частную школу, инициатором такого решения стала ее мама, актриса Юлия Проскурякова.

Проскурякова так объяснила свой выбор: «Решение отдать Веронику в обычную московскую школу принадлежит мне. Может, меня кто-то и осудит, я ни на что не намекаю, но мне бы хотелось, чтобы дочь в своем детстве видела разных людей, дружила с разными детьми, а не только с теми, у кого есть айфон определенной модели и знаменитые мама с папой. Чтобы она бывала на разных праздниках, ходила на ярмарки, на которые дети приносят собственноручно сделанные подарки и продают их максимум за 500 рублей, а все вырученные деньги отдают на благотворительность. Мы ведь с Игорем не знаем, какая жизнь ее ждет. Мы не вечные и не известно, сможем ли к моменту взросления Вероники соломки ей постелить, как-то помочь. Поэтому пусть она выйдет в жизнь и поймет, что работать работу — это сложно, и не все люди много зарабатывают, но от этого не заслуживают меньше уважения. Что все профессии важны и каждый человек хорош в чем-то своем. Моя цель — вырастить ребенка, здраво оценивающего окружающий мир, а не мажорку из обеспеченной семьи.

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