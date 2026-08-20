Федоров собрался в США, доказывать американским кураторам, что он будет гораздо полезнее Зеленского Фото: REUTERS.

Все-таки у практически всех прославившихся своими русофобскими заявлениями патриотов Украины есть одна общая черта. Они категорически против собственной мобилизации и их отправки на фронт. Сегодня он на посту, громит, обличает «ухилянтов», красиво излагает, что «умереть за ридну неньку» - долг каждого настоящего украинца. Но стоит только отправить его в отставку, как клокочущий и взрывающий все вокруг себя патриотизм быстро сходит на нет, а сам укропатриот забивается куда-то в уголок между диваном и креслом и старается не отсвечивать, чтобы не привлекать внимания и не стать «ухилянтом».

Именно так поступил экс-глава Офиса президента Украины и бывший всесильный «серый кардинал» при Зеленском Андрей Ермак. Громко обещавший в первый же день после своей отставки пойти на фронт, Ермак пристроился каким-то адвокатом помогать потерпевшим от войны, а недавно даже расширил с разрешения суда географию своих поездок по Украине. Если так пойдет и дальше, он и за границу выберется. А что, разве там нет потерпевших? Наверняка имеются.

Андрей Ермак передумал идти воевать Фото: REUTERS.

Примерно так же повел себя и экс-министр самого милитаристского ведомства Украины, Министерства обороны Михаил Федоров. Как сообщил депутат Рады от партии Порошенко* «ПЕС» Алексей «белаяслизь» Гончаренко*, Федоров получил бронь от мобилизации уже 18-го июля - спустя всего пару дней после своей отставки. Примечательно, что эту бронь ему выписали в благотворительном фонде «Восточная Европа», который был создан при непосредственном участии фонда всем известного Сороса** «Возрождение». А основана «Восточная Европа» была американским фондом «Евразия» (Eurasia Foundation), созданным на средства не менее всем известного агентства США USAID.

Гончаренко* уже издевательски поглумился над экс-министром и спросил, почему тут не подпишет контракты, например, пехотно-штурмовой на 14 месяцев. Ведь там якобы самая большая в мире зарплата штурмовика. Да по той же причине, по какой и сам Леша «белаяслизь», и его шеф «сивочолый гетман» Петро Порошенко*, и сотни других депутатов вместе с тысячами чиновников предпочитают отсиживаться в тылу, клеймя ухилянтов из безопасности.

Между тем сам Федоров намылился в США – явно хочет устроить там собственные смотрины и доказать американским кураторам, что он будет гораздо полезнее уже использованного чуть ли не до донышка «просроченного» Зеленского на посту президента Незалежной. Очень похоже, что зарубежные кураторы Федорова готовят его по той же схеме, что была использована и при избрании нынешнего «просроченного» Зеленского – молодой, прогрессивный, перспективный и честный (относительно) кандидат против старого, погрязшего в коррупции обманщика.

"Картонный майдан" на Украине в защиту Федорова не стихает Фото: REUTERS.

Федорову уже пишут новую «легенду»: мол, он выступает против безразмерной коррупции команды Зеленского, он хотел провести реформу ТЦК, убрав зверства «палачей Зеленского», он, наконец-таки, обеспечит победу над Россией самыми передовыми вооружениями по контрасту с «мясными штурмами», практиковавшимися при Зеленском. Дескать, воевать против России станут роботы (украинские и поставленные с Запада), а не человек. Голобородько-Зеленский тоже много чего обещал, например, «договориться о мире хоть с чертом». Федоров, кстати, про мир предпочитает не говорить.

В том, что украинцев снова обманут, вряд ли стоит сомневаться. Как и в том, что они поверят в любой бред, как верили в него после 1991-го и продолжают верить сейчас. Главное, чтобы им обещали только хорошее. В конце концов, перефразируя известное выражение, каждый народ имеют те правители, которых он заслуживает.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

** Сеть благотворительных фондов Сороса (официальное название "Открытое общество") внесена в список нежелательных в РФ.

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