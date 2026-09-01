Что имел в виду Путин, сказав о движении к завершению СВО: Мир через силу, а не мир через капитуляцию перед чужой истерикой

Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в столице Кыргызстана Фото: REUTERS.

Вчера эту фразу Верховного разнесли по всем соцсетям как предвестник скорого окончания СВО. Хотя президент ничего о сроках не говорил. Да и обстановка на земле не дает почвы для таких прогнозов. Инициатива у нас, но работы еще много. Я не поленился и посмотрел контекст.

«Мы по этому пути и двигаемся», — вот и вся цитата Путина на встрече с премьером Индии Моди на саммите ШОС в Киргизии.

Моди на полях мероприятия в Бишкеке произнёс красивую, немного проповедническую фразу: «Каждый день войны отбрасывает человечество на шаг назад, нужно переходить от бесконечной войны к её окончанию, землю Ганди и землю Будды объединяет одно послание — путь мира». Путин ответил вежливо, ровно в тон: «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди:"Каждый день войны отбрасывает человечество на шаг назад" Фото: REUTERS.

Это не анонс. Это протокольная реплика на чужой призыв. Президент не назвал сроков. Не заговорил о перемирии. Не пообещал остановить войска. Он подтвердил то, что говорил всегда: Россия за дипломатическое урегулирование — но за такое, которое снимет причину конфликта, а не заморозит его на пару лет до следующего обострения. И, естественно, учтет реалии на земле.

А вот это уже принципиально. Мы добиваемся не паузы, а результата. России не нужна вечно тлеющая граница, у которой нужно годами держать войска и ждать обстрела или вторжения. Конфликт Индии и Пакистана длится, на секундочку, 79 лет. Госграница так и осталась линией фронта, просто присыпанной пылью десятилетий. Вот тот самый «мир», от которого Москва как раз и отказывается.

Нарендра Моди и Владимир Путин перед началом встречи в Бишкеке Фото: REUTERS.

Параллельно с дипломатическими реверансами в адрес Дели прилетает совсем другая арифметика — по Киеву, по его энергетике, по логистике, по всей военно-экономической машине режима. У либеральной публики тут случается разрыв шаблона: как это, к миру движемся, а бьём сильнее?

А вот так. Украинский режим последние недели только и делает, что грозит эскалацией — новыми ударами вглубь России, новым витком. Если противник обещает раскачать конфликт до предела, единственный разговор с ним — на языке, который он понимает. Опережающий удар больший, чем он готовит сам. Не чтобы продлить войну, а чтобы отбить охоту её продлевать.

Мощный удар по украинской военной и экономической инфраструктуре ускоряет мир, а не откладывает его. Каждая обесточенная линия, каждый разбитый логистический узел — минус ресурс на продолжение боевых действий и минус аргумент у киевских ястребов, убеждающих спонсоров, что «ещё немного, и перелом». Чем меньше у режима возможности тянуть, тем ближе тот самый путь, о котором Путин сказал Моди.

Так что нет, войну вчера никто не закончил. Заявления о её скором конце не было. Была благодарность гостю за добрые намерения и подтверждение курса, который Москва держит с самого начала СВО. Мир через силу, а не мир через капитуляцию перед чужой истерикой.

79 лет — вот что бывает, когда путь к миру подменяют перемирием ради перемирия. Россия выбрала другой маршрут.

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