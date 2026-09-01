Путин и Моди обсудили завершение украинского конфликта: РФ движется к урегулированию

Путин: Россия движется по пути к завершению украинского конфликта Фото: REUTERS.

Российский лидер Владимир Путин принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В этом году проходящие заседания посвящены 25-летию объединения. На полях саммита Владимир Путин провел ряд встреч. В том числе, президент РФ обсудил международную повестку с премьером Индии Нарендрой Моди. В ходе переговоров он подчеркнул, что Россия движется по пути к завершению украинского конфликта.

Темы киевского кризиса коснулся индийский премьер. Он сообщил, что привержен дипломатическим способам урегулирования конфликтов. Нарендра Моди заявил, что украинский кризис важно разрешить мирными средствами. Он призвал двигаться в этом направлении.

"Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся", - ответил Нарендре Моди Владимир Путин.

В ходе выступления премьер Индии также предложил российскому коллеге обсудить будущий саммит БРИКС. Мероприятия пройдут в середине сентября в Нью-Дели. Тогда столицу Индии должен посетить и Владимир Путин. Нарендра Моди выразил на это надежду.

Российский лидер также в ходе визита в Бишкек на саммит ШОС встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Их переговоры начались днем 31 августа. Встреча прошла в государственной резиденции "Ала-Арча". Предыдущая личная беседа Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева состоялась 25 июля на XXII форуме сотрудничества России и Казахстана. Тогда мероприятия провели на территории РФ, в Омске.

Вторая за год личная встреча прошла также у Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. На полях заседания Совета глав государств-членов ШОС они обсудили двустороннее сотрудничество и другие актуальные темы. От РФ в переговорах участвовали глава МИД Росси Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации главы государства Максим Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и другие политики.

Деталями встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, лидеры преимущественно говорили о партнерстве стран. Вопрос Украины обсуждался "по касательной", добавил представитель Кремля.