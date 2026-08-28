Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова побеседовала с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым.

- Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из KP.RU. В Европе признали зависимость от ресурсов РФ: фон дер Ляйен с сожалением раскрыла правду. Глава ЕК заявила об исчезновении преимуществ экономики Европы.

Ранее экономическое благополучие Евросоюза строилось на трех «опорах» — российских энергоресурсах, китайском импорте и западном технологическом лидерстве. Однако в современных условиях их уже нет. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Эту тему мы и обсудили в пятницу, 28 августа, с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…

- Почему вдруг проснулась Урсула? Ей кто-то пятки пощекотал? Или - может, ее окатили холодной водой? Как Вы считаете, Мария Владимировна?

- Капитан Очевидность евротитаника, - «припечатала» Мария Захарова.

- Точно! Спасибо Вам!

ДОСЛОВНО

«В течение длительного времени европейская экономическая модель опиралась на несколько очевидных вещей: импортируемые дешевые источники энергии, открытая мировая торговля, растущий доступ на рынок Китая, стратегическая защита со стороны США и западное технологическое лидерство. Все эти очевидные преимущества уже исчезли», - призналась фон дер Ляйен на форуме в Париже.

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