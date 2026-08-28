Газ да газ за этими аферистами! Мошенники стали чаще притворяться газовщиками: как распознать обман и не остаться без денег

Мошенники не привязываются к сезону строго - они подстраиваются под ситуацию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В российских городах снова пошли в ход старые, но хорошо работающие схемы. На пороге квартир появляются люди в форме, с серьезными лицами и громкими заявлениями: «Срочная проверка газового оборудования, иначе к 1 сентября отключат газ!».

Звучит убедительно, но открывать дверь и кошелек таким визитерам не стоит. Мошенники играют на страхе остаться без газа к началу осени, а цены на свои «услуги» завышают в 5–10 раз, предупредили в «Мошеловке». Жертвами этих жуликов чаще всего становятся пенсионеры.

О том, как вычислить обманщика и не лишиться денег, «Комсомолке» рассказал Александр Козлов, координатор федерального проекта «Школа ЖКХ».

ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ - ВРЕМЯ «X»

Мошенники не привязываются к сезону строго - они подстраиваются под ситуацию. Их схемы меняются волнами: то они приходят с поверкой счетчиков, то с проверкой газа, то с «перерасчетами» по квитанциям.

- Обычно в сознании граждан осень ассоциируется с подготовкой к отопительному сезону, и злоумышленники этим пользуются, чтобы войти в доверие, - пояснил Александр Козлов. - Но в целом такие случаи происходят круглый год, просто меняются темы.

Плюс в это время действительно начинаются плановые проверки газового оборудования. Настоящие газовщики ходят по домам, и мошенники планируют свои визиты на этот период, чтобы вызвать больше доверия.

ЧЕТЫРЕ ПРИЗНАКА, ЧТО ПЕРЕД ВАМИ МОШЕННИК

Запомните главное: официальные структуры никогда не приходят без предупреждения.

- О плановых осмотрах жителей извещают заранее, - подчеркивает эксперт. - Объявления появляются на досках в подъездах, в личных кабинетах на сайтах управляющих компаний, в чатах дома. Информация передается через старших по домам.

Если же к вам постучались внезапно - это уже повод насторожиться.

Вот на что еще обратить внимание:

1. Нет удостоверения. Настоящий сотрудник обязан предъявить служебную карточку с фотографией, фамилией, именем и отчеством.

2. Нет маршрутного листа. Официальные проверяющие ходят по заранее утвержденному графику.

3. Вас торопят и давят. Говорят, что надо решить вопрос здесь и сейчас, иначе - отключение.

4. Цена заоблачная. Например, за работу, которая стоит 1,5 тыс. руб., просят 15 тыс. руб.

- Если вам озвучивают заведомо высокую цену, лучше отказаться и обратиться через официальные компании, - советует Козлов. - Рыночные цены на такие услуги плюс-минус одинаковые, их можно посмотреть на открытых ресурсах.

Мошенники стали чаще притворяться газовщиками Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

ОДИН ИЛИ ДВОЕ - ВАЖНЫЙ НЮАНС

Мошенники часто ходят по двое. Пока один отвлекает хозяина разговорами на кухне, второй может шарить по комнатам.

- Как правило, мастер приходит один, - говорит Александр Козлов. - Зачем приходить двоим, если речь идет об осмотре? Это сразу должно насторожить.

Так что если есть сомнения, лучше не открывайте дверь вовсе.

- Перестраховаться и не открыть - никто вас за это не накажет, - подчеркивает эксперт.

ЧЕМ ОПАСНА ЛИПОВАЯ ПРОВЕРКА

Во-первых, вы заплатите за услугу, которой не было. Мошенники могут просто взять деньги и исчезнуть, а вы останетесь с мыслью, что все проверили. Придется ждать настоящих газовщиков и платить им уже по-честному.

Во-вторых, если аферисты все же что-то «отремонтируют», это может быть опасно.

- Риски неквалифицированной услуги остаются, - предупреждает Козлов. - Неправильно врезанная труба или другое вмешательство могут создать угрозу при эксплуатации оборудования.

И конечно, пока вы отвлеклись, второй мошенник может вынести ценности. Особенно уязвимы одинокие пожилые люди - на них аферисты и охотятся. Родственникам стоит заранее предупредить своих бабушек и дедушек об этой схеме и научить их не пускать незнакомцев без предварительного уведомления.

КАК РАБОТАЮТ НАСТОЯЩИЕ ГАЗОВЩИКИ

Как отличить настоящего сотрудника от самозванца - четыре простых шага:

1. Предупреждение. О визите знают заранее - объявления на подъездах, информация на сайте компании, в чате дома.

2. Звонок для проверки. Всегда можно позвонить по официальному телефону газовой службы и уточнить, действительно ли направляли сотрудников в ваш дом.

3. Удостоверение. Сотрудник обязан показать документ с фото и данными. Можно даже позвонить в компанию и спросить, работает ли у них такой человек.

4. Спецодежда и открытое лицо. Настоящие газовщики не прячутся, не скрывают внешность.

- Если все эти пункты совпадают - перед вами легальная компания, - резюмирует Александр Козлов. - Если есть признаки, что вас пытаются ввести в заблуждение, навязать услугу - ограничьте доступ в квартиру и обратитесь в полицию. Не стесняйтесь звонить, потому что речь идет о возможной угрозе жизни, имуществу и безопасности.

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