Полина Гагарина вышла из себя после слов Дмитриенко, который назвал ее бабушкой: «Извиняйся!»

Ваня Дмитриенко извинился перед Полиной Гагариной за шутку про бабушку Фото: социальные сети.

Полина Гагарина и Ваня Дмитриенко встретились на съемках нового сезона «Голос. Дети». 20-летний певец сменил на этом посту своего главного конкурента, рэпера Егора Крида и стал самым молодым наставником в истории шоу. Также в сдвоенном кресле оказались Алексей Воробьев и Аида Гарифулина. Однако первый же съемочный день не обошелся без скандала между наставниками.

Гагарина опубликовала видео со съемочной площадки, показав, как пообщалась с молодым коллегой. Первой повод для подкола нашла Полина, обратив внимание на одежду Дмитриенко. Певица явно ожидала увидеть совсем другой образ. «Значит, у меня главный вопрос. Я ждала, что он выйдет в доспехах. Он вышел в какой-то бабушкиной кофте», - пожаловалась Гагарина.

Ваня в ответ попытался перевести разговор в шутку и поинтересовался фильтром на видео. Однако Полина продолжила разглядывать наряд коллеги и нахваливать его внешний вид.

«Что за фильтр?» - спросил Дмитриенко.

«Отличный фильтр, смотри! Какой он миленький!» - сказала Гагарина, обращаясь к молодому коллеге.

«Ну зачем это?» - не понял Ваня.

Дальше и вовсе произошел тарантиновский диалог…

«Я говорю, бабушкина кофта. Снимай!» - сказала певица.

«Да в смысле? Я не брал вашу кофту», - ответил Ваня.

«Сволочь! Что ты сделал? Извиняйся!» - потребовала Полина.

«Да я шучу. Извините», - сказал певец.

«Придушить его или оставить его до конца сезона? Ладно. Пусть поет. Хорошо поет», - заключила Полина.

Кстати, совсем недавно Дмитриенко оказался втянут в крайне неприятный скандал. Его бывшая девушка, блогер Саша Айс, обвинила его в абьюзе, певец же в ответ рассказал историю о том, как экс-возлюбленная изменила ему с бывшим в день, когда у него умер отчим. Сама Саша все это назвала фейком и даже получила в знак поддержки букет цветов от Егора Крида, с которым у Вани давний конфликт.

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