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Звезды28 августа 2026 11:18

Полина Гагарина вышла из себя после слов Дмитриенко, который назвал ее бабушкой: «Извиняйся!»

Ваня Дмитриенко извинился перед Полиной Гагариной за шутку про бабушку
Кирилл МИШИН
Ваня Дмитриенко извинился перед Полиной Гагариной за шутку про бабушку

Ваня Дмитриенко извинился перед Полиной Гагариной за шутку про бабушку

Фото: социальные сети.

Полина Гагарина и Ваня Дмитриенко встретились на съемках нового сезона «Голос. Дети». 20-летний певец сменил на этом посту своего главного конкурента, рэпера Егора Крида и стал самым молодым наставником в истории шоу. Также в сдвоенном кресле оказались Алексей Воробьев и Аида Гарифулина. Однако первый же съемочный день не обошелся без скандала между наставниками.

Гагарина опубликовала видео со съемочной площадки, показав, как пообщалась с молодым коллегой. Первой повод для подкола нашла Полина, обратив внимание на одежду Дмитриенко. Певица явно ожидала увидеть совсем другой образ. «Значит, у меня главный вопрос. Я ждала, что он выйдет в доспехах. Он вышел в какой-то бабушкиной кофте», - пожаловалась Гагарина.

Ваня в ответ попытался перевести разговор в шутку и поинтересовался фильтром на видео. Однако Полина продолжила разглядывать наряд коллеги и нахваливать его внешний вид.

«Что за фильтр?» - спросил Дмитриенко.

«Отличный фильтр, смотри! Какой он миленький!» - сказала Гагарина, обращаясь к молодому коллеге.

«Ну зачем это?» - не понял Ваня.

Дальше и вовсе произошел тарантиновский диалог…

«Я говорю, бабушкина кофта. Снимай!» - сказала певица.

«Да в смысле? Я не брал вашу кофту», - ответил Ваня.

«Сволочь! Что ты сделал? Извиняйся!» - потребовала Полина.

«Да я шучу. Извините», - сказал певец.

«Придушить его или оставить его до конца сезона? Ладно. Пусть поет. Хорошо поет», - заключила Полина.

Кстати, совсем недавно Дмитриенко оказался втянут в крайне неприятный скандал. Его бывшая девушка, блогер Саша Айс, обвинила его в абьюзе, певец же в ответ рассказал историю о том, как экс-возлюбленная изменила ему с бывшим в день, когда у него умер отчим. Сама Саша все это назвала фейком и даже получила в знак поддержки букет цветов от Егора Крида, с которым у Вани давний конфликт.

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