Путин и Лукашенко подвели итоги по 52 миллиардам, микроэлектронике и общей границе — нерешённых вопросов не осталось

Владимир Путин провел переговоры с Александром Лукашенко в резиденции Ново-Огарево. Фото: Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

Пятая за год встреча президентов России и Белоруссии прошла за подведением итогов. Всё, что можно было решить, накануне решили правительства, «системно и всеобъемлюще». Александр Лукашенко привёз в Ново-Огарёво итог, и главам государств, по его словам, «меньше будет работы». А за этим спокойствием - торговля, которая под самыми жёсткими санкциями в истории выросла ещё на 12,5 процента, общая микроэлектроника в отрасли, где России запретили всё, что можно запретить, и «общая проблема» на юге Белоруссии и западе России, которую Минск обещает решить «как бы кому-то ни хотелось».

В субботу, ещё до половины четвёртого, Владимир Путин приехал в Ново-Огарёво прямо из аудитории Московского педагогического университета, где только что говорил с учителями. В резиденции его ждал человек, с которым он встречается чаще, чем с кем бы то ни было из иностранных лидеров, - и которого сам он в июне назвал тем, кто на «грубые окрики со стороны» отвечает «очень спокойно, уравновешенно, взвешенно». Александр Лукашенко приехал в Москву ещё в четверг вечером, пятницу провёл в Доме правительства у Михаила Мишустина - и к субботе, по его собственным словам, привёз президенту России не список проблем, а список решённых проблем.

Александр Лукашенко и Михаил Мишустин. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

«Для принятия решений практически вопросов нет, - сказал Лукашенко в Ново-Огарёве. - Правительства хорошо работают. Мы с Михаилом Владимировичем - вы в курсе дела - просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень». И добавил деталь, которую иной протокол вычеркнул бы, а зря: Мишустин «достал блокнот свой и по блокноту перечитал, пересчитал все эти проблемы, вопросы». Итог белорусский президент сформулировал с хозяйской точностью: «Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Меньше будет нам работы».

Так в Ново-Огарёве началась встреча, у которой не было ни подписаний, ни заявлений для прессы, ни «прорывов». Зато был результат: почти 52 миллиарда долларов оборота за прошлый год, плюс 12,5 процента за полугодие, 4,5 миллиарда прямых российских инвестиций, две с половиной тысячи предприятий с российским участием на белорусской земле. Была микроэлектроника - отрасль, в которой Запад запретил России всё, что можно было запретить, и в которой Минск пообещал: «Мы здесь абсолютно не останемся голыми». И была фраза, сказанная днём раньше Мишустину, но адресованная явно не ему: «Мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас».

«Не так давно вроде как и виделись»

Эта встреча - пятая личная за 2026 год, и одно это говорит о характере отношений больше любых коммюнике. Предыдущая была 26 июня, на Валдае, в резиденции Путина в Новгородской области, и прошла без камер: первый день - тет-а-тет, на второй, как рассказывал потом Песков, «к президентам присоединился председатель правительства», потому что «обилие совместных проектов, которые на повестке дня Союзного государства требуют конкретики». Между встречами – телефон. Юрий Ушаков подчёркивает, что лидеры «постоянно общаются».

Нынешний визит Кремль называет неофициальным, и программа, как объяснял накануне Ушаков, выстроена исходя из этого: Лукашенко прилетел в четверг, пятницу отдал правительству, субботу - президенту, а после переговоров главы государств, по формулировке помощника президента, «пообщаются в неформальной обстановке». Что это значит в Ново-Огарёве, знают все, кто следит за этой парой хотя бы десять лет: разговор продолжается за столом, без галстуков и без стенограммы, и именно там обычно решается то, что не попадает в СМИ.

После официальной части Путин и Лукашенко продолжат разговор в неформальной обстановке. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Путин начал с интонации, в которой слышались и масштаб проделанной работы, и лёгкая усталость от него: «Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад нашей новой встрече. Мы не так давно вроде как и виделись, но, как я всегда в таких случаях говорю, динамика наших отношений такая, что всё время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать».

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в тот же день на вопрос, когда Путина ждать в Минске, ответила без обиды, но с намёком: «Мы, безусловно, всегда зовём в гости, безусловно, рады всегда видеть. График российского президента очень насыщенный и сформирован таким образом, что, наверное, чуть реже, чем нам хотелось бы, мы встречаем его в Минске. Но мы всегда открыты и рады».

52 миллиарда против всех

Цифры Путин привёл сам - как человек, который проверил их перед встречей и остался доволен. «Главное наше направление взаимодействия - торгово-экономическое - развивается успешно. Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, всё-таки по нашей статистике почти 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Ну и в этом году, за первые шесть месяцев текущего года, плюс ещё 12,5 процента». Прямые инвестиции из России - 4,5 миллиарда долларов, предприятий с российским капиталом в Белоруссии - две с половиной тысячи.

Чтобы оценить эти цифры, надо помнить, в каких условиях они получены. Обе страны живут под самым плотным санкционным режимом в новейшей истории, логистика на запад перерезана, а каждая крупная сделка становится предметом внимания чужих министерств финансов. На этом фоне двузначный рост оборота - демонстрация: союз двух экономик работает не вопреки давлению, а в известном смысле благодаря ему. Санкции сделали то, чего десятилетиями не могли сделать интеграционные декларации, - заставили промышленность двух стран искать друг друга.

Лукашенко цифру подтвердил, но по-своему, с оговоркой хозяина, который привык считать сам: «Товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12 процентов, там ещё надо посчитать. Мы превзойдём значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте». И тут же указал, что именно в этом обороте его радует больше всего: «Приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная».

«Голыми не останемся»

«Что самое важное, на мой взгляд, самое принципиальное - это то, что мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, но и на направлениях, которые сегодня являются особенно важными, - это высокие технологии», - сформулировал главную тему Путин. И дальше - комплимент лично собеседнику: «Благодаря вашим многолетним усилиям Беларусь многое сохранила и приумножила из того, что было создано ещё во времена Советского Союза. И сейчас мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая микроэлектронику, некоторые другие направления».

Беларусь сохранила и развивает советскую производственную базу микроэлектроники. Фото: Siarhei Kuranets

В девяностые, когда российская электронная промышленность распродавалась по цене металлолома, Минск сохранил своё: заводы, школу, инженеров. Те, кто смеялся тогда над «белорусским совком», сегодня считают иначе: в отрасли, где Запад закрыл для России всё - от литографов до готовых чипов, - советское наследие, которое Лукашенко не дал разбазарить, оказалось стратегическим активом Союзного государства. Путин назвал механизм словом, которое в его лексиконе встречается нечасто: «Объединяя усилия, мы создаём некую синергию: с одной стороны, ваши возможности в сфере промышленности, а с другой стороны, потребности нашего рынка и дополнительные усилия со стороны российских предприятий, инженеров, даже научной школы».

Лукашенко рассказал, как этот механизм собирается на практике. Во вторник в Минске был первый вице-премьер Денис Мантуров - «смотрел эти предприятия со специалистами». В пятницу тема легла на стол Мишустину: «Мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике». Мантуров, к слову, уехал из Минска с орденом Дружбы народов и с цифрой, которую произнёс сам: 65 процентов взаимных поставок двух стран по итогам прошлого года - промышленная продукция. Не нефть, калий или картошка, а станки, машины и компоненты.

«Мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров – микроэлектроники», - заявил Лукашенко. Мы сегодня абсолютно всё создаём, что надо, вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень». В этой фразе — вся философия белорусского президента, который тридцать с лишним лет доказывал, что маленькая страна может делать большие вещи, если не выпускать их из рук. Теперь эту философию, судя по словам Путина, принимает и Москва.

По блокноту

О том, как именно работает союзная машина, лучше всего рассказал пятничный день Лукашенко в Доме правительства.

Мишустин доложил ему как партнёру, а не как гостю: «Наш взаимный товарооборот системно растёт. За пять месяцев он вырос на 12,5 процента». Затем перечислил, что в работе: промышленная кооперация, «цифровая повестка, электроника, взаимное признание электронной цифровой подписи», туризм, «электрички запустили по вашему и Владимира Владимировича поручению». «Все решения, которые принимаются на высшем уровне, мы с моим коллегой Александром Генриховичем Турчиным исполняем. Провели сверку всей двусторонней повестки - вопросов Союзного государства, а также вопросов, которые связаны с Евразийским экономическим союзом», - заверил премьер.

Лукашенко ответил тем, что в его устах дороже любой благодарности, - отчётом о выполнении обязательств: «Думаю, и вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен ещё раз публично вас заверить, что всё, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей с топливом - дизелем, бензинами разными и так далее. Продовольствие. Мы выполняем свои обязательства и даже перевыполняем». В субботу он повторил это уже Путину, ещё короче и ещё твёрже: «Мы свято выполняем все договорённости, начиная от сельского хозяйства, продовольствия, топлива и заканчивая другими проблемами».

Российское правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца сентября Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В тот же день, когда президенты встречались в Ново-Огарёве, российское правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца сентября: сезонный пик спроса совпал с внеплановыми ремонтами НПЗ, в ряде регионов на заправках ввели ограничения, и страна, десятилетиями продававшая нефтепродукты всему миру, начала их ввозить. В такие недели белорусский бензин и дизель с Мозырского и Новополоцкого заводов не просто товар, а скорее элемент общей устойчивости. Именно это имеют в виду, когда говорят «перевыполняем».

Путин в субботу сделал ровно то, что и обещал: предложил не решать, а подвести итоги. «Знаю, что вы вчера достаточно активно поработали в правительстве РФ с коллегами - с вашими, с моими коллегами из правительства России. Сейчас в ходе нашего сегодняшнего общения подведём некоторые итоги, если нужно что-то будет добавить и скорректировать, мы это сделаем».

Следующая сверка по блокноту уже назначена: в начале октября Лукашенко ждёт Мишустина в Минске - на Совет министров Союзного государства, Евразийский межправительственный совет и вторую промышленную выставку «ИННОПРОМ. Беларусь». Путин в Ново-Огарёве упомянул тот же Совет министров: он должен состояться в ближайшее время.

«Как бы кому-то ни хотелось»

Всё, что касалось безопасности, в открытой части встречи прозвучало одной фразой Путина - «Продолжаем работать активно на международной арене, укреплять Союзное государство», - и упоминанием площадок, где Москва и Минск действуют вместе: ООН, СНГ, ШОС. «Всё это тоже, конечно, будет в поле нашего сегодня внимания», - сказал президент, и дальше камеры выключили.

Но то, о чём говорили за закрытыми дверями, Лукашенко обозначил ещё в пятницу, у Мишустина, - с той прямотой, которая давно стала его фирменным стилем. «На перспективу поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации, - сказал он. - Действительно проблема, но мы её решим, как бы кому-то это ни хотелось. А как кому хочется - не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас».

Всё, что касалось безопасности, в открытой части встречи прозвучало одной фразой Путина - «Продолжаем работать активно на международной арене, укреплять Союзное государство». Фото: Maria lobakina/Shutterstock/Fotodom

В четверг, перед вылетом в Москву, Лукашенко одобрил как основу для переговоров проект протокола об изменениях в Хартию ШОС - Белоруссия с 2024 года полноправный член организации. В понедельник оба президента будут в Бишкеке: 31 августа - открытие Шестых Всемирных игр кочевников со всеми десятью лидерами ШОС, 1 сентября - юбилейный саммит, четверть века организации, около двадцати пяти документов к подписанию, новые центры по противодействию угрозам безопасности и наркотрафику. У Путина там девять двусторонних встреч - от Си Цзиньпина до Эрдогана.

Союз, который состоялся

В июне, после Валдая, Путин говорил о Лукашенко журналисту Зарубину: «Конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента, он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно». Суббота в Ново-Огарёве показала, как выглядит это спокойствие в действии. Никаких заявлений о «новом этапе», никаких дорожных карт с торжественным подписанием - два человека, у которых за плечами четверть века совместной работы, сверяют цифры, делят задачи и уходят продолжать разговор без камер.

Так выглядит союз, который состоялся. Союзному государству без малого двадцать семь лет, и большую часть этого срока его хоронили - то в Варшаве, то в Вильнюсе, то в Брюсселе. Оно пережило всех, кто его хоронил, и продолжает наращивать оборот двузначными темпами, строить общую микроэлектронику и держать общую границу.

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