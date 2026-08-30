Обвинения Дмитриенко в абьюзе, проблемы Канье Уэста в России и беременность молодой жены Бероева: главные события шоу-бизнеса за неделю

Продажа билетов на концерт Канье Уэста стартовала 14 августа и продолжается до сих пор. Но состоится ли само шоу? Фото: John Palmer/imago stock&people/Global Look Press

Минувшая неделя оказалась богатой на громкие истории. Ваня Дмитриенко ответил на обвинения бывшей девушки Саши Айс в абьюзе, Канье Уэст столкнулся с неожиданными проблемами с организацией концертов в Петербурге, Анна Хилькевич объяснила, что на самом деле подарила дочери. К сожалению, не обошлось и без печальных известий: стало известно о смерти актера Юрия Цурило.

Обвинения в абьюзе в адрес Вани Дмитриенко

История расставания певца Вани Дмитриенко и блогера Саши Айс получила новое продолжение спустя два года. Она рассказала об абьюзе, ревности и конфликтах во время их почти трехлетних отношений, а также заявила, что артист мог увлекаться другими девушками. После этого под обсуждение попала и нынешняя возлюбленная Дмитриенко, актриса Аня Пересильд.

Сам Ваня заявил, что долго молчал, поскольку не хотел выносить подробности прошлого романа на публику. Однако после новых обвинений решил высказаться. Дмитриенко признал, что в юности мог причинять боль другим, но не согласился с тем, как Айс описывает их отношения. Более того, всплыл вырезанный отрывок из интервью, в котором Ваня в красках рассказывает об изменах Саши в день смерти его отчима. Позже сестра девушки Софа Набатчикова обвинила артиста во лжи, а Саша назвала его версию клеветой.

Саша Айс и Ваня Дмитриенко расстались два года назад Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Концерт Канье Уэста в России под угрозой

Концерты Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября в Петербурге, оказались под вопросом, несмотря на то, что раскуплено уже более 100 тысяч билетов. «Газпром Арена» заявила, что не заключала договор на проведение шоу и потому выступление на этой площадке состояться не может. При этом организатор Say Agency утверждает, что получил от арены официальные документы для подготовки концерта.

Позже позиция площадки изменилась: там сообщили, что ведут переговоры с агентством и допустили перенос первоначальных дат. Продажа билетов при этом продолжается, а организаторы призвали поклонников не доверять слухам и ждать официальных заявлений. Окончательное место и время проведения шоу пока не определены.

Анна Хилькевич и скандал из-за подаренного львенка

Звезда «Универа» Анна Хилькевич ответила на критику после сообщений о необычном подарке для дочери. Актриса уточнила, что речь идет не о покупке дикого животного для дома: семья оформила опекунство над львицей, которая продолжит жить в сафари-парке среди сородичей.

По словам Хилькевич, семья будет оплачивать содержание животного, питание и ветеринарную помощь, а дочь сможет приезжать в парк и наблюдать за своей подопечной. «Так что да, я подарила своей дочери львенка и ничего в этом страшного не вижу», — заявила артистка.

Анна Хилькевич ответила на критику Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Дина Аверина впервые стала мамой

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и ее муж, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, впервые стали родителями. Сын Лев родился 29 августа в 5:17 утра. Радостной новостью супруги поделились в личном блоге, опубликовав фотографии из роддома.

«Счастье — это лишь крупица во всей вселенной, что не сравнится с тем, что мы сейчас чувствуем и испытываем с каждым его вздохом, с каждым первым движением маленьких пальчиков, с каждым сладким почавкиванием и милейшим звуком», — написали они.

Евгения Медведева вышла замуж за Ильдара Гайнутдинова

В тот же день, 29 августа, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева официально стала женой хореографа и танцовщика Ильдара Гайнутдинова. Свадебное торжество прошло в московском отеле Ritz-Carlton. Среди гостей были Александра Трусова (Игнатова) с супругом Макаром Игнатовым, Александра Бойкова, Анастасия Скопцова, Елизавета Худайбердиева, Даниил Глейхенгауз и Яна Рудковская.

29 августа в Москве прошла свадьба фигуристки Медведевой и танцора Гайнутдинова. Фото: соцсети Александры Бойковой

Молодая жена Егора Бероева перестала скрывать беременность

22-летняя Анна Панкратова перестала скрывать беременность. На премьере сериала «Марик» в столичном кинотеатре «Художественный» молодая жена Егора Бероева появилась в брючном костюме с расстегнутым жакетом, под которым был заметен округлившийся живот. Супруги вместе представили картину, ставшую первым сериалом 48-летнего Бероева в качестве режиссера.

Беременность Панкратовой ранее начали подозревать еще на премьере фильма «Кукла» в апреле. В окружении актеров KP.RU подтвердили интересное положение Анны. По предварительным прогнозам, сейчас она находится на шестом-седьмом месяце. Для Бероева и его молодой супруги это будет первый общий ребенок. Пара поженилась в феврале 2026 года.

Умер актер Юрий Цурило

На 80-м году жизни скончался актер театра и кино Юрий Цурило. О смерти артиста сообщил его сын Всеволод. Похороны пройдут в Петербурге. Цурило окончил Ярославское театральное училище, работал в театрах Горького, Новосибирска и Норильска, а позднее вошел в труппу Александринского театра. Зрители знают его по фильмам и сериалам «Хрусталев, машину!», «Питер FM», «Бандитский Петербург», «Дубровский», «Нулевой километр», «Обитаемый остров. Схватка» и «Чернобыль».